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Javier Milei volverá al Congreso a presentar el Presupuesto 2027

Será el próximo 15 de septiembre en la Cámara de Diputados. Centralidad y protección al ministro Luis Caputo. El rol negociador, las planillas de obras y la posible eliminación de las PASO

Milei presenta el Presupuesto 2025 en el congreso
Presentacion del presupuesto Nacional en el Congreso de la Nacion, el 15 de Septiembre del 2024, en Buenos Aires; Argentina. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
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La carpintería de la Cámara de Diputados de la Nación ya está avisada y en los próximos días comenzará la puesta a punto de la tarima y del atril que el próximo 15 de septiembre colocarán dentro del recinto de la Cámara Baja.

Ese día el Presidente de la Nación, Javier Milei, volverá al recinto que lo supo recibir en sus comienzos en la política profesional para anunciar algo que ya es una costumbre desde que se sentó en el Sillón de Rivadavia y presentará el proyecto de ley de Presupuesto 2027.

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Al igual que lo hizo en el 2024 para el Presupuesto 2025, Milei se presentará el jueves 15 de septiembre -es la fecha establecida por ley para que ingrese este proyecto, y será el encargado de dar el discurso en donde explique los lineamientos de los ingresos y los egresos que prevé el Ejecutivo para el año que viene.

La particularidad del evento que Milei decidió cambiar - este debería ser el cuarto proyecto pero en 2024 prorrogó el de 2023 y año pasado lo presentó mediante una cadena nacional y ya no es más el ministro de economía, en este caso Luis Caputo, quien lo lleva al recinto. Y esto no solo protege al ministro quien demostró en varias ocasiones su rechazo a explicar al Poder Legislativos todas sus acciones desde que asumió en el cargo, sino que elimina la posibilidad de establecer consultas.

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Aunque Milei vaya al recinto a presentar el proyecto de ley, en realidad el encuentro es una reunión de comisión que tiene carácter de informativa por lo que es probable que estén presentes la totalidad del bloque de La Libertad Avanza pero que la oposición solo aporte a los legisladores que la conforman.

Hasta ahora no hay detalles del proyecto pero en lo que fue la presentación del adelante el Ejecutivo estableció que para el período 2027-2029 continuará el proceso de estabilización de la economía, con menor inflación, crecimiento de la actividad y mejora de los indicadores sociales sobre la base de una “una recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares”. Asimismo que el crecimiento del PBI en 2027 estará impulsado por una recuperación de la inversión, el consumo privado y un aporte positivo del sector externo.

Milei presenta el Presupuesto 2025 en el congreso
Foto: Jaime Olivos

Pero más allá de lo que estableció el adelanto de proyecto y el rol que cumplan Caputo y Milei en su presentación, el mismo se va a dar en medio de un debate en donde el oficialismo busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y aún no cuenta con los votos necesarios. El rol de los gobernadores en ese sentido es fundamental por lo que las “planillas” del Presupuesto se vuelven fundamentales en esta negociación.

Luego de tres años de una casi nula política de obra pública nacional, las planillas en donde se estipula la inversión del Estado nacional en las provincias se vuelve un factor de negociación. “Reaparece la política de los kilómetros por votos” aseguró un diputado en modo de sorna.

El debate que se le presenta al oficialismo es que la mayoría de los gobernadores va a desdoblar la elección por lo que “bajar” fondos a los distritos beneficiaría a los que buscan la reelección frente a los posibles candidatos violetas que ni siquiera tendrá en la misma boleta la imagen del Presidente Milei que podría arrastrar votos.

La eliminación de las PASO o su suspensión para las elecciones serán el eje del “intercambio” al que el gobierno le sumará el manejo de los fondos discrecionales de los Aportes del Tesoro Nacional.

Milei se subirá a la tarima, apoyará sus brazos en el atril y comenzará con un discurso cuya virulencia terminará definiendo el futuro de las negociaciones de lo que algunos llaman “la ley de leyes”.

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