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Deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana llega a USD 2,250 millones millones en el último año

Un informe indica que la deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana creció más de 200% desde 2016, cuando el saldo total era de USD 740 millones

Primer plano de dos manos sosteniendo tres tarjetas de crédito (verde, azul y dorada) en un pasillo de supermercado, con estantes de productos y un carrito.
El estudio sostiene que las tarjetas de crédito dejaron de ser un recurso ocasional y pasaron a funcionar como un mecanismo permanente ante ingresos insuficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La deuda por tarjetas de crédito en la República Dominicana alcanzó RD$129,911 millones (unos USD 2,250 millones) en 2025, según un informe publicado por el Instituto de Investigación Socioeconómica (INISE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Fundación Juan Bosch (FJB).

Este dato, recogido a partir de información oficial de la Superintendencia de Bancos (SB) y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), ilustra la magnitud del fenómeno y el peso que ha adquirido el financiamiento en la vida económica de las familias dominicanas.

De acuerdo con el documento, la cifra representa una expansión acumulada de más de 200% respecto a 2016, cuando el saldo total era de RD$42,800 millones (aproximadamente USD 740 millones).

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El estudio señala que el mayor incremento se produjo a partir de 2022, año en que la cartera de deuda pasó de RD$62,154 millones (USD 1,080 millones) a los más de RD$129,000 millones (USD 2,250 millones) actuales.

Infografía muestra el monto de deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana con ilustraciones de tarjetas, una familia y gráficos económicos.
La deuda por tarjetas de crédito en República Dominicana alcanzó USD 2,250 millones en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis del estudio señala que las tarjetas de crédito han dejado de ser un recurso ocasional de financiamiento para transformarse en un mecanismo permanente de compensación ante ingresos insuficientes. El endeudamiento de los trabajadores supera en varias veces sus ingresos mensuales, lo que evidencia que el crédito se utiliza para sostener niveles básicos de consumo y no solo para cubrir gastos extraordinarios.

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El crecimiento del crédito en sectores de bajos salarios no refleja una mejora en la capacidad económica de los hogares, sino la necesidad de cubrir la brecha entre ingresos y costo de vida. Así, el crédito asume funciones que históricamente correspondían al salario y opera como una extensión artificial y costosa del poder adquisitivo. Este proceso implica que los trabajadores destinan parte de sus ingresos al pago de deudas con tasas elevadas, lo que impacta de forma directa sobre su economía.

El documento detalla que la relación entre deuda y salario es especialmente crítica entre quienes perciben hasta RD$12,500 mensuales (USD 215), segmento donde la deuda promedio equivale a 4.8 veces el ingreso formal.

En contraste, para los trabajadores con ingresos superiores a RD$100,000 (USD 1,720), la deuda representa solo 0.3 veces su salario.

Esta diferencia revela que el crédito no cumple únicamente una función de financiamiento ocasional, sino que se ha transformado en un sustituto precario del salario para amplios sectores de la población.

Según cifras del informe, el 47.5% de los usuarios con ingresos menores a RD$12,500 (USD 215) y el 47.1% de quienes ganan entre RD$12,501 y RD$32,500 (USD 215-560) sólo puede cumplir con el pago mínimo.

El texto puntualiza que las tarjetas de crédito han dejado de ser un instrumento de inclusión financiera para operar como un mecanismo de reproducción social, donde los hogares dependen del endeudamiento para cubrir necesidades básicas: alimentación, transporte, salud, educación y vivienda.

Tarjeta de crédito azul y gris rota por la mitad. Caen monedas, billetes, iconos de casa, comida, autobús y cruz médica. Siluetas humanas intentan alcanzarlos.
El documento señala que los hogares usan las tarjetas de crédito para cubrir alimentación, transporte, salud, educación y vivienda en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe destaca el carácter rentista y predatorio de la industria de las tarjetas de crédito, que se apoya en tasas de interés promedio de 58%, muy por encima de las que rigen otros productos financieros.

La rentabilidad del sector bancario descansa en la generación de intereses, cargos y penalidades, y en la permanencia de los usuarios dentro de esquemas de deuda crónica. De hecho, en las principales entidades, la suma de financiamiento con pago mínimo y mora se acerca al 50% de los créditos otorgados.

El informe concluye que el fenómeno de la deuda, lejos de ser un problema individual, responde a causas estructurales asociadas a la insuficiencia salarial y a una política crediticia orientada a segmentos de alta rentabilidad para el sistema financiero.

Recomienda, entre otras medidas, regular las condiciones y tasas del crédito, fortalecer los salarios y garantizar servicios públicos que reduzcan la dependencia del endeudamiento privado para la satisfacción de necesidades esenciales.

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