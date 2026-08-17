Fiscalía reporta casi 16,000 denuncias por violencia de género en un año, con predominio de la violencia sexual en El Salvador

El país registró casi 16,000 denuncias por violencia de género entre junio de 2025 y mayo de 2026, según la Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos Vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La violencia sexual encabezó las denuncias por violencia de género en el país entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026, con 7,271 casos registrados.

Según el informe estadístico de la Fiscalía Adjunta para la Mujer, Niñez, Adolescencia y otros grupos Vulnerables, esta forma de violencia abarca desde amenazas hasta agresiones físicas, afectando el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual.

En conjunto con otras manifestaciones, durante ese periodo el Ministerio Público contabilizó cerca de 16,000 casos de violencia de género.

Después de la violencia sexual, la violencia psicológica ocupó el segundo lugar, con5,518 casos. Este tipo de violencia abarca comportamientos como amenazas, exigencias de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de libertad, que buscan someter la voluntad de las mujeres y subordinarlas al poder de la persona agresora.

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La violencia física acumuló 2,092 casos. Aquí se incluyen todas las acciones dirigidas a ocasionar daño o sufrimiento físico, ya sea con resultado o con riesgo de lesiones.

La violencia sexual fue la categoría con más denuncias de violencia de género, con 7,271 casos reportados en el periodo analizado. (Cortesía: Periódico CLARIDAD)

Respecto a la violencia patrimonial, relacionada con la afectación del derecho de las mujeres a disponer de sus bienes, derechos u obligaciones de valor económico, se registraron 957 denuncias.

Por último, la violencia feminicida, considerada la forma más extrema de violencia de género y que puede culminar en feminicidio, sumó 80 casos.

Procesos judiciales y resoluciones

El informe también precisa los avances en cada etapa del proceso judicial. En la audiencia inicial o imposición de medidas, 6,364 casos avanzaron, y más de la mitad de los imputados (53.52%) continuaron el proceso judicial en la siguiente etapa.

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El 35.91% obtuvo una salida alterna, principalmente en hechos de violencia psicológica.

En la audiencia preliminar o preparatoria, 4,498 casos fueron procesados y el 82.33% obtuvo un resultado favorable para la víctima, ya sea por apertura a juicio, salidas alternas o condenas.

Durante la vista pública, última etapa judicial, 3,358 imputados llegaron a juicio. De estos, el 82.58% de los casos concluyó con una resolución a favor de la víctima y el 15.28% terminó en absolución.

Tasas de condena según el tipo de violencia

Las estadísticas de sentencias muestran diferencias según el tipo de violencia. En violencia feminicida, el 90.71% de los imputados recibió condena (127 personas) y el 9.29% fue absuelto (13 personas).

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La violencia física acumuló 2,092 casos y la violencia patrimonial registró 957 denuncias en el informe de la Fiscalía. (Crédito: Cicr)

En violencia sexual, el 85.13% de los imputados fue condenado y el 14.87% resultó absuelto. Para violencia física, el 87% terminó con condena y el 13% con absolución.

En violencia psicológica, la tasa de condena fue del 80.95% y la de absolución del 19.05%. Finalmente, en violencia patrimonial, el 83.33% recibió condena y el 16.67% absolución.

Esto indica que la justicia dictó condena en la mayoría de los casos, sobre todo en los hechos más graves, aunque los porcentajes varían entre las distintas categorías.

Volumen de trabajo institucional

A nivel operativo, el informe consigna un total de 750,358 diligencias de investigación y judiciales realizadas en el periodo analizado. Entre estas gestiones se incluyen direcciones funcionales, órdenes de detención administrativa, elaboración de escritos y oficios, requerimientos de medidas, dictámenes, autos de apertura y archivo, así como otras diligencias administrativas.

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