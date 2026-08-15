Crimen y Justicia
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Murió un reconocido periodista cordobés tras ser atropellado por un colectivo mientras cruzaba por una senda peatonal

Salomón “Lalo” Wainberg, de 71 años, falleció este viernes luego de ser embestido el jueves en el cruce de Chacabuco y Arturo Illia, en la capital provincial. El comunicador era referente de la comunidad judía local

En el cruce de Illía y Chacabuco, una unidad de la línea 28 dobló imprevistamente y atropelló a Wainberg
En el cruce de Illía y Chacabuco, una unidad de la línea 28 dobló imprevistamente y atropelló a Wainberg
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Un accidente de tránsito fatal que ocurrió el jueves por la tarde en la intersección de Chacabuco y Arturo Illía, en el centro de la ciudad de Córdoba, provocó la muerte de un reconocido periodista cordobés. Una unidad de la línea 28 giró en el bulevar, hacia la zona de Patio Olmos, mientras Salomón “Lalo” Wainberg, reconocido locutor de 71 años, cruzaba por la senda peatonal. El impacto le causó a la víctima un severo traumatismo de cráneo que le ocasionó la muerte al otro día en el Hospital de Urgencias de la capital cordobesa.

Una mujer que presenció el impacto aportó datos claves para la investigación judicial que encabeza el fiscal Ernesto de Aragón. La testigo relató que Wainberg cruzaba correctamente por la senda peatonal. Según su testimonio, la unidad de la línea 28 de la empresa Tamse realizó una maniobra que resultó fatal para el peatón.

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El periodista y locutor falleció este viernes luego de ser atropellado por un colectivo el día anterior en el centro de la ciudad de Córdoba
El periodista y locutor falleció este viernes luego de ser atropellado por un colectivo el día anterior en el centro de la ciudad de Córdoba (Salomón Wainberg)

“Vi que venía el colectivo, dobló bastante abierto y lo llevó puesto como venía. Yo no daba crédito a lo que vi”, afirmó la mujer en diálogo con El Doce. La testigo se mostró sorprendida por la falta de reacción del conductor.

La mujer detalló que el transporte circulaba por el carril derecho de la mano izquierda del bulevar y dobló de forma imprevista. “Es raro que no haya frenado. La prioridad es del peatón. Tal vez venía muy rápido”, agregó sobre la mecánica del caso.

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A raíz de la investigación del caso, la situación legal del chofer se agravó. El fiscal De Aragón dispuso el cambio de carátula de “lesiones culposas” a “homicidio culposo”.

Quién era Salomón Wainberg

El fallecimiento de Wainberg dejó una huella indeleble en la comunidad judía y en la radio local, donde durante más de 30 años sostuvo un espacio dedicado al diálogo, la memoria y los derechos humanos.

Wainberg, licenciado en Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba, periodista y locutor nacional, ocupó buena parte de su trayectoria ligado a la radiodifusión de contenidos sobre la historia, la cultura y la actualidad del pueblo judío, además de Israel y Medio Oriente.

El conductor radial falleció a los 71 años producto de las heridas sufridas luego de que lo atropelle un colectivo
El conductor radial falleció a los 71 años producto de las heridas sufridas luego de que lo atropellase un colectivo (LV2 AM)

Durante más de 30 años condujo junto a Ana Nélida “Lita” Sued el programa Kol Hashalom (La Voz de la Paz) por LV2 AM, conocida como La Dos. El ciclo, emitido los domingos, se consolidó como un espacio de referencia para tratar temas culturales y de actualidad vinculados con la comunidad judía en la provincia.

El periodista hizo de ese espacio una bandera por la lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de discriminación. Su mensaje siempre estuvo atravesado por la defensa de la paz, la memoria y la libertad de pensamiento.

Hombre con abrigo de invierno y capucha de piel, gafas, en un entorno de agua, con un gran iceberg y montañas al fondo, bajo cielo azul
El conductor radial difundió contenidos sobre la historia, la cultura y la actualidad del pueblo judío, además de Israel y Medio Oriente (FAcebook)

Además, el ciclo radial también funcionó durante años como una plataforma de defensa de los derechos humanos y de promoción de la convivencia. “Lalo ponía alma, corazón y vida en este programa. Siempre fue su pasión hacer este programa. Siempre hicimos de este espacio un mensaje de paz”, expresó Lita Sued, su compañera de radio.

Desde todo el equipo de LV2 expresaron su consternación por la pérdida. Vicky Tione, coordinadora general de la radio, destacó que apenas el miércoles, durante el aniversario de la emisora, Lalo y Lita habían compartido la felicidad de formar parte de la radio y los proyectos que tenían por delante.

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