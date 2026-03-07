Crimen y Justicia

Entre Ríos: mataron a un preso en un confuso incidente en un pabellón y sus familiares protestaron frente a la cárcel

Martín Siegfried murió por las heridas provocadas por una faca tumbera. El Servicio Penitenciario lo vinculó a una pelea, pero la familia afirma que lo ejecutaron mientras dormía

Familiares de un preso asesinado
Familiares de un preso asesinado en Entre Ríos protestan frente a la cárcel (Canal 9 Litoral)

La violenta muerte de un recluso de la Unidad Penal 1 de Paraná, Entre Ríos, generó polémica e incidentes fuera de la cárcel. Martín Siegfried, de 26 años, resultó herido de gravedad en las primeras horas de la tarde de este viernes. Fue trasladado al Hospital San Martín, pero murió poco después de ingresado.

Si bien las autoridades no dieron a conocer la versión oficial de lo ocurrido, el titular del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), Alejandro Miotti, deslizó que la víctima fatal fue herida con una faca tumbera durante una trifulca para quedarse con “el control del pabellón”. La familia del fallecido, sin embargo, afirma que lo ejecutaron mientras dormía.

Las autoridades del SPP informaron que aproximadamente a las 14.40 se escucharon ruidos fuertes en el pabellón 6, donde estaba alojado Siegfried. El personal de guardia se dirigió al lugar y se encontró con el interno herido de gravedad, por lo que se decidió su traslado urgente al Hospital San Martín en un vehículo del penal.

El SPP indicó que el recluso afectado llegó con vida al centro asistencial y que la muerte se produjo allí, producto de las lesiones que le habían infligido. El ataque se habría producido con una faca tumbera, aunque ese dato deberá ser confirmado a partir de la investigación que conduce la fiscal Patricia Yedro, de la Unidad de Delitos Complejos.

Horas después del hecho, personal de Homicidios de la Policía de Entre Ríos trasladó a otros dos internos a la Alcaidía de los Tribunales. Se trataría de dos hermanos de apellido Miño, quienes cumplen condenas por brutales asesinatos. Son los apuntados como autores del crimen.

El crimen se cometió dentro
El crimen se cometió dentro de la Unidad Penal 1 de Paraná

Siegfried estaba detenido por delitos vinculados al narcotráfico. Le restaban cuatro meses para completar su condena de 4 años. En la misma Unidad Penal está su hermano Facundo, quien fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de una mujer llamada Alejandra Silva ocurrido en septiembre de 2018. Martín también había sido investigado en esa causa.

Si bien ambos estaban alojados en el mismo pabellón, Facundo se encontraba en una visita familiar en el momento en que Martín recibió la agresión.

La versión de la familia

Cuando se conoció el crimen, familiares de los Siegfried se agolparon en la puerta de la UP1. Además de lanzar gritos y recriminaciones a viva voz, quemaron algunas cubiertas.

El relato de los parientes del recluso muerto contradijo la versión oficial. “A mi hermano lo mataron dentro del pabellón mientras estaba descansando”, dijo una de sus hermanas a Canal Once en la puerta del penal.

A Martín Siegfried le faltaban
A Martín Siegfried le faltaban cuatro meses para salir en Libertad

“Lo mataron durmiendo, como a un perro”, insistió.

Además, la exigencia de la familia era que se les mostraran las filmaciones de seguridad, ya que aseguran que allí quedó registrada la agresión.

Sin embargo, personal penitenciario aclaró que dentro de los pabellones no hay cámaras. Sí se encuentran en los lugares comunes, como el pasillo que termina en la puerta de entrada al ala 6 de la cárcel de Paraná.

Siegfried venía de una familia numerosa. Tenía 14 hermanos. Además, había sido padre de un varón hacía un año. Antes de su detención, vivía en La Milagrosa, una barriada populosa y humilde de la zona este de Paraná.

