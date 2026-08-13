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El Salvador mantiene dos escenarios de riesgo sísmico y refuerza la prevención, según Protección Civil

Luis Amaya, director de Protección Civil, señaló que la gestión del riesgo contempla sismos por fallas internas y por subducción, mientras el país fortalece la preparación operativa y reduce la exposición con normas de construcción

Población salvadoreña en el Centro Histórico de San Salvador
El Salvador sigue siendo un país altamente sísmico y Protección Civil insiste en mantener activa la prevención ante desastres. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)
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El Salvador sigue siendo un país altamente sísmico, y los recientes temblores evidencian la necesidad de mantener activa la prevención y fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres, según expuso el director de Protección Civil, Luis Amaya, durante una entrevista en el programa Diálogo. El funcionario explicó que la gestión del riesgo en el país responde a dos hipótesis principales: por un lado, la posibilidad de un sismo producido por fallas internas, tal como ocurrió en octubre de 1986; y por otro, la amenaza de un evento de subducción, como los terremotos sufridos en 2001. Amaya señaló que el riesgo no depende únicamente de la amenaza, sino también de los niveles de exposición y vulnerabilidad de la infraestructura y la población salvadoreña.

El director subrayó que en los últimos años se ha reducido la exposición al riesgo sísmico, debido a mejoras en los códigos de construcción y a una mayor supervisión territorial. Según sus palabras, la Dirección de Ordenamiento Territorial ha jugado un papel fundamental en la actualización de normas y en la fiscalización de proyectos para disminuir los factores que aumentan la fragilidad del entorno urbano y rural. “El riesgo tiene un factor denominado amenaza, es decir, la probabilidad de que algo ocurra, pero también depende del nivel de exposición”, puntualizó.

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Capacidad de respuesta y asistencia internacional

Amaya aclaró que la prevención no debe interpretarse como motivo de alarma, sino que busca fomentar una conciencia colectiva sobre la importancia de estar preparados ante cualquier emergencia. Parte de la preparación institucional, dijo, consiste en mantener personal entrenado, recursos disponibles y una logística lista para actuar ante cualquier emergencia. Explicó que la estrategia nacional de Protección Civil se consolidó a partir de la experiencia de la pandemia, lo que llevó a priorizar acciones para escenarios múltiples y a fortalecer los mecanismos de respuesta a corto, mediano y largo plazo.

La estrategia nacional de Protección Civil se fortaleció tras la pandemia para responder a escenarios múltiples en el corto, mediano y largo plazo. (Cortesía Secretaría de Prensa).
La estrategia nacional de Protección Civil se fortaleció tras la pandemia para responder a escenarios múltiples en el corto, mediano y largo plazo. (Cortesía Secretaría de Prensa).

El director detalló que la estructura operativa de Protección Civil está diseñada tanto para enfrentar emergencias nacionales como para brindar asistencia internacional. En la entrevista, Amaya resaltó el reciente envío de ayuda a Colombia tras el terremoto, una acción que atribuyó a la consolidación de una logística humanitaria capaz de operar bajo estándares internacionales y de responder rápidamente ante crisis en otros países. El Salvador cuenta con equipos USAR (Urban Search and Rescue) clasificados por INSARAG, y con Equipos Médicos de Emergencia (EMT) en proceso de formación y certificación, desarrollados en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud.

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El funcionario mencionó que el país ha participado en misiones recientes en Venezuela y Honduras, donde los equipos salvadoreños tuvieron la capacidad de montar hospitales de campaña y ofrecer atención médica y psicológica a la población afectada por emergencias. Según Amaya, el fortalecimiento de estas capacidades responde a una priorización estratégica iniciada tras la pandemia, con el objetivo de dotar al país de recursos técnicos y humanos para actuar ante cualquier amenaza, tanto en el territorio nacional como en el extranjero.

El país cuenta con equipos USAR clasificados por INSARAG y con Equipos Médicos de Emergencia en formación junto a la Organización Panamericana de la Salud. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El país cuenta con equipos USAR clasificados por INSARAG y con Equipos Médicos de Emergencia en formación junto a la Organización Panamericana de la Salud. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

En cuanto a la logística humanitaria, Amaya explicó que la asistencia internacional ofrecida por El Salvador incluye no solo equipos de búsqueda y rescate, sino también insumos para agua y saneamiento, promoción de la higiene y atención médica especializada. Relató que la integración de los EMT surgió como aprendizaje del terremoto de Haití en 2011, y su constitución implica la preparación de traumatólogos, internistas y personal especializado según el tipo de emergencia. Aseguró que el trabajo conjunto con la Organización Panamericana de la Salud ha permitido dar pasos importantes en la formación de estos equipos, que hoy están en condiciones de responder tanto a terremotos como a otras catástrofes.

Amaya considera que la experiencia internacional contribuye a robustecer la capacidad local y permite que El Salvador esté mejor preparado ante cualquier eventualidad.

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