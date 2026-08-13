La inversión de USD 3.000 millones de EEUU que vuelve a poner a la minería argentina en el centro de la escena

La inversión de EEUU busca reducir la dependencia de China y fortalecer la cadena de suministro de minerales críticos para tecnología e industria de defensa

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Estados Unidos anunció una inversión de USD 3.000.000.000 para fortalecer la cadena de suministro de minerales críticos, como parte de la competencia global con China. Esta decisión, que involucra el desarrollo de materiales como el litio y el cobre, pone a Argentina en el centro de una posible transformación económica. Ignacio Celorrio, abogado especialista en minería, explicó en Infobae en Vivo los alcances y limitaciones de esta oportunidad para el país.

Estados Unidos busca reducir su dependencia de China en el acceso a minerales esenciales para la tecnología y la industria de defensa. Donald Trump comunicó una inversión que incluye USD 1.400.000.000 dirigidos a empresas que fabrican componentes como ánodos de silicio y celdas de ion litio.

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El objetivo es crear cadenas de valor propias y seguras. Según Celorrio, “Argentina nunca ha desarrollado su potencial minero de manera razonable y constante”. Añadió que la demanda global de litio y cobre abre una “gran oportunidad” para el país.

El especialista advirtió que la mayor parte de la inversión estadounidense apunta a tierras raras, un segmento donde la minería argentina tiene escaso potencial (Imagen: Movant Connection)

El especialista indicó que, aunque la minería argentina tiene posibilidades de crecimiento, existen condiciones claras: “La minería tiene sus tiempos y esto necesita de una política mantenida para poder hacer ese desarrollo”.

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Para Celorrio, el anuncio estadounidense es parte de una serie de medidas para revitalizar la producción interna y la seguridad de las cadenas productivas. Sin embargo, señaló que la inversión estadounidense se orienta principalmente a tierras raras, un grupo de minerales en el cual Argentina tiene escaso potencial.

Limitaciones en tierras raras y ventajas en litio y cobre

Celorrio remarcó que Argentina posee muy pocos yacimientos de tierras raras. “Muy poco y te diría que casi nada”, afirmó. Explicó que existen algunos proyectos en exploración, pero la mayoría están en etapas iniciales y requieren muchos años para confirmar su viabilidad.

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Celorrio afirmó que la oportunidad de la minería argentina está en el litio y el cobre, y destacó ventajas de costos del litio de salmuera REUTERS/Agustin Marcarian

“La exploración puede llevar diez años. De cada cien proyectos que se exploran, dos terminan en un proyecto productivo”, detalló.

El abogado destacó que la exploración minera demanda inversiones riesgosas y prolongadas. “El financiamiento de exploración es muy complicado”, sostuvo. Además, mencionó que muchas veces estos minerales aparecen como subproductos de otras explotaciones, lo cual dificulta el desarrollo de una producción centralizada y rentable. En comparación, otros países de la región como Brasil muestran mayor potencial en tierras raras.

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Por este motivo, Celorrio consideró que la mayor oportunidad argentina radica en el litio y el cobre. “Nuestra oportunidad en términos de minería como país no está tanto en tierras raras, sino en otros minerales críticos como el litio”, afirmó. El litio argentino, por su origen en salmuera, ofrece ventajas de costos frente a otros tipos de yacimientos en el mundo.

Desafíos de inversión y tiempos de desarrollo

El especialista en minería explicó que los proyectos de exploración y producción de litio y cobre requieren largos plazos y grandes inversiones. “Exploración y construcción pueden llevar más de diez años”, relató.

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En su experiencia, un proyecto de litio puede tardar seis años en exploración y al menos cuatro años más para llegar a la producción. “Esto es lo más rápido que podés ir muchas veces”, aseguró.

Celorrio estimó que la producción de litio en Argentina puede multiplicarse en los próximos cinco años si avanzan los proyectos mineros

Celorrio también resaltó la magnitud de los montos requeridos. “Un proyecto de litio hoy por hoy serán unos USD 1.200.000.000 para una capacidad de treinta mil, cuarenta mil toneladas. Un proyecto de cobre más o menos mediano son cinco mil millones de dólares”, precisó. Los proyectos más grandes, como el de Vicuñas, podrían alcanzar los USD 20.000.000.000

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La continuidad de las reglas de juego resulta clave para atraer inversiones a largo plazo. “La minería es largo plazo. Hoy, con todos los cambios que se han dado, incentivan a que tomes ese riesgo de capital tan grande”, expresó Celorrio.

Al mismo tiempo, el especialista mencionó que las condiciones para invertir en Argentina han mejorado con la aparición de nuevos marcos legales, como el RIGI, que ofrece mayores seguridades jurídicas y fiscales para los inversores.

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Marco regulatorio y contexto local

Celorrio subrayó que la estabilidad normativa y la claridad regulatoria son fundamentales para el desarrollo minero. “La protección a la inversión a largo plazo para las fluctuaciones que puede tener Argentina ya no se la considera válida a nivel internacional”, advirtió. El RIGI, recientemente aprobado para algunos proyectos, busca restablecer la confianza en el país como destino de capital para la minería.

El RIGI y la estabilidad de las reglas de juego aparecen como factores clave para atraer inversión minera de largo plazo en Argentina

El abogado explicó que la Ley de Glaciares, aunque generó incertidumbre, fue adaptada por los proyectos actuales para cumplir con los requisitos ambientales. “Los yacimientos que han ido avanzando se adaptaron para hacerlo de una manera que entren dentro de la ley”, indicó. Consideró que la clarificación normativa y el respeto a la competencia de las provincias resultan aspectos centrales para el futuro del sector.

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Perspectivas económicas y potencial de crecimiento

Celorrio afirmó que Argentina perdió la oportunidad de aprovechar el último ciclo de altos precios de minerales, que terminó en 2014. Sin embargo, sostuvo que el país aún tiene una “oportunidad única” en litio y cobre, sobre todo por el crecimiento de la electromovilidad a nivel global. “Estamos al 5% o 10% de lo que podríamos lograr si los proyectos salen”, estimó.

En cuanto a los plazos para ver resultados, Celorrio proyectó que la producción de litio puede multiplicarse en los próximos cinco años, mientras que los proyectos de cobre podrían comenzar a mostrar resultados en un período similar, una vez iniciada la construcción. “El efecto multiplicador que podría tener cuando estén a full capacity es altísimo”, concluyó.

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