El Ministerio de Agricultura de Guatemala prorroga hasta 2028 la emergencia por el gusano barrenador

Un técnico del MAGA Guatemala inspecciona ganado en un pastizal, tras la extensión de la emergencia sanitaria por el gusano barrenador hasta el año 2028. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El MAGA de Guatemala extendió hasta 2028 la emergencia sanitaria por el gusano barrenador del ganado, una decisión que busca sostener las tareas de vigilancia, prevención, control, contención y erradicación ante el aumento de casos de una plaga que volvió al país en octubre de 2024 tras 30 años de ausencia y que ya afecta a animales y humanos.

La prórroga quedó establecida en el Acuerdo Ministerial No. 131-2026, fechado el 4 de agosto de 2026 y publicado esta semana en el Diario de Centro América. La nueva fecha de vencimiento es el 29 de octubre de 2028.

La medida modifica el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 147-2024, con el que el ministerio había declarado originalmente la emergencia en octubre de 2024. La norma también dispone que el plazo podrá ampliarse otra vez por un período similar o menor, siempre que la solicitud se tramite al menos dos meses antes del vencimiento.

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Desde la declaración inicial de la emergencia se acumularon 4.534 casos positivos, según el reporte de la semana epidemiológica 22, publicado el 12 de junio. En esa semana, entre el 31 de mayo y el 6 de junio, fueron notificados ocho nuevos casos en animales de San Marcos, Petén y Totonicapán, después de la inspección de 10.252 animales en puestos de control y movilización.

El MAGA inspeccionó 247.741 animales y verificó 10.169 unidades de transporte en 2026 para prevenir la propagación del gusano barrenador en Guatemala. (Ministerio de Agricultura de Guatemala)

El ministerio sostiene la prórroga en el aumento de casos y en los controles de movilización

La decisión se apoya en un dictamen técnico de la Dirección de Sanidad Animal del 20 de julio de 2026, que concluyó que los casos vinculados al gusano barrenador del ganado siguen en aumento. Con base en ese diagnóstico, la cartera consideró indispensable mantener activas las medidas sanitarias en todo el territorio nacional.

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Durante el primer semestre de 2026, el ministerio informó que fueron inspeccionados 247.741 animales y que 89.880 recibieron tratamiento preventivo. A la vez, el personal técnico verificó 10.169 unidades de transporte para reducir el riesgo de propagación de la plaga.

Esas inspecciones se realizaron en puestos de control, rutas de movilización y establecimientos pecuarios. En esos puntos también se evaluaron las condiciones de bioseguridad y el estado sanitario de los animales.

El control del transporte pecuario ocupa un lugar central en la estrategia oficial porque la movilización de ganado es considerada uno de los principales factores de dispersión entre regiones. La supervisión de vehículos busca asegurar que el traslado se realice bajo normas sanitarias y disminuir la posibilidad de expansión del gusano barrenador.

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El problema también aparece en otros datos oficiales incorporados en la comunicación oficial: al cierre de febrero de 2026 había 4.117 casos positivos en distintas especies animales, de acuerdo con el ministerio, y 262 personas afectadas, según el Ministerio de Salud. Izabal y Suchitepéquez concentraban entonces la mayor cantidad de detecciones, con 770 y 690 casos, respectivamente.

El MAGA inspeccionó 247.741 animales y verificó 10.169 unidades de transporte en 2026 para prevenir la propagación del gusano barrenador en Guatemala. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El programa nacional sumó acciones veterinarias en Petén y Escuintla

Todas las acciones forman parte del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Gusano Barrenador, ejecutado por la Dirección de Sanidad Animal y el VISAR. Un médico veterinario del programa advirtió que “ya es una enfermedad endémica, porque está distribuida en todo el país”, y agregó que la plaga amenaza a todos los animales de sangre caliente, incluidos animales de producción, de trabajo, mascotas y humanos.

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En la comunidad de Carmelita, en San Andrés, Petén, el MAGA realizó visitas casa por casa como parte de la vigilancia y la atención veterinaria. Durante esa jornada recorrió toda la comunidad, atendió animales de distintas especies en 44 familias, curó heridas y trató dos casos de miasis por gusano barrenador, de los que tomó muestras para análisis y registro oficial.

Las familias recibieron orientación sobre prevención y control de la enfermedad. La intervención fue desarrollada por profesionales y técnicos del programa nacional con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

En esa misma comunidad fue entregado un kit de insumos a un líder local para fortalecer la atención de posibles nuevos casos y apoyar la vigilancia epidemiológica en la Reserva de la Biosfera Maya. En esa zona, la interacción entre animales domésticos y fauna silvestre incrementa el riesgo de dispersión.

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En el sur del país, el despliegue técnico se concentró en el parcelamiento Cun Cun, en La Democracia, Escuintla, con una jornada profiláctica bovina dirigida a pequeños y medianos productores. La actividad fue ejecutada de forma conjunta por extensionistas de la Agencia Municipal de Extensión Rural y médicos veterinarios del VISAR.

El ministerio documentó además la preparación y dosificación de las fórmulas farmacológicas para asegurar la inocuidad y la efectividad del tratamiento pecuario. Según los registros citados en el texto oficial, en mayo de 2025 el Ministerio de Salud reportó en Guatemala el primer caso humano de infección por gusano barrenador y las autoridades advirtieron que las altas temperaturas favorecen la proliferación de la mosca Cochliomyia hominivorax, cuya larva causa la plaga.

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Si se detectan gusaneras en animales o personas, el MAGA indicó que los reportes pueden hacerse al número de WhatsApp 3570-7727.