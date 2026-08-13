Mundo
Agregar Infobae enGoogle

Ucrania dejó fuera de servicio a una de las refinerías más importantes de Rusia: “Está completamente parada”

El ataque contra la planta de Orsk se suma al bombardeo contra el complejo Gazprom Neftekhim Salavat, en el cuarto golpe en tres días de la ofensiva ucraniana contra el sector energético ruso

Ucrania atacó la refinería de Orsk, una de las más importantes de Rusia

Guardar

Un ataque ucraniano dejó fuera de servicio, por al menos seis meses, una refinería situada en Orsk, ciudad de la región de Oremburgo cercana a la frontera con Kazajistán y una de las más importantes de Rusia, anunció este jueves un funcionario ruso. La situación podría agravar las dificultades de abastecimiento de combustible que afectan a automovilistas y empresas en el país desde hace varios meses.

El gobernador de Oremburgo, Evgueni Solntsev, dijo que fue alcanzada “infraestructura clave, que no puede restaurarse por el momento”, incluido equipamiento importado, y que las reparaciones podrían demorar hasta seis meses debido a las sanciones internacionales, en un infrecuente reconocimiento público de los problemas que generan los ataques ucranianos. “La planta está completamente parada. Nos estamos preparando para el peor de los escenarios”, escribió en redes sociales, y agregó que la región deberá recurrir a importaciones de combustible para cubrir sus necesidades.

PUBLICIDAD

Vista general de la refinería Orsknefteorgsintez, en Orsk, que quedará fuera de servicio por al menos seis meses tras un ataque ucraniano (REUTERS/Stringer/Archivo)
Vista general de la refinería Orsknefteorgsintez, en Orsk, que quedará fuera de servicio por al menos seis meses tras un ataque ucraniano (REUTERS/Stringer/Archivo)

El Estado Mayor ucraniano había reportado el ataque a la planta el martes, en el marco de su ofensiva contra la infraestructura petrolera rusa, con la que busca reducir los ingresos que sostienen la guerra lanzada por Moscú hace más de cuatro años y medio.

Otra refinería atacada en Baskortostán

Vista de la planta petroquímica de Gazprom Neftekhim Salavat, en Baskortostán, atacada por drones ucranianos en el cuarto golpe a refinerías rusas en tres días (REUTERS/Maxim Nazarov/Archivo)
Vista de la planta petroquímica de Gazprom Neftekhim Salavat, en Baskortostán, atacada por drones ucranianos en el cuarto golpe a refinerías rusas en tres días (REUTERS/Maxim Nazarov/Archivo)

El ataque a Orsk fue el tercero de una seguidilla que continuó el jueves con un nuevo golpe contra el complejo Gazprom Neftekhim Salavat, en la república de Baskortostán, el cuarto ataque a refinerías en solo tres días. El Estado Mayor ucraniano informó que sus fuerzas alcanzaron la planta durante la noche, provocando un incendio. El complejo, ubicado a unos 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, procesa hasta 74 millones de barriles de petróleo al año y es una de las mayores refinerías del país.

PUBLICIDAD

El gobernador de Baskortostán, Radiy Khabirov, confirmó que el ataque hirió a dos civiles. Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, informó además que un incendio se inició en una de sus instalaciones en esa misma zona industrial, aunque aclaró que el predio fue evacuado y no había mercancía almacenada.

Escasez y colas más largas en las estaciones de servicio

Autos hacen fila para cargar combustible en Sebastopol, Crimea, en medio de las restricciones por escasez que dejaron los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa (REUTERS/Stringer/Archivo)
Autos hacen fila para cargar combustible en Sebastopol, Crimea, en medio de las restricciones por escasez que dejaron los ataques ucranianos a la infraestructura petrolera rusa (REUTERS/Stringer/Archivo)

Los ataques ucranianos generaron escasez de combustible en distintas regiones de Rusia, obligando a casi todas a restringir en algún momento las ventas, limitando la cantidad que puede adquirir cada cliente o prohibiendo el llenado de bidones. Aunque las autoridades habían asegurado que la situación mejoraba en las últimas semanas, automovilistas consultados por la AFP en Moscú el miércoles no compartían ese diagnóstico. “Las colas vuelven a ser más largas. Y los precios de la gasolina no bajan; al contrario, suben”, dijo el taxista Nursultán Ajmádov.

El golpe a las refinerías se dio un día después de que misiles y drones ucranianos atacaran una importante base naval rusa en el mar Negro. En paralelo, cuatro técnicos en explosivos y un guardia de seguridad murieron el jueves en Sebastopol tras la detonación de un arma ucraniana no identificada, según el gobernador instalado por Rusia en la ciudad, Mikhail Razvozháyev. Rusia, por su parte, intensificó sus ataques contra Ucrania con misiles balísticos, drones y bombas planeadoras, que ya mataron a más de 16.000 civiles desde el inicio de la guerra, según la ONU. Durante la última noche, ataques con 133 drones de largo alcance mataron a cuatro personas e hirieron a otras ocho en distintos puntos del país, entre ellos un maquinista y su asistente, alcanzados por un dron Shahed contra un tren de pasajeros en la región de Odesa.

Temas Relacionados

RusiaUcraniaPetróleoOrskGuerra Rusia UcraniaÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos e Irán dicen tener el control del estrecho de Ormuz mientras el tráfico se mantiene reducido

Hossein Taeb dijo que Washington había sido derrotado una vez más a pesar de afirmar que Teherán no disponía ni de fuerza aérea ni de armada, un día después de que Trump dijera que tenía “control total” sobre la vía navegable

Estados Unidos e Irán dicen tener el control del estrecho de Ormuz mientras el tráfico se mantiene reducido

Así quedaron los buques de guerra rusos tras el bombardeo ucraniano contra la base naval de Novorossiysk

El ataque con drones y misiles golpeó también infraestructura petrolera y granelera clave para las exportaciones rusas, en la base que alberga lo que resta de la flota del mar Negro de Putin

Así quedaron los buques de guerra rusos tras el bombardeo ucraniano contra la base naval de Novorossiysk

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

El derrame, provocado por el encallamiento del barco sancionado por transportar combustible no declarado, avanza sin control en una reserva natural de Omán. Imágenes satelitales y reportes de organismos confirman que el hidrocarburo alcanzó tierra firme

Así está el buque fantasma Caroline Bezengi: la mancha del petróleo ruso que traficaba se extendió a más de 2.000 km²

El número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022

Rusia disparó un número récord de misiles durante ese período, según datos de la fuerza aérea de Kiev

El número de civiles muertos en julio en Ucrania fue el más alto desde mayo de 2022

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de 275 militares muertos en la guerra

Kiev ha acusado previamente a Moscú de incluir restos de civiles y soldados rusos en los intercambios

Ucrania y Rusia intercambiaron restos de 275 militares muertos en la guerra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Boda frente al mar en Cancún se vuelve viral por sus inesperados espectadores en una piscina

Boda frente al mar en Cancún se vuelve viral por sus inesperados espectadores en una piscina

Por primera vez en más de 10 años, cambió el auto argentino más vendido en Brasil

Una paciente del Centro de Salud Amante Laffon (Sevilla) agrede a su médico en consulta: “Ha abierto el bote donde contenía las heces para la prueba y ha comenzado a esparcirlas”

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: en Chocó el epicentro del movimiento, volvío a temblar en la mañana del 13 de agosto y se mantiene una cifra de 273 muertos

Tostaditas de amaranto y ajonjolí: una alternativa crujiente y nutritiva

DEPORTES

“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi

“Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué”: Tevez recordó la muerte de su papá y pidió respetar el dolor de Messi

Las tres figuras que podría vender el Manchester City para solventar el fichaje de Enzo Fernández

Correr contra el calor: cómo el cambio climático está transformando las maratones de Estados Unidos

Gustavo Quinteros dejará de ser el entrenador de Independiente tras la categórica derrota ante Atlético Tucumán

Aryna Sabalenka fue tapa de una reconocida revista: la muerte de su ex pareja, las redes “terapéuticas” y el día que perdió el control

ENTRETENIMIENTO

Chris Brown simula una escena sexual en el escenario de Toronto y desata críticas en redes: “Esta gira está descontrolada”

Chris Brown simula una escena sexual en el escenario de Toronto y desata críticas en redes: “Esta gira está descontrolada”

Bill Nighy vuelve al cine con & Sons y dejó definiciones filosas sobre la fama y la edad

Travis Kelce por fin habló de su boda con Taylor Swift y la resumió en una sola frase

33 años después de su salida, Ritchie Blackmore volvió a tocar junto a Deep Purple en un histórico concierto

Ana de Armas deja atrás a Tom Cruise y aparece con el cantante venezolano Beto Montenegro