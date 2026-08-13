“Se llevaron a mis dos papás”: Hija de guatemaltecos detenidos por ICE asume el cuidado de sus hermanos en Florida

Los padres guatemaltecos firmaron un poder notarial desde su centro de custodia para ceder la tutela temporal de sus hijos menores a su hija mayor, Wendy (Cortesía: N+ Univision).

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Wendy Domingo celebró sus dieciocho años no con la ilusión de quien está a punto de entrar un campus universitario, sino con la amarga certeza de que la juventud se le escurrió de las manos en cuestión de segundos. El pasado domingo 9 de agosto de 2026, lo que debía ser un trayecto ordinario de regreso a casa tras asistirá a misa y comprar los zapatos escolares para el nuevo ciclo lectivo, se transformó en la fractura de toda su vida.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) interceptaron el vehículo familiar. En el asiento delantero viajaban Abraham Domingo y María Levia, un matrimonio de origen guatemalteco que llevaba casi dos décadas echando raíces y construyendo un hogar en suelo estadounidense. En la parte trasera, cinco hermanos de entre 3 y 18 años presenciaron cómo las esposas frías de la ley se cerraban sobre las muñecas de sus padres.

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Entre el llanto ahogado de los niños y la desesperación del momento, un agente le planteó una disyuntiva implacable a la recién mayor de edad: “Se queda con los niños al momento... Y si no, me los llevo a todos”. Ante la mirada rota de sus padres, Wendy asumió la custodia.

De un plumazo, la estudiante de secundaria se ha convertido en cabeza de familia, tutela legal y el único sostén de cuatro ciudadanos estadounidenses que de pronto se quedaron sin amparo.

Hoy, Wendy no se desprende de su hermano menor, de apenas tres años. El niño busca un abrazo maduro que apenas empieza a asimilar la magnitud de lo ocurrido. “Todos dicen: ‘Tienes que ser fuerte para tus hermanos’, pero es muy duro ser fuerte.

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Agentes de ICE detuvieron a una pareja de inmigrantes en Florida frente a sus cinco hijos. Ahora, la hija mayor, de 18 años, debe asumir la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores, todos ciudadanos estadounidenses.

La ola migratoria: El drama invisible de las deportaciones en los últimos meses

El drama de la familia Domingo no ocurre en el vacío; es el reflejo visible de una tendencia que se ha agudizado de forma drástica en el panorama migratorio de Estados Unidos durante los últimos meses de 2026. Las intensificadas políticas de control y el incremento constante de los operativos de ICE en zonas residenciales, comercios y vías públicas han elevado el número de detenciones a niveles récord.

Decenas de miles de inmigrantes latinoamericanos, provenientes de Guatemala, Honduras, México, Cuba y Venezuela, El Salvador, han sido arrestados y colocados en procesos sumarios de expulsión.

Las cifras recientes de organizaciones como el Migration Policy Institute revelan una secuela especialmente dolorosa de esta ofensiva: cerca del 6% de las personas bajo custodia de ICE en el último año son padres de niños nacidos en Estados Unidos. Esta realidad deja a cerca de 200,000 menores de edad sumidos en el desamparo psicológico y la precariedad económica, convertidos en las víctimas colaterales de una maquinaria institucional implacable.

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ARCHIVO: Las deportaciones de latinoamericanos se han intensificado en los últimos meses en EE. UU. REUTERS/David 'Dee' Delgado/File Photo

Según las autoridades federales, la detención de los Domingo se justificó argumentando antecedentes por presunta violencia doméstica en el caso del padre y una orden activa de deportación emitida por un juez en el de la madre. Sin embargo, para la comunidad hispana en Florida, la forma en que se ejecutan estas capturas deja cicatrices imborrables en menores de edad vulnerables.

Mientras los padres permanecen internados en un centro de procesamiento migratorio a la espera de la resolución de su expediente, el Consulado de Guatemala en Lake Worth ha intervenido para brindar asesoría jurídica gratuita y gestionar visitas consulares. Por su parte, la solidaridad comunitaria ha empezado a activarse a través del Centro Guatemalteco Maya, que lidera una recaudación de fondos para respaldar económicamente a los hermanos Domingo.

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