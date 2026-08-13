La suplantación de identidad concentra las estafas digitales más frecuentes en El Salvador, según un penalista

Las estafas informáticas en El Salvador suelen basarse en la suplantación de identidad de familiares, amigos e instituciones bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las estafas informáticas más habituales en El Salvador implican la suplantación de identidad, tanto de familiares y amigos como de instituciones bancarias.

Los delincuentes recurren a llamadas, mensajes de WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos, fingiendo ser alguien de confianza o un representante de una entidad reconocida, según el abogado penalista Alexander Escolán.

El especialista detalló que una de las estrategias más comunes es crear una sensación de urgencia. Las víctimas reciben mensajes en los que se les informa que su cuenta bancaria está en riesgo, que deben verificar datos, que existe una multa pendiente o que han ganado un premio, pero para recibirlo deben pagar una comisión de manera inmediata.

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Los estafadores también apelan al miedo, alertando sobre transacciones sospechosas, o a la codicia, con promesas de inversiones con ganancias desproporcionadas y premios inexistentes.

Escolán advirtió, en entrevista en YSUCA, sobre el uso de cuentas bancarias de personas inocentes para transferir grandes sumas de dinero ilícito. Recomendó denunciar de inmediato estos movimientos, ya que no hacerlo puede convertir al titular de la cuenta en sospechoso dentro de una red criminal.

Entre las modalidades frecuentes, mencionó mensajes que solicitan códigos de acceso, ofertas laborales falsas, ventas de productos o boletos a precios inusualmente bajos y avisos de multas de tránsito con pagos en línea. “Si le piden información confidencial o códigos de seguridad, esa es una alerta clara de estafa”, afirmó.

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Los estafadores usan llamadas, WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos para crear urgencia y obtener datos de la cuenta bancaria. (Crédito Freepik)

Manejo de datos personales y contratos de adhesión

Escolán abordó la preocupación sobre cómo los delincuentes acceden a los datos personales de las víctimas. Explicó que, en la mayoría de los casos, las personas autorizan el uso y la circulación de su información al aceptar términos y condiciones en contratos de adhesión con bancos y comercios.

Detalló que estos contratos no permiten negociar cláusulas específicas: “Usted acepta todo o no accede al producto”, resumió el abogado penalista. Muchas empresas solicitan el consentimiento para compartir o incluso vender los datos personales de sus clientes.

Escolán resaltó que la falta de lectura y comprensión de estos documentos facilita la circulación de datos privados, lo que puede ser aprovechado por estafadores.

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Definición de estafa y elementos jurídicos

Escolán puntualizó que la estafa es la acción en la que el delincuente induce a la víctima a cometer un error mediante engaño, ocasionándole una pérdida patrimonial que beneficia al estafador o a un tercero. En El Salvador, estos elementos están definidos en el Código Penal.

En el ámbito digital, los mismos principios aplican, pero el medio utilizado son dispositivos electrónicos o plataformas en línea. El objetivo es afectar el patrimonio de la persona engañada usando la tecnología como herramienta principal.

Recomendaciones para identificar y actuar ante estafas

El abogado penalista recomendó ser muy cuidadoso con la información que se entrega, sobre todo cuando se recibe un mensaje o llamada que genera ansiedad, duda o presión para actuar rápido. Sugirió detenerse, analizar el contexto y nunca brindar datos sin confirmar la legitimidad de quien los solicita.

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Alexander Escolán advirtió que las cuentas bancarias de personas inocentes pueden usarse para mover dinero ilícito dentro de redes criminales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escolán insistió en la necesidad de guardar todas las pruebas: mensajes, capturas de pantalla, audios y cualquier comunicación recibida. Estas evidencias serán solicitadas por la Fiscalía al momento de investigar.

En caso de ser víctima de una estafa, el especialista aconsejó acudir primero a la institución financiera afectada y, si la situación lo requiere, presentar la denuncia ante la Fiscalía para dejar constancia formal del delito.

Dificultades en la investigación y denuncia

Escolán reconoció que identificar a los responsables de las estafas digitales es complicado, especialmente cuando se utilizan perfiles falsos en redes sociales. En los fraudes telefónicos, el rastreo es más viable por los registros de líneas, pero en plataformas digitales la investigación se torna limitada.

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El abogado señaló que muchas personas no denuncian por vergüenza o por desconfianza en el sistema, lo que favorece la impunidad. No realizar la denuncia puede provocar que la víctima sea vinculada a redes criminales si su cuenta bancaria es utilizada en operaciones ilícitas.

Indicó que la Fiscalía no tiene plazos estrictos para resolver estos casos y que, ante la falta de información suficiente, los expedientes pueden ser archivados. A pesar de las dificultades y la burocracia, insistió en que denunciar es fundamental para protegerse legalmente.