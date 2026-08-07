Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Advierten retroceso en Panamá con reforma que permitirá a diputados gestionar proyectos estatales

Apede cuestionó la reforma al reglamento legislativo y advirtió que asigna a los diputados funciones que corresponden al Ejecutivo y los gobiernos locales.

APEDE advirtió que permitir a los diputados gestionar proyectos puede aumentar la discrecionalidad y abrir espacios para prácticas clientelistas. Cortesía
APEDE advirtió que permitir a los diputados gestionar proyectos puede aumentar la discrecionalidad y abrir espacios para prácticas clientelistas. Cortesía
Guardar

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) cuestionó la reforma que permitirá a los diputados gestionar y fiscalizar proyectos en sus circuitos electorales, al advertir que la modificación del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional desvirtúa las funciones constitucionales de los legisladores y abre espacios para discrecionalidad y posibles prácticas clientelistas en la asignación de obras públicas.

La reacción del gremio empresarial surge después de que, durante el segundo debate de las reformas al reglamento legislativo, se aprobara una propuesta presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, de Realizando Metas (RM), partido que respaldó la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.

PUBLICIDAD

El cambio establece que los diputados podrán gestionar y fiscalizar programas y proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de los electores de sus respectivos circuitos.

La disposición incluye proyectos relacionados con carreteras, puentes, cajones, infraestructura vial, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción.

Aunque las obras serían ejecutadas por las instituciones correspondientes, el texto señala que los diputados podrán gestionarlas, impulsarlas y fiscalizar su desarrollo en las comunidades que representan.

La modificación fue incorporada durante el segundo debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. EFE/Alejandro Bolívar
La modificación fue incorporada durante el segundo debate de las reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. EFE/Alejandro Bolívar

El artículo también incorpora un elemento que ha generado cuestionamientos: establece que se garantizará una inversión mínima dentro del Presupuesto General del Estado para la ejecución de esos proyectos.

PUBLICIDAD

Además, los funcionarios asignados a los despachos legislativos deberán apoyar a los diputados en las tareas de gestión, impulso y fiscalización de las iniciativas destinadas a sus circuitos electorales.

Para APEDE, estas atribuciones exceden el papel que debería desempeñar el Legislativo. El gremio sostuvo que Panamá necesita una Asamblea dedicada a legislar, fiscalizar la gestión pública y ejercer un balance efectivo frente a los demás órganos del Estado, dentro de las competencias establecidas por la Constitución y respetando la separación de poderes.

El organismo empresarial cuestionó además que, en lugar de concentrarse en fortalecer el Código de Ética y Conducta, hacer cumplir estrictamente las normas de asistencia, eliminar privilegios injustificados y elevar los estándares de rendición de cuentas, la reforma termine atribuyendo a los legisladores funciones vinculadas con la ejecución y seguimiento de proyectos públicos.

APEDE considera que ese esquema desnaturaliza el papel para el cual fueron electos los diputados y representa un riesgo para la institucionalidad, debido a que podría aumentar la discrecionalidad en la selección y gestión de obras.

El diputado Luis Eduardo Camacho impulsó la propuesta que permite a los legisladores gestionar y fiscalizar programas y proyectos en sus circuitos electorales. REUTERS/Enea Lebrun
El diputado Luis Eduardo Camacho impulsó la propuesta que permite a los legisladores gestionar y fiscalizar programas y proyectos en sus circuitos electorales. REUTERS/Enea Lebrun

Esas responsabilidades, señaló, corresponden al Órgano Ejecutivo y a los gobiernos locales dentro de procesos estructurados de planificación y desarrollo.

La discusión revive además el antecedente de las denominadas partidas circuitales, fondos públicos que durante años estuvieron asociados a los diputados para atender proyectos, ayudas y necesidades dentro de sus comunidades.

Su utilización fue fuertemente cuestionada por la falta de controles, discrecionalidad y denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos.

Las partidas circuitales terminaron desapareciendo formalmente, pero posteriormente surgieron cuestionamientos sobre el uso de recursos de la descentralización destinados a juntas comunales y municipios, particularmente por transferencias extraordinarias que fueron señaladas como una forma de “descentralización paralela”.

Ese esquema también quedó bajo investigaciones y auditorías por la utilización de fondos públicos en diferentes gobiernos locales.

La reforma incluye proyectos de carreteras, puentes, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción. (Foto: @FOVIALITO)
La reforma incluye proyectos de carreteras, puentes, alcantarillado, electrificación, educación, deporte, turismo, agua potable y caminos de producción. (Foto: @FOVIALITO)

Precisamente ese antecedente alimentó las críticas dentro de la propia Asamblea. La diputada independiente Janine Prado, de la bancada Vamos, advirtió que la modificación abre nuevamente la puerta a prácticas similares. “¿Diputados gestionando proyectos? Solo les falta revivir las partidas circuitales”, cuestionó durante la discusión de la propuesta.

El diputado Ernesto Cedeño, de la bancada Seguimos, también rechazó la modificación y adelantó que, si finalmente se convierte en ley, presentará una demanda de inconstitucionalidad.

Cedeño sostiene que la gestión de obras y proyectos no forma parte de las funciones constitucionales de los diputados y cuestionó además la forma en que la disposición fue introducida en el debate.

Camacho, por su parte, defendió la iniciativa argumentando que los diputados representan constitucionalmente a los electores de sus circuitos. Citó el artículo 150 de la Constitución y sostuvo que gestionar proyectos forma parte de una labor que los legisladores ya realizan. También afirmó que la disposición no representa el regreso de las antiguas partidas circuitales.

Persona de espalda sentada en escritorio con computadora, documentos, lámpara y placa que indica "PROYECTOS DIPUTADO" en una oficina luminosa.
El texto aprobado contempla garantizar una inversión mínima dentro del Presupuesto General del Estado para los proyectos gestionados por los diputados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia central es que, según el texto aprobado, los diputados no ejecutarían directamente las obras ni administrarían necesariamente los recursos, pues esa responsabilidad permanecería en las instituciones correspondientes.

Sin embargo, la norma no desarrolla con precisión cómo se determinará la inversión mínima, cuáles serán los procedimientos para presentar proyectos ni qué controles regirán la intervención de los diputados.

Ese vacío es precisamente uno de los puntos que podría generar mayor controversia. APEDE recordó que la experiencia panameña con la confusión de responsabilidades entre instituciones ha debilitado mecanismos de control y afectado la transparencia, además de crear condiciones que pueden favorecer prácticas clientelistas que el país ha intentado superar.

El gremio pidió que cualquier modificación al funcionamiento de la Asamblea tenga como objetivo fortalecer su capacidad de legislar con independencia, fiscalizar con rigor y representar a los ciudadanos con transparencia.

A juicio de APEDE, mantener claramente delimitadas las competencias institucionales resulta indispensable para preservar el Estado de Derecho, la separación de poderes y la confianza de los panameños en sus instituciones.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeAsamblea NacionalReglamento Interno de la AsambleaDiputadosCorrupciónFondos estatalesProyectos estatales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

La cartera de Agricultura lanzó el programa Suelos y Agua para el Futuro durante el 35.º Congreso Nacional del Café, con medidas de manejo hídrico, conservación del terreno e información agroclimática para productores

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

La Operación LGTCA dejó 11 detenidos y el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, dinero y documentos, según el Ministerio Público

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

La conmemoración del 9 de agosto vuelve a poner cifras sobre una deuda regional: pobreza extrema, exclusión y acceso limitado a salud, educación y trabajo para comunidades originarias en varios países centroamericanos

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

El oficialismo presenta las reformas como garantía de estabilidad; la oposición y organismos internacionales lo describen como el cierre definitivo de la competencia electoral en el país centroamericano

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

El Tribunal de Sentencia de Usulután halló culpable a Melvin Javier Osegueda Claros por hechos ocurridos entre febrero y octubre de 2025 en Santiago de María

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

TECNO

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Tres razones por las que no deberías dejar conectado el cargador al enchufe: una para no perder dinero

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

MUNDO

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Emiratos Árabes Unidos acusó al régimen de Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en el estrecho de Ormuz