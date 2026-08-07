Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad

Estados Unidos y Honduras reforzaron su cooperación en materia de seguridad durante una reunión entre autoridades de ambos países para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y las instituciones de seguridad.

La encargada de Negocios de EE.UU. sostuvo una reunión con autoridades hondureñas. (FOTO: Embajada de EEUU en Tegucigalpa)
La encargada de Negocios de EE.UU. sostuvo una reunión con autoridades hondureñas. (FOTO: Embajada de EEUU en Tegucigalpa)
Guardar

La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que la encargada de Negocios, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con autoridades del Gobierno hondureño para dar seguimiento a las prioridades bilaterales en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y consolidar instituciones más sólidas.

El encuentro reunió a la diplomática estadounidense con el ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, y el secretario de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, quienes abordaron diversos temas relacionados con la seguridad regional y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

De acuerdo con la representación diplomática de Estados Unidos, la reunión forma parte del diálogo permanente que mantienen ambos países para coordinar acciones orientadas a enfrentar las amenazas del crimen organizado y promover un entorno más seguro tanto para Honduras como para Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Diálogo para fortalecer la cooperación bilateral

Según informó la Embajada de Estados Unidos, durante el encuentro se dio seguimiento a las prioridades compartidas entre ambos gobiernos en materia de seguridad.

Las autoridades intercambiaron puntos de vista sobre los mecanismos de cooperación existentes y analizaron oportunidades para continuar fortaleciendo las capacidades de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la delincuencia organizada.

La representación estadounidense destacó que una coordinación permanente entre ambos países resulta fundamental para enfrentar desafíos comunes relacionados con el crimen transnacional y otras amenazas que afectan la estabilidad de la región.

Asimismo, reiteró que la colaboración bilateral continuará enfocándose en el fortalecimiento institucional y en el intercambio de experiencias para mejorar las estrategias de seguridad.

Estados Unidos reiteró su compromiso de cooperación con Honduras. (FOTO: Embajada de EEUU en Tegucigalpa)
Estados Unidos reiteró su compromiso de cooperación con Honduras. (FOTO: Embajada de EEUU en Tegucigalpa)

Estados Unidos reafirmó su disposición de seguir trabajando junto al Gobierno de Honduras en iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado, la cooperación incluye acciones destinadas a consolidar mecanismos que permitan enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones hondureñas.

La representación diplomática subrayó que estos esfuerzos buscan beneficiar tanto a Honduras como a Estados Unidos, promoviendo una mayor estabilidad regional y mejores condiciones para la seguridad de la población.

Además, resaltó la importancia de mantener una relación de cooperación basada en objetivos comunes y en el intercambio permanente de información y experiencias.

Autoridades destacan reducción en muertes múltiples

En el contexto de la estrategia de seguridad, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, señaló recientemente que la tendencia de las muertes múltiples en Honduras muestra una disminución en comparación con el año 2025.

El funcionario explicó que, aunque estos hechos continúan generando un fuerte impacto social, las estadísticas reflejan una reducción que, según las proyecciones de la institución, podría mantenerse durante el resto del año.

“Sí, la tendencia ha sido a la baja y muy seguramente el resto de los meses del año también va a seguir esa tendencia”, manifestó Oseguera Mass durante una entrevista concedida a un medio de comunicación nacional.

No obstante, reconoció que este tipo de delitos continúa generando preocupación debido a la gravedad de sus consecuencias para las comunidades afectadas.

Ambos países buscan fortalecer sus mecanismos de coordinación en seguridad. (FOTO: Hondudiario)
Ambos países buscan fortalecer sus mecanismos de coordinación en seguridad. (FOTO: Hondudiario)

Llaman a fortalecer la prevención desde la familia

El director de la Policía Nacional también hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de prevención desde el entorno familiar y comunitario como parte de la estrategia para reducir la violencia.

Según explicó, además del trabajo operativo que desarrollan las fuerzas de seguridad, resulta necesario reforzar los factores de control social y promover valores que contribuyan a prevenir la participación de personas en actividades delictivas.

Mientras tanto, el Gobierno de Honduras y Estados Unidos mantienen su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de seguridad, con el propósito de enfrentar el crimen organizado, mejorar las capacidades institucionales y promover condiciones que favorezcan la estabilidad y la protección de la población en ambos países.

Temas Relacionados

Estados UnidosHondurascooperación en materia de seguridadColleen A. Hoey

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

La cartera de Agricultura lanzó el programa Suelos y Agua para el Futuro durante el 35.º Congreso Nacional del Café, con medidas de manejo hídrico, conservación del terreno e información agroclimática para productores

El MAGA presentó en Guatemala un plan para fortalecer la caficultura en el Congreso Nacional del Café

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

La Operación LGTCA dejó 11 detenidos y el decomiso de 10 vehículos, embarcaciones, GPS, equipos de comunicación, dinero y documentos, según el Ministerio Público

Desarticularon una red de narcotráfico tras 14 allanamientos en el este de República Dominicana

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

La conmemoración del 9 de agosto vuelve a poner cifras sobre una deuda regional: pobreza extrema, exclusión y acceso limitado a salud, educación y trabajo para comunidades originarias en varios países centroamericanos

Día Internacional de los Pueblos Indígenas: Centroamérica exhibe su diversidad, pero mantiene la brecha social

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

El oficialismo presenta las reformas como garantía de estabilidad; la oposición y organismos internacionales lo describen como el cierre definitivo de la competencia electoral en el país centroamericano

Siete claves de la reforma constitucional con la que Ortega y Murillo buscan perpetuarse en el poder en Nicaragua

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

El Tribunal de Sentencia de Usulután halló culpable a Melvin Javier Osegueda Claros por hechos ocurridos entre febrero y octubre de 2025 en Santiago de María

Indignación en El Salvador: Profesor abusó de dos estudiantes de 9 y 12 años

TECNO

WhatsApp modo Messi: los cinco pasos que debes seguir para activarlo

WhatsApp modo Messi: los cinco pasos que debes seguir para activarlo

Truco para abrir un menú secreto en iPhone y Android: desde WhatsApp hasta Call of Dutty

Cómo convertir una PC vieja en una consola al estilo Nintendo 64: más de 600 títulos para jugar

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

ENTRETENIMIENTO

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

La voz de Bart Simpson revela cómo un recuerdo escolar inspiró una de sus frases más famosas

Spider-Man y Jean Grey, una historia de choques y alianzas en los cómics antes de “Brand New Day”

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

MUNDO

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

La muerte de Jorge Messi en los diarios del mundo: “Figura clave en la carrera de Lionel”

Irán afirmó que está “muy cerca” de un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta marítima en el estrecho de Ormuz

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo