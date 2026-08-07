Estados Unidos y Honduras refuerzan cooperación para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad

La encargada de Negocios de EE.UU. sostuvo una reunión con autoridades hondureñas. (FOTO: Embajada de EEUU en Tegucigalpa)

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La Embajada de Estados Unidos en Honduras informó que la encargada de Negocios, Colleen A. Hoey, sostuvo una reunión con autoridades del Gobierno hondureño para dar seguimiento a las prioridades bilaterales en materia de seguridad, con el objetivo de fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado y consolidar instituciones más sólidas.

El encuentro reunió a la diplomática estadounidense con el ministro de Defensa Nacional, Enrique Rodríguez Burchard, y el secretario de Seguridad, Gerzon Onán Velásquez Aguilera, quienes abordaron diversos temas relacionados con la seguridad regional y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.

De acuerdo con la representación diplomática de Estados Unidos, la reunión forma parte del diálogo permanente que mantienen ambos países para coordinar acciones orientadas a enfrentar las amenazas del crimen organizado y promover un entorno más seguro tanto para Honduras como para Estados Unidos.

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Diálogo para fortalecer la cooperación bilateral

Según informó la Embajada de Estados Unidos, durante el encuentro se dio seguimiento a las prioridades compartidas entre ambos gobiernos en materia de seguridad.

Las autoridades intercambiaron puntos de vista sobre los mecanismos de cooperación existentes y analizaron oportunidades para continuar fortaleciendo las capacidades de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la delincuencia organizada.

La representación estadounidense destacó que una coordinación permanente entre ambos países resulta fundamental para enfrentar desafíos comunes relacionados con el crimen transnacional y otras amenazas que afectan la estabilidad de la región.

Asimismo, reiteró que la colaboración bilateral continuará enfocándose en el fortalecimiento institucional y en el intercambio de experiencias para mejorar las estrategias de seguridad.

Estados Unidos reiteró su compromiso de cooperación con Honduras. (FOTO: Embajada de EEUU en Tegucigalpa)

Estados Unidos reafirmó su disposición de seguir trabajando junto al Gobierno de Honduras en iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad y combatir las estructuras criminales.

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De acuerdo con el comunicado, la cooperación incluye acciones destinadas a consolidar mecanismos que permitan enfrentar de manera más efectiva el crimen organizado y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones hondureñas.

La representación diplomática subrayó que estos esfuerzos buscan beneficiar tanto a Honduras como a Estados Unidos, promoviendo una mayor estabilidad regional y mejores condiciones para la seguridad de la población.

Además, resaltó la importancia de mantener una relación de cooperación basada en objetivos comunes y en el intercambio permanente de información y experiencias.

Autoridades destacan reducción en muertes múltiples

En el contexto de la estrategia de seguridad, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, señaló recientemente que la tendencia de las muertes múltiples en Honduras muestra una disminución en comparación con el año 2025.

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El funcionario explicó que, aunque estos hechos continúan generando un fuerte impacto social, las estadísticas reflejan una reducción que, según las proyecciones de la institución, podría mantenerse durante el resto del año.

“Sí, la tendencia ha sido a la baja y muy seguramente el resto de los meses del año también va a seguir esa tendencia”, manifestó Oseguera Mass durante una entrevista concedida a un medio de comunicación nacional.

No obstante, reconoció que este tipo de delitos continúa generando preocupación debido a la gravedad de sus consecuencias para las comunidades afectadas.

Ambos países buscan fortalecer sus mecanismos de coordinación en seguridad. (FOTO: Hondudiario)

Llaman a fortalecer la prevención desde la familia

El director de la Policía Nacional también hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de prevención desde el entorno familiar y comunitario como parte de la estrategia para reducir la violencia.

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Según explicó, además del trabajo operativo que desarrollan las fuerzas de seguridad, resulta necesario reforzar los factores de control social y promover valores que contribuyan a prevenir la participación de personas en actividades delictivas.

Mientras tanto, el Gobierno de Honduras y Estados Unidos mantienen su compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de seguridad, con el propósito de enfrentar el crimen organizado, mejorar las capacidades institucionales y promover condiciones que favorezcan la estabilidad y la protección de la población en ambos países.