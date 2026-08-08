Un expresidente del Banco Central apuntó contra Milei: “El que quería eliminarlo, ahora quiere blindarlo”

Juan Carlos Fábrega cuestionó que Javier Milei pasara de proponer la eliminación del Banco Central a buscar blindar la autoridad monetaria

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El expresidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, cuestionó el giro del discurso de Javier Milei sobre la autoridad monetaria y puso en duda la independencia con la que actualmente funciona el organismo. Durante una entrevista con Infobae al Regreso, también analizó el crecimiento de la mora, reclamó una mayor regulación para las fintech y defendió los límites al financiamiento del Tesoro.

La referencia al actual presidente surgió al recordar las posiciones que Milei sostuvo antes de llegar a la Casa Rosada. Fábrega marcó una contradicción entre aquellas declaraciones y la decisión actual de fortalecer institucionalmente al Banco Central.

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“Yo recuerdo que en 2022 y 2023, quien hoy propone blindar al Banco Central decía que el peso era equivalente a un excremento y que no tenía sentido que existiera el Banco Central, el mismo que hoy estamos blindando”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Es sorprendente, porque en aquella época se hablaba de dolarización y hoy se busca fortalecer el peso. No encaja si uno hace el repaso de los últimos años”.

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Fábrega sostuvo que la independencia del Banco Central frente al Ministerio de Economía es escasa y reclamó que la autonomía se ejerza en la práctica (Infobae en Vivo)

La independencia del Banco Central y su vínculo con el poder político

Para Fábrega, el debate sobre la autonomía del organismo no debería limitarse a una discusión normativa, sino que tiene que reflejarse en la práctica y en la relación con el Poder Ejecutivo.

“Cuando uno habla de la independencia, lo primero que habría que hacer es practicarla. Hoy la independencia del Banco Central respecto al Ministerio de Economía es escasísima”, sostuvo.

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El ex funcionario definió el concepto en términos concretos: “La independencia es muy simple: poder manejar el Banco Central en función de lo que dice la ley, que es lo más importante”.

Como referencia regional, destacó el caso de Perú y la trayectoria de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva. “Julio Velarde verdaderamente ejerce la independencia. Y la independencia es la independencia. Poder manejar el Banco Central en función de lo que dice la ley”, señaló.

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Fábrega advirtió que el crecimiento de la mora y las dificultades de acceso al crédito afectan a los sectores de menores ingresos (Infobae en Vivo)

Fábrega también recordó el contexto político que atravesó durante su propia gestión. Asumió la conducción del BCRA durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Jorge Capitanich como jefe de Gabinete y Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía.

“Nos fijamos una tarea que fue muy interesante si se hubieran cumplido todos los pasos”, recordó al referirse a aquella etapa.

La mora y las dificultades de acceso al crédito

Uno de los principales problemas que identificó Fábrega está relacionado con el aumento de la mora y las dificultades que enfrentan los sectores de menores ingresos para acceder al financiamiento formal.

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En ese contexto, cuestionó especialmente el lugar que ocupan las fintech y las billeteras virtuales dentro del sistema financiero argentino. Según explicó, la ausencia de una regulación equivalente a la que alcanza a las entidades bancarias genera diferencias en las condiciones de acceso al crédito.

“El sistema financiero lo gobierna el Banco Central. Hay normas y regulaciones de Basilea, pero las billeteras virtuales no están reguladas. Ahí llega la gente que tiene menos recursos y pasa a tener tasas impagables porque no tiene otra alternativa”, afirmó.

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El expresidente del Banco Central reclamó una mayor regulación sobre las fintech y las billeteras virtuales por las tasas que pagan sus usuarios (REUTERS/Agustín Marcarian)

Fábrega fue contundente al referirse al costo que enfrentan esos usuarios. “Eso definitivamente es usura. Hay que regularlo porque no puede ser que estén por fuera”, sostuvo.

El ex presidente del BCRA también puso el foco en la dimensión del problema de la mora. “Si usted tiene siete millones de tipos que están en mora es que hay que ocuparse. El regulador debería ser el Banco Central”, planteó.

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Para explicar las diferencias regulatorias, comparó la situación argentina con la de Brasil, donde las instituciones de pago están autorizadas y fiscalizadas por el Banco Central de ese país.

“En Brasil está regulada completamente, opera oficialmente como una institución de pago autorizada y fiscalizada por el Banco Central de Brasil. No hay probabilidad de que sea de otra manera”, explicó.

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Según Fábrega, el argumento utilizado en Argentina para mantener a las fintech fuera de determinadas regulaciones está relacionado con la inexistencia de intermediación financiera en sentido estricto.

“La normativa del Central no los regula. Las fintech no están alcanzadas por la regulación del Central. La razón que se dice es porque no hay intermediación financiera, pero en la práctica eso deja a millones de personas expuestas a tasas usurarias”, sostuvo.

Fábrega afirmó que siete millones de personas en mora exigen una intervención del Banco Central como regulador del sistema financiero (Infobae en Vivo)

Emisión, inflación y límites al Tesoro

La discusión sobre la política monetaria también ocupó un lugar central durante la entrevista. Consultado sobre el vínculo entre emisión y precios, Fábrega fue categórico. “La emisión produce inflación. La respuesta mía es concreta: produce”, afirmó.

El ex titular del BCRA reconoció en ese punto una coincidencia con la mirada del actual gobierno, aunque remarcó que la política monetaria debe mantenerse dentro del marco establecido por la Carta Orgánica del organismo.

“Siempre dentro del marco de lo que era la Carta Orgánica, que hoy está vigente y que está en el artículo 20, que por supuesto hoy se está discutiendo”, señaló.

Fábrega volvió a tomar a Perú como referencia para defender la necesidad de establecer límites al financiamiento monetario del Tesoro. “Julio Velarde nunca emitió un centavo para financiar al Tesoro en 18 años. La inflación de Perú es del tres coma cinco por ciento anual”, sostuvo.

Y planteó que la discusión no debería quedar únicamente en el plano discursivo: “Yo creo que es importante el rol del Banco Central y los límites al Tesoro. Pero no solo hay que pregonarlo, sino hay que cumplirlo”.

El ex titular del BCRA aseguró que la emisión produce inflación y defendió los límites al financiamiento monetario del Tesoro previstos en la Carta Orgánica (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Durante la entrevista, Fábrega también recordó que fue uno de los pocos presidentes del Banco Central que obtuvo el acuerdo del Congreso para ocupar el cargo. “Lo tuve a los 17 días de haber asumido. Sin embargo, Mercedes Marcó del Pont, por ejemplo, siempre estuvo en comisión”, señaló.

El papel del Banco Central y el Banco Nación

Fábrega también se mostró en desacuerdo con una concepción del Banco Central concentrada exclusivamente en la estabilidad monetaria y sostuvo que las características de la economía argentina requieren contemplar otros objetivos.

“Creo sinceramente que dadas las condiciones de la Argentina circunscribir al Banco Central a un solo objetivo no es ideal. La Argentina tiene problemas muy serios y tanto el Banco Central como el Banco de la Nación Argentina son actores principalísimos”, afirmó.

En ese marco, recordó el papel que desempeñó el Banco Nación durante la crisis de los años noventa y su intervención para asistir a deudores del sistema financiero. “El banco llegó a tener el 54% de su cartera en mora y fue determinante en rescatar a los deudores de bancos privados”, recordó.

Fábrega destacó además la evolución de la cartera durante su propia gestión: “Cuando me fui, la morosidad era de 0,68%”.

La entrevista dejó planteada así una discusión que excede la coyuntura política: cuál debe ser el grado de independencia de la autoridad monetaria, hasta dónde deben llegar sus facultades regulatorias frente a las nuevas plataformas financieras y qué límites deben existir entre el Banco Central y el Tesoro. Para Fábrega, esas cuestiones resultan inseparables de los problemas que atraviesan actualmente el sistema financiero y los sectores con mayores dificultades para acceder al crédito.

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