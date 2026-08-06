Pidieron prisión perpetua para el hombre que mató a su pareja de un disparo en Neuquén el año pasado

La mujer fue asesinada de un disparo en su casa

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Un día antes de que la Justicia de a conocer la pena que le corresponderá a Luis Alberto Espinosa por el crimen de su pareja Jéssica Noemí Scarione, cometido en septiembre del año pasado, la fiscalía pidió mediante una audiencia que le dicten prisión perpetua.

La mujer de 35 años y madre de cuatro hijos fue asesinada de un disparo en septiembre de 2025 en la vivienda que ambos compartían en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza. El pedido fue formulado durante la audiencia de determinación de pena por la fiscal Lucrecia Sola del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, una solicitud que contó con el apoyo de la familia de la víctima.

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Las funcionarias sostuvieron que, dado el delito por el que Espinosa, fue encontrado culpable en mayo pasado, la ley no da margen para que se imponga otra pena. La única condena posible por la calificación legal de homicidio triplemente agravado es la prisión perpetua sin posibilidad de reducirla por ninguna circunstancia. Los jueces adelantaron que anunciarán su decisión este jueves por la mañana.

El crimen fue calificado de esa manera por tres razones: el acusado era la pareja de la víctima, el asesinato ocurrió en un contexto de violencia de género y se cometió con un arma de fuego. En la misma audiencia, la fiscalía pidió también que Espinosa sea declarado reincidente por segunda vez, dado que ya tiene condenas previas cumplidas por robo y hurto. Los jueces Raúl Aufranc, Luis Giorgetti y Andrés Repetto deberán expedirse sobre ambas cuestiones.

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El crimen de Scarione

Tras el crimen, Estinosa escapó pero lo atraparon dos días después

El camino hasta esta instancia comenzó la madrugada del viernes 12 de septiembre de 2025, cuando los vecinos del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza escucharon una pelea en la casilla ubicada sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid. Ese mismo día Espinosa efectuó un disparo con un arma de fuego que impactó en el abdomen de Scarione y le provocó una hemorragia masiva por lesión de la arteria ilíaca. Tras el crimen, el hombre escapó del lugar.

El cuerpo de la víctima quedó en el interior de la vivienda y fue hallado el domingo siguiente por un familiar que no lograba contactarla desde el viernes. Al llegar al domicilio, encontró el lugar en desorden, con objetos rotos y esparecidos, y el cuerpo sin vida de la mujer.

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La autopsia del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial confirmó que la causa de muerte fue la hemorragia provocada por el disparo. Para ese entonces, la fiscal Sola ya había ordenado la inmediata captura de Espinosa y el secuestro de las cámaras de vigilancia de la zona.

La detención se produjo dos días después en la localidad de Senillosa, a raíz de un operativo coordinado por el MPF con la participación de la Policía de la provincia de Neuquén.

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Una pareja marcada por la violencia

La relación entre Espinosa y Scarione tenía un historial documentado sobre distitnos sucesos violentos. La víctima había radicado varias denuncias contra él, y el 24 de agosto de 2025 —apenas semanas antes del femicidio— había solicitado protección judicial. En esa oportunidad, se dispusieron medidas cautelares, entre ellas la posibilidad de refugio y la entrega de un botón antipánico. Poco después, Scarione abandonó el refugio de forma voluntaria y regresó a convivir con Espinosa.

Tras esa decisión, la mujer se presentó ante la Justicia para pedir que se levantaran todas las medidas de protección dispuestas en su favor. El juzgado rechazó el pedido y resolvió mantenerlas vigentes hasta que la propia víctima lo solicitara nuevamente.

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El 29 de mayo de 2026, durante una audiencia judicial, Espinosa admitió su responsabilidad en el crimen a través de un acuerdo parcial presentado por el MPF y fue declarado penalmente responsable por el delito de homicidio triplemente agravado en carácter de autor. La audiencia de este jueves definirá si se impone la prisión perpetua y si se declara la segunda reincidencia, dos puntos que la fiscalía y la querella respaldaron de forma conjunta.