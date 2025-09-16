Crimen y Justicia

Femicidio en Neuquén: mataron a balazos a una mujer en su casa y la Policía busca a su pareja

Jessica Scarione, la víctima, tenía cuatro hijos. Murió por una hemorragia externa masiva. El principal sospechoso, Luis Alberto Espinoza, permanece prófugo

Guardar
La víctima tenía 35 años
La víctima tenía 35 años y 4 hijos

Jessica Scarione, una mujer de 35 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada a balazos en su casa de la ciudad de Neuquén. El principal sospechoso del femicidio es su pareja, Luis Alberto Espinoza, quien permanece prófugo.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que Jessica fue encontrada muerta en una casilla precaria ubicada sobre la calle El Maíz, entre Papa y La Vid, en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza.

El hallazgo se produjo el domingo, cuando un familiar que no lograba contactarla desde el viernes pasado decidió acercarse a su domicilio, según informó. A su vez, el jefe del departamento de Seguridad Personal División Homicidios, comisario Juan Carlos Barroso, en declaraciones a LMNeuquén.

“Se presume que fue el viernes a la noche. Vecinos escucharon una pelea y había elementos tirados y dañados”, explicó el jefe policial.

Las fuentes judiciales indicaron a este medio que la autopsia preliminar reveló que la víctima murió como consecuencia de una herida causada por un disparo de arma de fuego.

Ante las evidencias, la fiscal Lucrecia Sola investiga el hecho como un femicidio y ordenó de captura de Espinoza, de 45 años, sobre quien pesaban denuncias previas por violencia de género interpuestas por la propia víctima.

Barroso precisó que se habían dictado medidas cautelares contra el sospechoso, aunque estas cesaron cuando ambos retomaron la relación y volvieron a vivir juntos.

De acuerdo con las fuentes, la autopsia hecha por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial reveló que Jéssica murió por “una hemorragia externa masiva originada por una lesión de la arteria ilíaca”.

La fiscal ordenó además el secuestro de imágenes de cámaras de vigilancia de la zona. También dispuso la toma de declaraciones testimoniales a vecinos y vecinas.

En tanto, la Policía de la provincia emitió un alerta de búsqueda de Espinoza donde se detalla que tiene 45 años, es de contextura robusta y mide 1.63. Es de tez trigueña y cabellos y ojos oscuros.

Los hijos de Jessica quedaron al cuidado de otros familiares, indicaron fuentes del caso.

El principal sospechoso
El principal sospechoso

Reclamos y lamentos en redes

Los amigos y familiares de la víctima del femicidio, así como organizaciones sociales, expresaron su dolor por el crimen y exigieron justicia. Desde el Centro de Formación Profesional Nº 3 Maestro Luis Angel Abdon, donde estudiaba la víctima, manifestaron su pesar en las redes sociales.

“Una vez más el femicidio nos arranca una vida... La vida de JESSICA. Una estudiante, mujer, madre que ha vivido innumerables condiciones de inequidad, violencia machista que vulneraron su salud mental, física y psíquica. El femicidio es la expresión más extrema brutal e irreversible de las desigualdades que afectan los derechos de las mujeres”, escribieron en su cuenta de Facebook.

“Alguien decidió arrebatar la vida de quién fuera nuestra estudiante, una mujer que hasta lo último eligió estudiar, formarse, a pesar de las condiciones de pobreza e inequidad social en la que estaba inmersa. Una infancia vulnerada, una adolescencia golpeada, una muerte. Cruel y despiadada en manos de un hijo sano del patriarcado. Exigimos justicia, esclarecimiento del asesinato, JESSICA nunca será un número más para nosotrxs”, continuaron.

La agrupación de mujeres MTD también repudió el crimen y señaló: “Las medidas no alcanzan, la justicia no actúa y el gobierno provincial tiene subsecretaría y ministerio de adorno, las pibas no vuelven....-¿Cuántas más nos van a asesinar?? -¿Cuántos hijxs más sin mamá? Por cada mujer asesinada que vaya un juez y un funcionario del estado presos por no haber actuado como corresponde !!!” (sic).

