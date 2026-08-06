Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Un joven con pedido de captura hirió a un policía con un cuchillo y quedó detenido tras una persecución en Chaco

La agresión ocurrió cuando los agentes intentaron identificarlo en la vía pública y el sospechoso se resistió. El hombre fue dennciado el día anterior por un presunto robo

Las autoridades policiales de Puerto Tirol detuvieron a un hombre que tenía pedido ed captura (Foto: Diario Chaco)
Las autoridades policiales de Puerto Tirol detuvieron a un hombre que tenía pedido ed captura (Foto: Diario Chaco)
Guardar

Un joven de 23 años que circulaba por una calle de Chaco portando un cuchillo, quedó detenido este miércoles, luego de atacar a dos efectivos de la Policía.

Al momento de su arresto, los agentes constataron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo con escalamiento, denunciada apenas un día antes.

PUBLICIDAD

El episodio comenzó cuando desde la comisaría de Puerto Tirol observaron al individuo en la vía pública con un arma blanca sujeta a la cintura y en aparente estado de ebriedad. Al intentar identificarlo, el sospechoso tomó el cuchillo de forma violenta y agredió a uno de los policías.

Tras la reacción escapó a pie por las calles del barrio por lo que se inició una persecución por el barrio Asentamiento San Francisco. Los efectivos lograron alcanzarlo y cuando intentaron reducirlo, el joven comenzó a agredirse con el propio cuchillo, mientras amenazaba al personal, informó Diario Chaco.

PUBLICIDAD

La secuencia se extendió por unos minutos hasta que finalmente pudieron desarmarlo y neutralizarlo. Como consecuencia del ataque, el policía sufrió una herida en la mano izquierda. De acuerdo con el parte oficial, el efectivo se encuentra fuera de peligro. El detenido, en tanto, quedó a disposición de la Justicia.

No obstante, al momento de verificar los antecedentes, detectaron que el joven era buscado por una causa de “supuesto robo con escalamiento”. La denuncia había sido radicada el día anterior al incidente. El joven permanecerá detenido hasta su declaración.

Otro violento episodio contra policías en Córdoba

Las heridas provocadas durante el ataque en Córdoba (X @PoliciaCbaOf)
Las heridas provocadas durante el ataque en Córdoba (X @PoliciaCbaOf)

Días antes de que se produjera el primero de los ataques mencionado en esta nota, un grupo de individuos atacó e hirió a efectivos policiales en medio de un operativo en Córdoba.

Tres hombres de 29, 31 y 68 años fueron detenidos en la madrugada del domingo pasado tras atacar alos oficiales durante un control preventivo en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Los agentes terminaron con politraumatismos y debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica.

El operativo se inició en calle Drago al 300, cuando personal policial intentó detener a los ocupantes de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc que circulaba por el sector. El conductor no respondió a la orden de detenerse y aceleró hasta esconderse en una vivienda cercana. Momentos después, tres hombres salieron del domicilio y atacaron a los uniformados sin mediar palabras.

De acuerdo con información publicada por ElDoce.TV, durante el enfrentamiento en San Francisco los tres detenidos utilizaron una tijera y elementos de hierro para golpear a los agentes. La Policía logró reducirlos y, al momento del procedimiento, secuestró la motocicleta junto con los objetos empleados en la agresión.

Los elementos secuestrados por la Policía (X @PoliciaCbaOf)
Los elementos secuestrados por la Policía (X @PoliciaCbaOf)

Los efectivos heridos recibieron una primera atención en el lugar por parte de un servicio de emergencias y luego fueron derivados al hospital de San Francisco. Los médicos les diagnosticaron politraumatismos a raíz de los golpes recibidos, aunque las lesiones fueron calificadas, en principio, como leves. En las imágenes compartidas por la Policía de la provincia, mediante la res social X, se podía observar la violencia ejercida contra los agentes. Uno de ellos terminó con un profundo corte en la cabeza, además del resto de las heridas que les produjeron.

Los tres detenidos quedaron alojados en la sede policial de la ciudad junto con los elementos secuestrados, tales como una cuchilla, un tijera y fierros de diferentes tamaños. La Justicia tomó intervención en la causa y deberá determinar las responsabilidades legales por la agresión a efectivos en ejercicio de sus funciones y el intento de evasión durante el operativo.

Temas Relacionados

ChacoPolicíaRoboAgresión

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a una mujer por engañar a jubilados para comprar electrodomésticos con créditos fraudulentos

La maniobra fue detectada por el personal de un comercio, en donde detectaron que la sospechosa no tenía ningún tipo de vínculo familiar con su víctima

Detuvieron a una mujer por engañar a jubilados para comprar electrodomésticos con créditos fraudulentos

Tres policías resultaron heridos en los incidentes generados durante la marcha por la inseguridad en Mar del Plata

Dos de los oficiales heridos iniciaron acciones legales para dar con los responsables. Además, hubo dos manifestantes lesionados durante los forcejeos

Tres policías resultaron heridos en los incidentes generados durante la marcha por la inseguridad en Mar del Plata

Entraron a una casa, amenazaron y dispararon a una familia en Salta: hay cuatro detenidos

La causa se originó tras la denuncia por una irrupción violenta en una vivienda. Los acusados tienen 19, 21, 29 y 30 años y fueron imputados por lesiones leves agravadas, portación ilegítima de arma de fuego y amenazas con arma

Entraron a una casa, amenazaron y dispararon a una familia en Salta: hay cuatro detenidos

Emboscaron a una mujer cuando circulaba en su camioneta y se llevaron el dinero que recién había cobrado

El robo ocurrió en la ciudad de Guaymallén en horas de la tarde. Los delincuentes la interceptaron en una camioneta gris, la amenazaron y escaparon con $300 mil

Emboscaron a una mujer cuando circulaba en su camioneta y se llevaron el dinero que recién había cobrado

Una salida al boliche, un after y una pelea: qué pasó la madrugada en que Victoria Cantero apuñaló a su novio en Chaco

A cinco días del crimen, la investigación busca reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda de Resistencia donde Julián Álvarez Guardia recibió la puñalada que le provocó la muerte. El recorrido de la pareja durante la noche, los testimonios y las pericias que serán clave para esclarecer el hecho

Una salida al boliche, un after y una pelea: qué pasó la madrugada en que Victoria Cantero apuñaló a su novio en Chaco

DEPORTES

“Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos; el resto lo despilfarré”: la frenética historia de uno de los futbolistas más icónicos

“Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos; el resto lo despilfarré”: la frenética historia de uno de los futbolistas más icónicos

Los 20 jugadores que se fueron de River Plate en este mercado de pases y los nombres de peso que engrosarían la lista

La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La sorprendente estadística de Thiago Tirante contra los Top 10 tras vencer a Taylor Fritz: “Me gustan estos desafíos”

TELESHOW

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

Qué participantes quedaron en la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada: la jugada que lo cambió todo

Leticia Brédice lució su transformación para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Es un sueño”

Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

INFOBAE AMÉRICA

Dirigentes conservadores surcoreanos acusaron al presidente Lee de estigmatizar al Ejército al vincularlo con los golpes de Estado

Dirigentes conservadores surcoreanos acusaron al presidente Lee de estigmatizar al Ejército al vincularlo con los golpes de Estado

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Entre la fe y el miedo: Familias evacuadas por el Volcán de Fuego regresan a sus hogares en Guatemala

¿Podrá un Spider-Man más realista salvar el cine de superhéroes?