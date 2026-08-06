Un joven con pedido de captura hirió a un policía con un cuchillo y quedó detenido tras una persecución en Chaco

Las autoridades policiales de Puerto Tirol detuvieron a un hombre que tenía pedido ed captura (Foto: Diario Chaco)

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Un joven de 23 años que circulaba por una calle de Chaco portando un cuchillo, quedó detenido este miércoles, luego de atacar a dos efectivos de la Policía.

Al momento de su arresto, los agentes constataron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo con escalamiento, denunciada apenas un día antes.

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El episodio comenzó cuando desde la comisaría de Puerto Tirol observaron al individuo en la vía pública con un arma blanca sujeta a la cintura y en aparente estado de ebriedad. Al intentar identificarlo, el sospechoso tomó el cuchillo de forma violenta y agredió a uno de los policías.

Tras la reacción escapó a pie por las calles del barrio por lo que se inició una persecución por el barrio Asentamiento San Francisco. Los efectivos lograron alcanzarlo y cuando intentaron reducirlo, el joven comenzó a agredirse con el propio cuchillo, mientras amenazaba al personal, informó Diario Chaco.

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La secuencia se extendió por unos minutos hasta que finalmente pudieron desarmarlo y neutralizarlo. Como consecuencia del ataque, el policía sufrió una herida en la mano izquierda. De acuerdo con el parte oficial, el efectivo se encuentra fuera de peligro. El detenido, en tanto, quedó a disposición de la Justicia.

No obstante, al momento de verificar los antecedentes, detectaron que el joven era buscado por una causa de “supuesto robo con escalamiento”. La denuncia había sido radicada el día anterior al incidente. El joven permanecerá detenido hasta su declaración.

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Otro violento episodio contra policías en Córdoba

Las heridas provocadas durante el ataque en Córdoba (X @PoliciaCbaOf)

Días antes de que se produjera el primero de los ataques mencionado en esta nota, un grupo de individuos atacó e hirió a efectivos policiales en medio de un operativo en Córdoba.

Tres hombres de 29, 31 y 68 años fueron detenidos en la madrugada del domingo pasado tras atacar alos oficiales durante un control preventivo en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Los agentes terminaron con politraumatismos y debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica.

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El operativo se inició en calle Drago al 300, cuando personal policial intentó detener a los ocupantes de una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc que circulaba por el sector. El conductor no respondió a la orden de detenerse y aceleró hasta esconderse en una vivienda cercana. Momentos después, tres hombres salieron del domicilio y atacaron a los uniformados sin mediar palabras.

De acuerdo con información publicada por ElDoce.TV, durante el enfrentamiento en San Francisco los tres detenidos utilizaron una tijera y elementos de hierro para golpear a los agentes. La Policía logró reducirlos y, al momento del procedimiento, secuestró la motocicleta junto con los objetos empleados en la agresión.

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Los elementos secuestrados por la Policía (X @PoliciaCbaOf)

Los efectivos heridos recibieron una primera atención en el lugar por parte de un servicio de emergencias y luego fueron derivados al hospital de San Francisco. Los médicos les diagnosticaron politraumatismos a raíz de los golpes recibidos, aunque las lesiones fueron calificadas, en principio, como leves. En las imágenes compartidas por la Policía de la provincia, mediante la res social X, se podía observar la violencia ejercida contra los agentes. Uno de ellos terminó con un profundo corte en la cabeza, además del resto de las heridas que les produjeron.

Los tres detenidos quedaron alojados en la sede policial de la ciudad junto con los elementos secuestrados, tales como una cuchilla, un tijera y fierros de diferentes tamaños. La Justicia tomó intervención en la causa y deberá determinar las responsabilidades legales por la agresión a efectivos en ejercicio de sus funciones y el intento de evasión durante el operativo.

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