Crimen y Justicia
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Detuvieron al abogado acusado de comandar un robo tras volver de Estados Unidos por el Mundial

Diego Javier Chacón tenía prohibido salir del país, viajó a ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 y fue arrestado en Salta. Lo señalan como el jefe de una organización criminal que operaba en Jujuy

Diego Chacón fue el Mundial y tenía captura internacional
Diego Chacón fue el Mundial y tenía captura internacional
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El abogado jujeño Diego Javier Chacón fue detenido en Salta cuando regresaba de Estados Unidos, luego de que la Justicia revocara su libertad y ordenara una captura internacional por haber salido del país sin autorización judicial. El procedimiento se concretó en el aeropuerto de Salta y quedó a cargo de efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Diego Javier Chacón estaba en libertad desde enero de 2025, pero bajo medidas de coerción que le prohibían abandonar el país sin permiso del tribunal. Al constatarse que había viajado al exterior pese a esa restricción, el juez de Control Marco Espinassi dispuso revocar el beneficio, ordenar su detención inmediata y librar una Alerta Roja de Interpol.

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Durante una audiencia realizada el 15 de julio, el propio Chacón informó que ya se encontraba en territorio estadounidense para asistir a partidos del Mundial de Fútbol 2026, pese a que la Justicia había rechazado previamente su pedido de viaje. “Pido perdón a la Justicia jujeña, a mis familiares, pero la Selección Argentina me necesitaba. Soy un apasionado del fútbol, no busco que me entiendan, les estoy contando lo que motivó a no acatar las medidas judiciales”, dijo el abogado según informó El Tribuno de Jujuy.

Fuentes judiciales indicaron que Chacón permanece alojado en el Servicio Penitenciario de Salta, mientras se define la audiencia de extradición para su traslado a Jujuy. En esa instancia se resolverá el procedimiento formal para su remisión a la provincia, donde deberá volver a presentarse ante las autoridades judiciales que intervienen en la causa. Tras ese paso, quedará nuevamente sometido a las decisiones del tribunal jujeño.

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La detención hizo que el nombre de Chacón se instalara nuevamente en el centro de una causa judicial que tiene un alto impacto en la provincia. El abogado había estado arrestado previamente en Qatar en 2022, en una ocasión diferente que también estuvo vinculada a su salida del país en momentos en que seguía en curso la investigación judicial en su contra.

Diego Javier Chacón
El abogado Diego Javier Chacón fue extraditado desde Qatar

La imputación del abogado

Chacón está imputado en la investigación por el violento asalto cometido en noviembre de 2022 contra una distribuidora del barrio San Pedrito, en San Salvador de Jujuy, hecho en el que murió el empleado César Martínez tras recibir un disparo de arma de fuego y otro trabajador resultó gravemente herido.

Según la reconstrucción del Ministerio Público de la Acusación, al abogado se le atribuye haber aportado información sobre el funcionamiento logístico, comercial y operativo del establecimiento a quienes ejecutaron el ataque. La causa fue calificada provisoriamente como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y homicidio criminis causa en grado de tentativa”.

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Diego Javier Chacón en Qatar

En esa hipótesis, su rol habría sido el de facilitador para la concreción del robo. El Tribuno de Jujuy agregó que por este hecho ya fueron condenados otros involucrados. Entre ellos figura Elsa López, una tarotista santiagueña que residía en Palpalá, y también hombres oriundos de Mendoza que, según la acusación fiscal citada por ese diario, integraban la banda que concretó el asalto.

La situación procesal de Chacón había quedado a la espera de un nuevo juicio, luego de que su defensa solicitara el cese de detención tras superar los tres años sin condena firme. A partir de esa resolución, recuperó la libertad bajo reglas de conducta y con prohibición de abandonar el país, condiciones que la fiscalía consideró incumplidas.

El juez Espinassi sostuvo que la salida del país configuró un incumplimiento grave de las medidas cautelares. La resolución remarcó además que Chacón, por su condición de abogado, conocía el alcance jurídico de las restricciones impuestas.

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