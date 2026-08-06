Crimen y Justicia
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Detuvieron a un jefe de la Policía Federal en Córdoba por el presunto robo de pitbulls y dinero

La causa apunta al jefe de Drogas Peligrosas de la Policía Federal por sustracción de dinero y dos cachorros pitbull. Además analiza si cometió delitos durante procedimientos oficiales y en el uso de recursos de la fuerza

Un comisario de la Policía Federal fue detenido en Córdoba en una causa por robo y peculado
Un comisario de la Policía Federal fue detenido en Córdoba en una causa por robo y peculado
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Detuvieron a un jefe de la Policía Federal Argentina en Córdoba por el presunto robo de perros pitbull y dinero, hechos ocurridos durante procedimientos antinarcóticos. El caso tiene como principal acusado al comisario Alejandro Falcón, quien estaba al frente de la división de Drogas Peligrosas de la delegación local y quedó bajo investigación por una serie de hechos que incluyen hurto calificado, falsedad ideológica, peculado y dádivas.

Según informó ElDoce.tv, la detención se concretó la semana pasada y la causa quedó a cargo del fiscal federal Maximiliano Hairabedian, con intervención del juez federal Carlos Ochoa, subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba. Además de Falcón, hay otros tres policías imputados en el expediente, aunque hasta ahora permanecen en libertad mientras avanza la pesquisa sobre el grado de participación que habrían tenido en algunos de los episodios investigados.

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Uno de los hechos que más impacto generó en el expediente es la sospecha de que, durante un operativo antidroga, se sustrajeron dos cachorros pitbull. La acusación se incorporó a una investigación más amplia que también analiza el faltante de dinero en distintos procedimientos oficiales. La Justicia Federal intenta establecer si existió un patrón de irregularidades en actuaciones que debían desarrollarse bajo control judicial y con resguardo de bienes secuestrados.

Por otro lado, Falcón quedó imputado por presunto peculado, delito que castiga el uso indebido de bienes del Estado. En la causa, los investigadores también analizan un viaje personal a Rosario que, según la hipótesis judicial, se habría realizado con un móvil oficial y combustible de la fuerza. La sospecha incluye el eventual empleo indebido de bienes estatales para una actividad ajena al servicio, que habría tenido como objetivo visitar a una pareja.

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El avance del expediente se apoyó en dos denuncias, según explicó Hairabedian en diálogo con Telenoche: una de las presentaciones provino de un particular que aseguró que le habían sustraído dinero durante un procedimiento. La otra denuncia fue realizada por una policia miembro de la propia repartición. Ese dato coloca a la causa en un terreno especialmente delicado, porque no sólo involucra la posible comisión de delitos en el marco de operativos oficiales, sino también cuestionamientos surgidos desde el interior de la estructura policial.

Falcón quedó alojado en el pabellón para policías de la cárcel de Bouwer y negó las acusaciones al declarar. En los próximos días el juzgado deberá resolver si corresponde que el comisario continúe privado de la libertad. El fiscal Hairabedian solicitó la prisión domiciliaria preventiva ya que los empleados no querían declarar por miedo a represalias.

“La causa está en una etapa inicial y la imputación no implica una condena ni una prueba definitiva de los hechos. Por ahora, se trata de una sospecha que justifica el avance de la investigación”, explicó Hairabedian en Telenoche. Falcón había asumido al frente de Drogas Peligrosas a fines de diciembre de 2023.

Mientras tanto, la investigación busca determinar el alcance de cada episodio, la eventual responsabilidad de los otros tres imputados y si los hechos atribuidos formaron parte de conductas aisladas o de una práctica repetida dentro de la delegación cordobesa. La causa se concentra en reunir pruebas documentales, testimoniales y peritajes que permitan reconstruir qué ocurrió en cada procedimiento bajo sospecha.

La gravedad institucional del caso no pasa sólo por los delitos atribuidos, sino por el área en la que se habrían producido. La división antidrogas ocupa un lugar central en investigaciones complejas, allanamientos, secuestro de bienes y recolección de pruebas. Cualquier sospecha sobre manipulación de evidencias, dinero o elementos incautados impacta de forma directa en la credibilidad de los procedimientos y en la validez de las causas penales asociadas.

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