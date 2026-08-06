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Siete prepagas fueron dadas de baja esta semana y ya suman 15 en 2026: cuáles son y por qué quedaron afuera del registro

La Superintendencia de Servicios de Salud avanzó con nuevas exclusiones del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. Además, hay 55 entidades en proceso de baja y tres obras sociales también excluidas

SanCor Salud
La Superintendencia de Servicios de Salud informó siete nuevas bajas de entidades de medicina prepaga durante esta semana (Getty Images)
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La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó esta semana la exclusión de siete entidades del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), con lo que ya son 15 las prepagas dadas de baja en 2026. Las medidas forman parte del proceso de reordenamiento del sistema de salud que impulsa el organismo bajo los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación.

Además de las bajas confirmadas, otras 55 entidades de medicina prepaga permanecen en proceso de baja. Según fuentes oficiales confirmadas por Infobae, esos procedimientos no se revierten y terminarán con la salida definitiva de esas entidades del registro, aunque técnicamente todavía figuran dentro de esa instancia administrativa.

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La Superintendencia explicó que las bajas del RNEMP se decidieron luego de una evaluación integral realizada por sus áreas técnicas. Según el organismo, las entidades alcanzadas no cumplían ni desarrollaban actividades comprendidas por la Ley N° 26.682, que regula a las empresas de medicina prepaga.

Antes de avanzar con las decisiones, el organismo notificó e intimó a las entidades para que cumplieran con la normativa y presentaran la documentación requerida. Ante la falta de respuesta y de presentación de los documentos solicitados, el organismo avanzó con los procedimientos administrativos correspondientes.

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Las últimas siete bajas se conocieron entre el 5 y el 6 de agosto, a través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial. Cuatro de ellas se informaron el miércoles 5 de agosto y las tres restantes el jueves 6 de agosto.

Las cuatro primeras corresponden a:

  1. IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
  2. Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)
  3. Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  4. MAPFRE Salud S.A.

La Superintendencia rechazó la solicitud de inscripción definitiva de estas entidades y dejó sin efecto la inscripción provisoria que tenían dentro del RNEMP. Las decisiones quedaron formalizadas mediante las Resoluciones 1367, 1368, 1369 y 1370 de 2026. El organismo indicó que, luego de las evaluaciones realizadas, se determinó que estas entidades no desarrollaban actividades alcanzadas por la Ley de Medicina Prepaga. También señaló que las había notificado e intimado para que regularizaran su situación, pero no realizaron presentaciones ni aportaron la documentación exigida.

Sala de espera con personas sentadas en sillas, un hombre mayor con bastón, una mujer con un bebé, y una recepcionista tras un mostrador.
Tres obras sociales iniciaron el procedimiento de baja y sus afiliados fueron reasignados mediante sorteos públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después, este jueves 6 de agosto, se conocieron otras tres bajas. En esta oportunidad, las entidades alcanzadas fueron:

  1. Grupo Gerenciador G4 S.A.
  2. Emergencias Médicas Punilla S.A.
  3. Emergencias Río Cuarto S.R.L.

Al igual que en los casos anteriores, el organismo indicó que notificó e intimó a las entidades para que presentaran la documentación correspondiente, pero no recibió los elementos solicitados. Por ese motivo, avanzó con el rechazo de la inscripción definitiva y la baja del registro.

Con estas nuevas resoluciones, el listado de 15 prepagas dadas de baja durante 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

  1. Austral Organización Médica Integral S.A.
  2. Carra Salud S.A.
  3. Codime S.A.
  4. Pangea S.A.
  5. Rescate Centro S.A.
  6. Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
  7. Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  8. Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  9. IE Emergencias Médicas Bolívar S.A.
  10. Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda. (Pluralcoop)
  11. Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  12. MAPFRE Salud S.A.
  13. Grupo Gerenciador G4 S.A.
  14. Emergencias Médicas Punilla S.A.
  15. Emergencias Río Cuarto S.R.L.

Las obras sociales dadas de baja

En paralelo al proceso sobre las prepagas, la Superintendencia también informó a este medio movimientos dentro del universo de obras sociales. Durante 2026, tres agentes del seguro de salud iniciaron el procedimiento de baja y varias entidades fueron declaradas en situación de crisis.

Las tres obras sociales que iniciaron el procedimiento de baja fueron:

  • Obra Social del Personal de la Industria Botonera
  • Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (OSPIF)
  • Obra Social de la Federación de Cámaras y Centros Zonales de la República Argentina (Fedecámaras).

En el caso de las dos primeras entidades, los afiliados reasignados pasaron a formar parte de la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas, la Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina y la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, según el resultado del sorteo.

Respecto de Fedecámaras, la mayor parte de los beneficiarios fue asignada a la Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas. El resto fue distribuido entre la Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina y la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de acuerdo con el resultado del sorteo público.

Desde el Gobierno señalaron que ningún afiliado quedó sin cobertura como consecuencia de estos procedimientos. Según informaron las fuentes consultadas, la reasignación de los beneficiarios se realizó con el aval de la Escribanía General del Gobierno de la Nación.

Por otra parte, también al menos cinco obras sociales fueron declaradas en situación de crisis durante 2026. Estas medidas se sumaron a las auditorías y controles realizados sobre los agentes que participan del sistema de salud.

El objetivo del proceso que se está llevando a cabo desde el Gobierno consiste en avanzar hacia un mercado con mayor transparencia, en el que los agentes compitan libremente, ofrezcan prestaciones de calidad y los usuarios puedan elegir entre distintas alternativas, remarcaron.

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