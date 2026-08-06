Detrás de la celebración: cómo El Salvador forjó sus fiestas agostinas entre volátiles y café

Las autoridades coloniales regularon las fiestas agostinas para controlar desórdenes, limitar el consumo de alcohol y cobrar tasas por los espectáculos. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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El historiador Ricardo Castellón sitúa los primeros registros de espectáculos acrobáticos en las fiestas agostinas de San Salvador en 1799. Explica que en esa ocasión, un hombre llamado José Pedro Díaz y su compañía ofrecieron presentaciones de malabarismo bajo los conceptos de volatín y maroma. El término “volatín” alude a quienes ejecutaban acrobacias sobre sogas tensadas, mientras que los maromeros podían realizar ejercicios similares, tanto en el aire como en el suelo.

Castellón detalla que la maroma era una cuerda gruesa, generalmente de cáñamo, proveniente de la tradición árabe. Los volátiles se desplazaban de un punto a otro sobre la soga, ejecutando pruebas físicas que asombraban al público. “No solo actuaban en los ruedos, sino que recorrían las calles con actuaciones itinerantes, convirtiendo las fiestas en un punto de convergencia para diversiones populares.”

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La enorme aceptación de estas celebraciones llevó a las autoridades coloniales a regularlas. Desde el inicio, se normaron para intentar controlar los desórdenes asociados, especialmente aquellos provocados por el consumo de alcohol. Con el tiempo, la Corona estableció tasas y pagos fiscales para quienes organizaban estos espectáculos, buscando obtener ingresos de su popularidad.

Ricardo Castellón sitúa en 1799 los primeros espectáculos acrobáticos de las fiestas agostinas de San Salvador con José Pedro Díaz y su compañía. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Diversiones, espectáculos y personajes populares

Castellón diferencia entre las diversiones de feria tradicionales, las patronales y las itinerantes. Relata que los volátiles y maromeros aportaban una modalidad de diversión distinta, no siempre relacionada con las ferias fijas. A estos se sumaban las corridas de toros, una práctica heredada de Europa, que llegó a la región tanto en versiones formales —como en la capital Guatemala— como en versiones más sencillas en las provincias.

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El historiador señala que las celebraciones incluían una amplia variedad de prácticas: fogatas en pueblos sin electricidad, repique de campanas, quema de pólvora y disfraces para asustar a la gente. Añade que las competencias a caballo y la abundancia de comida y bebida también caracterizaban la fiesta. “La pólvora, en especial, era fundamental, ya que no se concebía una celebración sin el estruendo de los cohetes.”

El sincretismo entre los ritos cristianos y las tradiciones indígenas se reflejaba en los convites, bailes y consumo de bebidas como la chicha, prácticas toleradas en ocasiones por la iglesia para facilitar la evangelización.

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Regulación, economía festiva y calendario regional

Castellón explica que la necesidad de orden llevó a que las autoridades coloniales normaran las fiestas, no solo por razones de seguridad, sino también para recaudar impuestos. La celebración se convirtió así en una fuente de ingresos, con pagos obligatorios para quienes deseaban organizar eventos públicos.

Las fiestas agostinas de San Salvador incluyeron volatines y maromeros que hacían acrobacias sobre sogas y recorrían las calles con presentaciones itinerantes. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

El calendario festivo respondía a una lógica comercial. En el siglo XVIII, la secuencia de fiestas seguía el ciclo de la cosecha añilera: comenzaba en Chalatenango, pasaba por Suchitoto, Santa Ana, San Vicente, Verapaz y Pastepeque, hasta llegar a San Salvador y finalmente a San Miguel y La Unión. Había propuestas para trasladar la fiesta de San Salvador a noviembre, de modo que coincidiera mejor con la feria comercial, pero finalmente prevaleció la celebración en agosto.

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La llegada del café como motor económico modificó este esquema, haciendo que las ferias añileras perdieran relevancia y que las fiestas patronales ganaran peso propio en la vida local.

El circo y la llegada de innovaciones tecnológicas

Ricardo Castellón describió en la entrevista Frente a Frente, la llegada y adaptación del circo en Centroamérica, con énfasis en las dificultades logísticas y la precariedad de los espectáculos. Los primeros circos, como el Circo Navarro fundado por Francisco Sánchez e Ignacio Navarro, se establecieron en ciudades clave como Guatemala y, en ocasiones, se desplazaban hacia El Salvador.

Estos circos presentaban actos de acrobacia, equilibrio sobre esferas y malabares sobre animales. También ofrecían funciones de equitación, un aspecto central en los primeros espectáculos circenses.

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La introducción de juegos mecánicos, como la rueda Chicago, fue lenta y complicada. La falta de caminos adecuados y la necesidad de fuerza humana para el transporte dificultaban la llegada de este tipo de entretenimientos a la región. Solo hasta el siglo XX se popularizaron algunos de estos juegos en el país.

Las funciones se realizaban a menudo sin carpa, delimitando el ruedo con mantas, hojas de plátano o telas, y los asistentes llevaban sus propias sillas. “La precariedad inicial de los circos se mantuvo durante décadas y sigue siendo característica de muchos espectáculos en el ámbito centroamericano.”

La rueda Chicago y otros juegos mecánicos tardaron en popularizarse en El Salvador por la falta de caminos y las dificultades de transporte. (Foto: Alcaldía de San Salvador Centro)

Personajes y memorias del circo y la payasería salvadoreña

Castellón rescata la memoria de figuras clave en el circo salvadoreño. Entre ellas destaca la historia de Gregoria Alvarado, también conocida como “Bella Goyita”. Llegó al circo de la mano de Ignacio Navarro en 1886 y se convirtió en la primera domadora de fieras centroamericana, además de acróbata y artista de trapecio, llegando a ejecutar números elevados en globo.

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El historiador recuerda también a payasos emblemáticos como Firuliche y Chocolate, personajes que marcaron generaciones y crearon escuela en la televisión salvadoreña. Estas figuras, junto a otros artistas, dejaron una huella sentimental y social importante en la vida del país.

La feria no solo trajo espectáculos humanos, sino también juguetes típicos como el ronrón, que aún se encuentra en las celebraciones. Castellón explica que estos juguetes, junto con los maromeros, forman parte de la memoria festiva y del patrimonio lúdico nacional.

El historiador subraya que “la tradición es diversión, y la diversión es nuestro patrimonio”. Llama a preservar y divulgar estas costumbres para fortalecer el sentido de pertenencia y la memoria colectiva.

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Nota sobre el Salvador del Mundo y cierre histórico

Castellón aclara que la imagen del Divino Salvador del Mundo es una incorporación posterior a las tradiciones festivas descritas. Su presencia en las fiestas agostinas responde al valor patrimonial que fue adquiriendo la celebración en la ciudad.

El historiador concluye que la búsqueda de la diversión y su reconocimiento como patrimonio son fundamentales para comprender la historia y la identidad de El Salvador.