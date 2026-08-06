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Cancillería confirma el regreso de un panameño tras desvincularse de las fuerzas militares rusas

El caso ocurre mientras la Fiscalía amplía las pesquisas sobre ciudadanos que habrían viajado para integrarse a ambos bandos de la guerra.

La Embajada de Panamá en Moscú acompañó al ciudadano panameño durante todo el proceso de salida de la Federación de Rusia hasta su abordaje del vuelo de regreso. REUTERS/Marina Lystseva
La Embajada de Panamá en Moscú acompañó al ciudadano panameño durante todo el proceso de salida de la Federación de Rusia hasta su abordaje del vuelo de regreso. REUTERS/Marina Lystseva
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El Gobierno de Panamá confirmó el regreso al país de un ciudadano panameño procedente de la Federación de Rusia, en medio de las investigaciones que buscan determinar el alcance del presunto reclutamiento de nacionales para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El retorno ocurre después de que el Ministerio Público informara que 30 panameños han sido identificados como posibles participantes en ambos bandos del conflicto y mantiene abiertas varias investigaciones por presuntos delitos de trata de personas y reclutamiento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el ciudadano Adrián González Morán emprendió su viaje de regreso a Panamá tras desvincularse de las fuerzas militares rusas.

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La Cancillería explicó que la Embajada de Panamá en Moscú brindó acompañamiento durante todo el proceso para facilitar su salida del país euroasiático y garantizar que pudiera abordar su vuelo sin contratiempos.

Las investigaciones buscan determinar si ciudadanos panameños fueron captados mediante falsas ofertas de empleo para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. AFP
Las investigaciones buscan determinar si ciudadanos panameños fueron captados mediante falsas ofertas de empleo para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania. AFP

Según el comunicado oficial, la embajadora de Panamá en Rusia, Suzi Carmen Auli, acompañó personalmente al ciudadano al aeropuerto para verificar su embarque y asegurar que el proceso de salida se desarrollara sin inconvenientes.

Asimismo, las autoridades de la Federación de Rusia facilitaron los trámites correspondientes para permitir su salida del país y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo acompañó hasta la puerta de embarque.

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La Cancillería precisó que González Morán asumió con recursos propios el costo del boleto aéreo de regreso y tenía previsto arribar a la ciudad de Panamá en un vuelo de Turkish Airlines.

La institución reiteró que continuará brindando el apoyo consular necesario a su llegada al país y dará seguimiento a su situación en coordinación con las autoridades nacionales competentes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores también reafirmó que la protección y asistencia a los ciudadanos panameños en el exterior constituye una prioridad permanente del Estado.

Dos soldados con uniforme de camuflaje en un campo de hierba; uno mira a través de binoculares junto a un sistema de arma robotizada que emite humo por su cañón
El Ministerio Público mantiene seis investigaciones abiertas para establecer el alcance del presunto esquema de reclutamiento y la posible participación de más personas. Archivo

En ese sentido, indicó que mantendrá el acompañamiento consular para los nacionales que requieran apoyo fuera del país, conforme a las normas del derecho internacional y a los principios humanitarios que rigen la labor diplomática.

El anuncio coincide con la ampliación de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público sobre el presunto reclutamiento de panameños para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, reveló recientemente que las autoridades han identificado 30 ciudadanos panameños relacionados con ambos bandos del conflicto, una cifra superior a la reportada inicialmente.

De acuerdo con la información compartida por la Procuraduría tras una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 21 panameños habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas de Rusia, mientras que nueve viajaron o intentaron integrarse al bando de Ucrania.

Mario Alberto Irwonds Brooks permanece en detención provisional mientras avanzan las pesquisas por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Tomada de la PN
Mario Alberto Irwonds Brooks permanece en detención provisional mientras avanzan las pesquisas por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Tomada de la PN

El procurador explicó que las pesquisas continúan evolucionando conforme aparecen nuevos testimonios y familiares presentan denuncias sobre personas con las que perdieron contacto tras viajar al extranjero.

Las investigaciones también se han ampliado en número. Actualmente existen seis expedientes bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, frente a los cuatro casos que se conocían días antes.

Las autoridades buscan establecer cómo operaba el presunto mecanismo de captación, quiénes participaban en el proceso de reclutamiento y si existía una estructura organizada dedicada a trasladar ciudadanos panameños hacia un escenario de guerra mediante falsas promesas de empleo.

Como parte de esas investigaciones permanece en detención provisional Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años, imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Las autoridades panameñas investigan a 30 ciudadanos que habrían viajado o intentado incorporarse a alguno de los dos bandos del conflicto entre Rusia y Ucrania. EFE/ Rostyslav Averchuk
Las autoridades panameñas investigan a 30 ciudadanos que habrían viajado o intentado incorporarse a alguno de los dos bandos del conflicto entre Rusia y Ucrania. EFE/ Rostyslav Averchuk

Según la Fiscalía, habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos panameños que estaban próximos a viajar hacia Rusia bajo supuestas ofertas de trabajo con salarios de entre $3.000 y $3.500 mensuales, además de bonos que podían alcanzar $70.000.

El Ministerio Público sostiene que las presuntas víctimas eran seleccionadas por su vulnerabilidad económica y convencidas de aceptar una aparente oportunidad laboral que terminaría vinculándolas al conflicto armado.

Entre los casos investigados figuran un vendedor ambulante con ingresos diarios cercanos a $10 y un hombre con una bebé recién nacida, perfiles que, según la Fiscalía, evidencian un patrón de captación dirigido a personas con necesidades económicas.

Durante la audiencia de garantías, Brooks rechazó las acusaciones y aseguró que únicamente prestó un servicio de transporte, argumentando que los verdaderos responsables del reclutamiento se encuentran en Rusia.

No obstante, la jueza Eyvis Jaén ordenó su detención provisional al considerar que existían suficientes elementos para vincularlo con la investigación, decisión que posteriormente fue apelada por la defensa.

El aumento de casos identificados se produjo después de que familiares denunciaran la pérdida de contacto con ciudadanos que viajaron al extranjero. AP
El aumento de casos identificados se produjo después de que familiares denunciaran la pérdida de contacto con ciudadanos que viajaron al extranjero. AP

El retorno de Adrián González Morán representa el primer caso confirmado oficialmente por la Cancillería de un panameño que logra regresar al país tras desvincularse de las fuerzas rusas.

Mientras tanto, las autoridades panameñas mantienen abiertas las investigaciones para determinar cuántos ciudadanos pudieron haber sido captados, si viajaron voluntariamente o mediante engaño y si existieron otras personas involucradas en una red de reclutamiento que aprovechó la situación económica de sus víctimas para llevarlas a uno de los conflictos armados más importantes de la actualidad.

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