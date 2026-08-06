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El Ministerio de Salud de Guatemala advierte que los péptidos inyectables sin registro sanitario se venden de forma ilegal

La cartera señaló que estos compuestos no pueden importarse, comercializarse ni difundirse sin aval del MSPAS, y que solo deben administrarse con receta, personal sanitario y en servicios autorizados

Mesa con viales de vidrio rotulados "PEPTIDOS" y "NOT FOR HUMAN CONSUMPTION", junto a jeringas médicas.
Viales de péptidos inyectables, algunos marcados con una cruz, y varias jeringas yacen sobre una superficie, indicando un posible uso o comercio ilegal. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Salud de Guatemala advirtió que la importación, venta libre y promoción de productos inyectables con péptidos es ilegal cuando carecen de registro sanitario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, una condición que, según la propia cartera, también impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia y deja sin respaldo científico las propiedades con las que se ofrecen para bajar de peso, mejorar el rendimiento deportivo o combatir el envejecimiento.

La alerta oficial apunta a un fenómeno que se ha extendido en redes sociales, donde estos productos se promocionan como soluciones para acelerar la pérdida de grasa, aumentar la masa muscular o retrasar el envejecimiento. De acuerdo con el MSPAS, a la fecha no existe evidencia científica que respalde esos beneficios.

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La advertencia responde de forma directa a la duda central sobre estos productos: en Guatemala no pueden importarse, venderse ni promocionarse libremente si no cuentan con registro sanitario, y su aplicación solo puede realizarse bajo prescripción médica, por personal de salud y en establecimientos autorizados.

Según el comunicado del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el registro sanitario es el mecanismo que garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia de los medicamentos y productos afines. Sin ese aval, la comercialización de péptidos inyectables incumple las condiciones legales exigidas por la autoridad sanitaria.

Manos con guantes preparan una jeringa con vial. En mesa: viales, jeringas, algodón, cartel 'Péptidos inyectables Uso Ilegal', símbolo de riesgo biológico.
Una persona extrae un líquido de un vial con una jeringa en una mesa de trabajo, cerca de un aviso que indica "Péptidos inyectables Uso Ilegal" y un símbolo de riesgo biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ministerio vinculó la alerta al auge de ofertas en redes sociales

La cartera explicó que la popularización de estos inyectables ocurrió por medio de publicaciones y ofertas en plataformas digitales. Allí se presentan como productos para mejorar el físico, elevar el desempeño deportivo o acelerar resultados estéticos.

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El ministerio remarcó además un criterio de protección al consumidor: cada persona tiene derecho a conocer exactamente qué se le está vendiendo e inyectando. Ese punto forma parte de la advertencia oficial sobre el uso de sustancias ofrecidas fuera de los controles sanitarios del país.

En el mismo pronunciamiento, MSPAS indicó que todo suplemento o producto con péptidos debe contar con registro sanitario y distribuirse únicamente en establecimientos autorizados por la institución. La regla alcanza tanto a la venta como a la promoción de estos compuestos.

El aviso también incluye una precisión sobre la administración de cualquier producto inyectable. Debe aplicarse únicamente con prescripción médica, por personal de salud y dentro de servicios de salud autorizados, no en circuitos informales de comercialización o consumo.

Documento oficial del Gobierno de Guatemala, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con texto sobre productos inyectables con péptidos sin registro sanitario
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala informa que la importación, venta y promoción de péptidos inyectables sin registro sanitario es ilegal y carece de evidencia científica. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

La autoridad sanitaria dijo que no hay respaldo científico para los beneficios que se prometen

El eje de la advertencia no se limita a la falta de permisos. Las autoridades sanitarias sostuvieron que no existe evidencia científica que respalde las propiedades para las que se están promoviendo los péptidos inyectables.

En el material difundido por la cartera se describe a estos productos como cadenas sintéticas de aminoácidos ofrecidas para fines estéticos, deportivos o de bienestar. Entre las promesas más repetidas figuran la pérdida acelerada de peso, el aumento de masa muscular y efectos antienvejecimiento.

El comunicado también distingue ese mercado de otros usos clínicos regulados de sustancias peptídicas. Señala que existen compuestos con aplicación médica aprobada, como la insulina y los agonistas del GLP-1, entre ellos la semaglutida, pero subraya que la mayoría de los péptidos de moda en redes sociales carecen de aprobación oficial, control de calidad y registros sanitarios legales.

La explicación incorporada al aviso agrega que estos compuestos actúan como mensajeros biológicos en el cuerpo y suelen aplicarse por vía subcutánea, mediante jeringas pequeñas, en el tejido adiposo. El problema, según la advertencia, aparece cuando ese uso se traslada a productos de venta libre sin supervisión sanitaria.

Entre los riesgos mencionados en el texto figuran la posibilidad de infecciones, la contaminación del producto, dosis erróneas y efectos adversos en el organismo. También se enumeran irritación y dolor en el sitio de inyección, desequilibrios hormonales, náuseas y daño hepático cuando se trata de sustancias sin control de calidad o procedentes del mercado negro.

Al cierre de su mensaje, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social llamó a la población a mantenerse vigilante y a no consumir ni permitir la aplicación de estos productos inyectables, al considerar que ponen en riesgo la salud.

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