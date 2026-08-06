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El dilema del Chacho Coudet para la Copa Sudamericana: las figuras que se quedarán fuera de la lista

El entrenador deberá dejar a varias de sus incorporaciones fuera del choque contra Independiente Santa Fe de Colombia

Hombre en camiseta de River Plate sentado frente a pizarra con nombres y esquema de cancha. Escritorio con bandera del club. Fondo con estadio de fútbol.
El Chacho Coudet deberá dejar a algunas de sus figuras fuera de la Copa Sudamericana (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La clasificación de River Plate a los octavos de final de la Copa Sudamericana trajo consigo un desafío inesperado para el entrenador Eduardo Chacho Coudet. A pesar de haber concretado un mercado de pases ambicioso, con la llegada de nueve refuerzos de jerarquía internacional, el reglamento de la Conmebol solo permite la inclusión de cinco nuevos jugadores en la lista de buena fe para esta instancia del certamen. Esta limitación obliga al cuerpo técnico a tomar este viernes, fecha límite para su presentación, decisiones de alto impacto, dejando fuera a figuras recién incorporadas y generando inevitablemente debates internos y externos sobre las prioridades deportivas del equipo.

Según pudo saber Infobae a través de fuentes directas del club, la lista de modificaciones para los octavos de final se encuentra prácticamente definida. Los nombres elegidos por Coudet y su equipo serían Nicolás Otamendi, Ángel Correa, Rafael Santos Borré, Francisco Ortega y Tobías Andrada. De esta manera, algunos de los refuerzos más esperados, como Lucas Beltrán y el flamante fichaje Thiago Almada, deberán esperar para tener su oportunidad en el torneo continental.

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La decisión de dejar fuera a Beltrán de la nómina no fue sencilla. Desde el entorno del club le explicaron a este medio que la situación física de los futbolistas y las necesidades tácticas del equipo resultaron determinantes. “Lo de Beltrán afuera es porque Acuña y Arambarri están lesionados y vas a necesitar a Ortega y Andrada. Era él o Borré”, señalaron.

En el caso puntual de Rafael Santos Borré, la elección respondía a una cuestión de preparación física y adaptación. Según develaron desde River Plate, el colombiano se encuentra un paso por delante del ex Fiorentina y Valencia porque realizó la pretemporada con el Inter de Porto Alegre. A esto se suma que el encuentro de ida será en la altura de Bogotá (2.625 metros sobre el nivel del mar), por lo que se priorizó el despliegue físico. “Fue una disputa muy pareja”, recalcaron.

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La situación de Thiago Almada también generó consultas. El mediocampista, que acaba de cerrar su arribo al club tras un acuerdo récord con el Atlético de Madrid, no ingresaría en la nómina en esta instancia ya que consideran que no estaría en plenitud física, ya que actualmente se encuentra de vacaciones en Ibiza.

La elección de Francisco Ortega y Tobías Andrada responde a la necesidad de cubrir sectores específicos del campo, ante la baja de futbolistas como Acuña y Arambarri, quienes se recuperan de distintas lesiones. El cuerpo técnico valora la polifuncionalidad y el despliegue de ambos, factores clave para competir en escenarios adversos.

El reglamento de la Conmebol establece que, en esta instancia de octavos de final, cada equipo puede realizar solo cinco modificaciones en la lista de buena fe presentada antes del inicio del certamen. Vale destacar que en caso de avanzar a los cuartos de final, el club podrá sumar tres nuevas modificaciones a la lista, lo que abriría la puerta para incorporar a los refuerzos que queden marginados en esta etapa.

El rival de River en los octavos de final será Independiente Santa Fe, elenco que viene de eliminar a Caracas FC de Venezuela en los playoffs. Los de Bogotá accedieron a esta competencia tras finalizar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, donde quedaron por detrás de Corinthians y Platense y por delante de Peñarol.

El partido de ida se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá el 12 de agosto, a las 21.30. La revancha está programada para el 19 de agosto, a la misma hora, en el estadio Monumental.

En caso de superar al elenco colombiano, River Plate se medirá en cuartos de final ante el ganador de la llave que protagonizarán Olimpia de Paraguay y Vasco da Gama.

Dentro de la nómina original de 50 futbolistas ya se fueron de la institución jugadores como Franco Armani, Maxi Salas, Maxi Meza, Juan Fernando Quintero, Paulo Díaz, Leonel Jaime, Ulises Giménez, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Ignacio Zaballa, Alex Woisi, Brian Guitiérrez y Matías Unyicio. Además, la lista podría ampliarse en los próximos días cuando se defina el futuro de algunos de los futbolistas que fueron apartados del plantel, como Fabricio Bustos, Matías Viña, Kendry Páez, Germán Pezzella, Kevin Castaño y Giuliano Galoppo.

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