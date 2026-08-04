La dura advertencia de la cámara de kioscos por ola de cierres: "Podemos desaparecer como los almacenes de los 90"

Las cadenas y supermercados avanzan sobre el mercado de golosinas, bebidas y cigarrillos, desplazando a los kioscos tradicionales

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La Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) alertó sobre una ola de cierres que afecta a cerca de cincuenta puntos de venta por día. La situación se agrava en barrios de clase media de Buenos Aires, donde la caída en ventas y el avance de nuevos formatos comerciales profundizan la crisis. En declaraciones a Infobae en Vivo, Ernesto Acuña, vicepresidente de la entidad, sostuvo: “El quiosco se va a extinguir si no se toman algunas medidas que nosotros estamos planteando desde UKRA. Es un rubro que va a desaparecer como desaparecieron los almacenes de barrio en los 90”.

Según el registro presentado en la entrevista, la cantidad de comercios descendió de cien mil a cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta en los últimos dos años y medio. “En promedio, bajan la persiana unos cincuenta quioscos cada día y atravesamos una crisis comparable con la de 2001”, afirmó Acuña. El directivo subrayó que los datos surgen de reuniones periódicas con empresas proveedoras, que informan la cantidad de puntos de venta activos.

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El impacto no se restringe a cifras. El cambio en los hábitos de consumo y la expansión de nuevos canales juegan un papel central. Acuña especificó: “Antes, para comprar golosinas, cigarrillos o una bebida, venías al quiosco. Hoy eso se vende por diferentes canales. Ahora vas a una farmacia y comprás golosinas, las carnicerías incorporaron heladeras y venden bebidas. Las cadenas grandes de supermercado tienen formatos pequeños y empiezan a vender. La gente entra, compra una gaseosa y sale”.

La competencia desleal es otro de los factores que, según los kiosqueros, dificulta la subsistencia de los comercios independientes. “El quiosco paga mucho más caro la mercadería que todos estos canales de venta. Si soy capital chino y tengo un supermercado, la misma mercadería la pago quince por ciento más barato. Si la compran capitales franceses, en un mall sale treinta por ciento más barato. Muchas veces nosotros como kiosqueros compramos las ofertas del supermercado porque tienen ventajas comprando con tarjeta o aplicación. Un día tenés un descuento agregado, que nosotros no tenemos”, explicó el dirigente.

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Frente a este escenario, la Unión de Kiosqueros impulsa propuestas legislativas para proteger el sector. “Pedimos dos leyes fundamentales para la ciudad de Buenos Aires, que después se pueden replicar en el resto del país. Una es la ley de proximidad, que no puedas poner un quiosco a menos de ciento cincuenta metros de otro ya instalado. Con eso parás el tema de las cadenas. La otra es la ley de exclusividad, que los productos que vendemos nosotros se vendan solamente en un quiosco, que no se puedan vender golosinas sueltas en un mall, por ejemplo”, marcó Acuña.

El fenómeno de los “kioscos ventana” y la informalidad también aparecen en el diagnóstico. El vicepresidente de UKRA detalló: “A los datos formales hay que sumarle los kioscos ventana, los informales, los que van apareciendo en las crisis. Esa gente que en la casa, en su garage o en la ventana pone un kiosco y no compra de manera oficial. Vemos que van pasando los días, los meses, las semanas y van cerrando los quioscos clásicos. Pararelamente abren las cadenas de kioscos. Es uno de los motivos por los que también cierra el quiosco de barrio: viene una persona, entra en un barrio, pone cincuenta kioscos y van cerrando de a poquito todos los colegas”.

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Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros, advirtió sobre el riesgo de desaparición del sector en una entrevista con Infobae en Vivo

La proliferación de cadenas y el método de expansión generan preocupación en el sector. Acuña puntualizó: “Por cada quiosco de una cadena cierran seis u ocho de barrio. Lo que hacen es instalarse pegado. El sistema que utilizan es alquilar todas las esquinas. Cuando hay un local en esquina, lo alquilan. Uno tiene un comercio en mitad de cuadra y le ponen uno en cada esquina. Lo que facturabas lo dividís por tres, porque son tres para repartir”.

El contexto económico nacional y la transformación de los consumos inciden en la caída de ventas. En junio de este año, el consumo en quioscos bajó un 4,6% interanual respecto al mismo mes de 2025. En barrios de clase media, las ventas disminuyeron hasta un 50%. La reconversión de los quiosqueros se vuelve compleja: “El kiosquero por lo general es gente de más de cincuenta, sesenta años, que no se inserta laboralmente. Muchos hoy se van a hacer Uber. Antes la gente cobraba una indemnización y se ponía un quiosco. Era habitual que en medio de las crisis la indemnización iba para poner un quiosco. Hoy cerramos los quioscos y se van para las aplicaciones de auto”, describió Acuña.

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Las aplicaciones de delivery representan otra variable. Algunos locales trabajan con estos servicios, sobre todo en horario nocturno, aunque la mayoría de las ventas se concentra durante el día, cuando los clientes se acercan en persona. “Tenés el quiosco que vende a través de la aplicación y laburan sobre todo de noche. De día no se labura tanto la aplicación. La gente anda en la calle. Una vez que llegaste a tu casa, mandás la aplicación”, resumió el dirigente.

El proceso de cierre no muestra señales de reversión. En las plataformas de compraventa, la oferta de mobiliario y mercadería proveniente de quioscos en liquidación crece semana a semana. “Un colega dice: ‘Decidí cerrar, vendo la mercadería, vendo el mobiliario, vendo las heladeras’. Entrás a las páginas y está lleno de eso. Vas viendo que van cerrando los quioscos clásicos y paralelamente abren las cadenas”, relató Acuña.

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Las ventas de medicamentos de venta libre en quioscos, tema recurrente en el debate público, no representan un volumen significativo para el sector. “Hace veintiocho años que tengo un quiosco y nosotros no vendemos medicamentos. Me pueden venir a pedir una sal efervescente un sábado o un domingo, pero la gente no viene al quiosco a comprar medicamentos. En lo personal, debo vender uno por sábado o domingo. Siempre está el debate, pero siempre digo lo mismo: que en las farmacias no vendan golosinas y nosotros no vendemos medicamentos”, explicó Acuña.

La identidad del quiosco de barrio ocupa un lugar central en el reclamo de la cámara sectorial. “El quiosco es argentino y nada más, no hay en otra parte del mundo quiosco. Podés encontrar en Uruguay algo parecido, pero después es algo muy propio nuestro”, remarcó el dirigente.

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Mientras el sector reclama medidas de protección, la expansión de supermercados, cadenas y nuevos formatos comerciales transforma el mapa del consumo urbano. El rubro enfrenta una crisis que, según Acuña, tiene puntos de contacto con la experimentada por los almacenes de barrio a fines del siglo pasado. “El almacén no pudo competir y desapareció. Después salieron los supermercados chinos, los malls hicieron sus mini almacenes, pero el almacén desapareció. Bueno, va a desaparecer el quiosco de barrio”, concluyó.

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