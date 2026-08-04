Granja Tres Arroyos extiende el cierre de su planta en Córdoba y el conflicto ya alcanza cinco localidades del país

Granja Tres Arroyos negocia una reestructuración de deuda de USD 350,9 millones

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La mayor empresa avícola de la Argentina extendió por otros 15 días el cierre de su planta en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Según pudo saber Infobae, la parada, que originalmente se había anunciado como una detención técnica de dos semanas, se extiende así por un mes completo e impacta a los 350 trabajadores del establecimiento de Avex. La medida se suma a conflictos activos en otras cuatro localidades del país, donde la firma que supo ser la mayor procesadora de pollos del país tiene plantas de producción.

La fábrica cordobesa había detenido su actividad a mediados de julio bajo la definición oficial de “parada programada”, con la promesa de retomar la producción en un plazo breve. Esa fecha no se cumplió.

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La extensión del cierre agrava un escenario que ya venía deteriorándose en otras unidades productivas del grupo: la planta Pinazo, en Pilar (Buenos Aires), suspendió durante agosto a la totalidad de su personal; la planta Wade II —conocida como CEISA, ex Cresta Roja—, en Esteban Echeverría, registró paralizaciones por conflictos salariales, bloqueos y demoras en los pagos; y la planta Wade I, en Ezeiza, opera con una fuerte reducción de actividad. A eso se suma la planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que permanece cerrada como parte del mismo proceso, desde fines de mayo de este año.

Granja Tres Arroyos busca reestructurar su deuda

La crisis que atraviesa la compañía tiene su origen en una combinación de factores. El primero y más inmediato fue el impacto de la influenza aviar de alta patogenicidad sobre los mercados de exportación. La Argentina perdió el acceso a los mercados de la Unión Europea y China en febrero de 2023, cuando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó los primeros casos en establecimientos comerciales. Esa interrupción se extendió hasta agosto de aquel año y le costó al sector una caída estimada en USD 160 millones.

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La compañía llegó a faenar hasta 760.000 aves por día y emplear a cerca de 7.000 trabajadores

Un segundo brote, registrado en agosto de 2025, volvió a cerrar el acceso europeo para la carne fresca. Un tercer episodio, detectado en febrero de 2026 en la localidad bonaerense de Ranchos —con focos posteriores en Lobos, Bolívar y Alejo Ledesma, Córdoba— prolongó esa situación hasta semanas atrás. Recién el 28 de julio, la Comisión Europea publicó en su Diario Oficial el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, que habilita a Argentina a retomar las exportaciones de carne aviar fresca a partir del 17 de agosto, tras reconocer la recuperación del estatus de país libre de IAAP.

Para Granja Tres Arroyos, sin embargo, esa reapertura llega tarde. La empresa había solicitado en diciembre de 2024 la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, expediente que nunca se formalizó a nivel nacional pero que aceleró los recortes internos.

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En paralelo, la compañía negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda de USD 350,9 millones, con la banca de inversión VALO como asesora del proceso. El plan contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos no estratégicos del grupo.

De una dotación cercana a los 7.000 trabajadores y una faena diaria de hasta 760.000 aves, la compañía pasó a operar con una dotación menor y un volumen que llegó a caer a cerca de 200.000 pollos por día. El plan de recuperación que maneja la empresa proyecta un rebote productivo en nueve meses, con una faena diaria que podría volver a ubicarse por encima de las 400.000 aves.

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Lo que iba a ser una parada técnica de dos semanas en Río Cuarto se convirtió en un mes de cierre

La caída de la mayor procesadora de aves del país

La expansión que precedió a la crisis fue agresiva. En 2018, Granja Tres Arroyos adquirió la planta que hoy opera como Wade —la ex Cresta Roja, que ya había atravesado una quiebra decretada por la Justicia en 2015— con el aval del gobierno nacional. Luego incorporó Avex en Río Cuarto. Esa estrategia la consolidó como la principal procesadora de pollos del país, aunque también implicó administrar una estructura industrial y financiera mucho más grande y compleja.

Desde 2022, el 34% del capital de la empresa pertenece a la estadounidense Tyson Foods. A comienzos de este año, dentro del mismo proceso de búsqueda de liquidez, el grupo vendió a ACA la planta de Avex bajo un esquema de venta con alquiler posterior, que le permitió obtener fondos de manera inmediata sin perder el uso de las instalaciones, con opción de recompra dentro de cuatro años.

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