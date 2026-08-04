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Los cuerpos como mensaje: la escalada del crimen organizado que sacude a Panamá

Dos hombres fueron abandonados maniatados y con signos de tortura en menos de 24 horas, mientras la Fiscalía investiga si ambos homicidios forman parte de una misma acción de organizaciones criminales.

El primer cuerpo fue abandonado sobre la avenida Cincuentenario, en Panamá Viejo, con las manos y los pies amarrados y múltiples heridas de bala. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)
El primer cuerpo fue abandonado sobre la avenida Cincuentenario, en Panamá Viejo, con las manos y los pies amarrados y múltiples heridas de bala. (Foto ilustrativa: Cuartoscuro)
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La aparición de dos hombres maniatados, con signos de tortura y ejecutados con arma de fuego en menos de 24 horas, en sectores separados por apenas unos kilómetros, ha encendido las alarmas de las autoridades panameñas sobre la creciente violencia asociada a las organizaciones criminales.

Los dos homicidios, ocurridos entre la noche del domingo 2 y la mañana del lunes 3 de agosto, son investigados por el Ministerio Público como hechos relacionados entre sí y se producen pocos días después del asesinato de un joven nicaragüense durante una persecución y balacera en Panamá Viejo, una zona que en las últimas semanas ha registrado varios episodios violentos.

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El primer hallazgo ocurrió la noche del domingo, cuando residentes reportaron el cuerpo de un hombre abandonado sobre la avenida Cincuentenario, a la altura de Panamá Viejo, frente a un establecimiento comercial.

La víctima estaba amarrada de pies y manos, amordazada y presentaba múltiples heridas de bala, además de evidentes signos de haber sido sometida previamente a torturas. Para los investigadores, la forma en que el cuerpo fue dejado en plena vía pública no solo buscaba deshacerse de la víctima, sino también enviar un mensaje a grupos rivales o a personas vinculadas con estructuras criminales, una práctica que ha sido documentada en otros países de la región donde operan organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros delitos.

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Varias personas, dos automóviles, un objeto marrón sobre un carrito y cinta amarilla de precaución delimitan una escena
Horas después, otro hombre fue encontrado sin vida dentro de un sedán abandonado en Parque Lefevre, con características similares al primer homicidio. (CBS Miami)

Menos de doce horas después, la violencia volvió a manifestarse en un punto cercano. La mañana del lunes 3 de agosto, las autoridades localizaron un vehículo sedán abandonado en los estacionamientos de un centro médico, en la vía Santa Elena, en Parque Lefevre.

En su interior se encontraba el cadáver de otro hombre que también estaba maniatado, presentaba lesiones compatibles con tortura y había sido asesinado con arma de fuego. Durante las diligencias, familiares acudieron al lugar y lograron identificar a la víctima, aunque las autoridades no divulgaron públicamente su identidad.

El fiscal superior de Homicidios y Femicidios, Jorge Luis Ferguson, confirmó que ambos casos mantienen características prácticamente idénticas, por lo que la investigación apunta a que forman parte de un mismo hecho criminal.

Entre los elementos comunes figuran las amarras, los signos de tortura, el uso de armas de fuego y la cercanía geográfica entre los dos escenarios. La Fiscalía y la Policía Nacional revisan imágenes de cámaras de videovigilancia instaladas en la avenida Cincuentenario y la vía Santa Elena, con el propósito de reconstruir el recorrido de los vehículos utilizados para trasladar y abandonar los cuerpos.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente el móvil, una de las principales líneas de investigación apunta a un ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

Un trágico enfrentamiento armado cobró la vida de un nicaragüense en Panamá Viejo
Un trágico enfrentamiento armado cobró la vida de un nicaragüense en Panamá Viejo

Expertos en seguridad sostienen que la tortura previa a la ejecución y el abandono deliberado de los cadáveres en lugares visibles constituyen una modalidad utilizada para intimidar, marcar territorio o demostrar poder frente a grupos rivales.

En este tipo de homicidios, la violencia suele ir más allá de causar la muerte de la víctima y busca generar un impacto psicológico tanto en las organizaciones enfrentadas como en la comunidad.

La secuencia de estos crímenes ocurre apenas días después del asesinato de Joshua Alexander Lucero, un ciudadano nicaragüense de 19 años, quien murió tras una persecución y un intercambio de disparos registrado el 24 de julio en Calle Quinta de Panamá Viejo.

El joven conducía un vehículo junto a otro compatriota cuando fue interceptado por hombres armados que dispararon en repetidas ocasiones contra el automóvil.

La Policía Nacional mantiene operativos en el área mientras continúan las investigaciones sobre la reciente ola de homicidios. Tomada de la PN
La Policía Nacional mantiene operativos en el área mientras continúan las investigaciones sobre la reciente ola de homicidios. Tomada de la PN

Aunque fue trasladado a un centro hospitalario, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas. Tras ese ataque, la Policía Nacional capturó a tres personas, entre ellas otro ciudadano nicaragüense, mientras avanzaban las investigaciones sobre el caso.

Ese homicidio marcó el inicio de una cadena de hechos violentos en el sector. Días más tarde también se registró una persecución con intercambio de disparos frente al sitio arqueológico de Panamá Viejo, un episodio que quedó registrado en videos difundidos ampliamente en redes sociales y que evidenció el nivel de confrontación entre grupos armados.

La reiteración de estos sucesos en una misma zona ha incrementado la preocupación entre residentes y comerciantes, quienes observan un aumento de la violencia en espacios transitados y a plena luz del día.

Las autoridades mantienen operativos en Parque Lefevre, Panamá Viejo y sectores aledaños para identificar a los responsables de los dos homicidios más recientes y determinar si guardan relación con otras investigaciones abiertas sobre grupos dedicados al crimen organizado.

Mientras avanzan las diligencias, los dos cuerpos abandonados con señales de tortura y el asesinato del joven nicaragüense reflejan un patrón de violencia que preocupa por la crueldad de los métodos empleados y por el aparente intento de las organizaciones criminales de utilizar los homicidios como un mecanismo de intimidación y control territorial.

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