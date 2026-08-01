Crimen y Justicia
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Una maniobra temeraria en plena ruta 14 derivó en un choque múltiple y dejó tres heridos en Corrientes

La secuencia, que fue registrada desde otro vehículo que transitaba en sentido contrario, generó una violenta colisión cotra dos camiones, uno de los cuales terminó volcado

El momento en el que un auto intenta un sobrepaso en un lugar prohibido y genera una fuerte colisión en Corrientes

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Un choque múltiple en la Ruta 14 dejó tres heridos este viernes a la altura del kilómetro 627, en la provincia de Corrientes, después de que un automóvil realizar un peligroso sobrepaso que terminó con el impacto contra dos camiones y el vuelco de uno de ellos.

Los ocupantes de los vehículos fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde se determinó que presentaban lesiones de diversa consideración. La secuencia quedó registrada por un automovilista que circulaba en sentido contrario y filmó, a través de un sistema de registro automático de su vehículo, el instante exacto de la intrépida maniobra y su violenta consecuencia.

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Un automóvil blanco detenido en la banquina de una carretera de dos carriles, al lado de un camión blanco y otro camión en la distancia
El peligroso sobrepaso del Renault Logan hizo que el auto se cruce en la ruta y dos camiones impacten entre ellos por esquivarlo (Captura de video)

El siniestro ocurrió en cercanías de la localidad de Alvear, en la jurisdicción de Estación Torrent. Uno de los lesionados fue trasladado al Hospital de General Alvear, donde quedó en observación y recibió atención médica.

Las primeras averiguaciones indican que el conductor de un Renault Logan blanco, oriundo de la provincia de Buenos Aires, intentó sobrepasar a uno de los camiones sobre la traza nacional.

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Automóvil sedán blanco con daños significativos en la parte delantera y lateral, sobre un campo de pasto seco bajo un cielo azul. Una persona de pie al costado
La violencia del impacto hizo que el auto quede fuera de la traza con la parte del lateral y la trompa vehicular destrozada (Policía de Corrientes)

De acuerdo con esa hipótesis inicial, el auto chocó primero contra el lateral de una de las unidades de carga y luego se produjo la colisión con el otro camión. La secuencia derivó en el vuelco de uno de los transportes sobre la calzada y en el despiste del vehículo menor hacia la banquina.

Los camiones eran conducidos por un ciudadano brasileño y otro argentino, todos mayores de edad.

Aunque en una primera versión se indicó que una persona había resultado lesionada, fueron tres la cantidad de heridos. No hubo víctimas fatales en el lugar, pese a la magnitud del impacto y al vuelco de uno de los camiones.

El tránsito quedó reducido a una sola mano mientras avanzan las pericias

Tras la alerta de choque, acudieron al lugar efectivos policiales, peritos viales y servicios de emergencia para asistir a los conductores y ordenar el tránsito. La Fiscalía tomó intervención y ordenó las actuaciones para establecer con precisión la mecánica del siniestro y las responsabilidades de los involucrados.

En la zona trabajaron además efectivos policiales bajo la supervisión del comisario Felipe Gervasoni. Los investigadores recolectaron evidencias sobre la calzada y la banquina para determinar cómo se produjo el choque en cadena.

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