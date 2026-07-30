Nació en Brasil, creció en Argentina y se entrenó como “idol” en Corea: el alivio de volver a casa y el sueño de triunfar en el K-pop

Jin Min Lee es hijo de coreanos, nació en Brasil y creció en la Argentina

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La tarde soleada del invierno porteño le regala un respiro. Deja la mochila a un costado y se sienta a descansar. Jin Min Lee regresa a su casa en Flores tras una jornada laboral en Puerto Madero. Hace apenas una semana, su opinión sobre las acusaciones de racismo en Argentina se volvió viral. Su propia historia lo llevó a rechazar esas críticas: nació en San Pablo, Brasil, creció en Buenos Aires y pasó casi tres años en Corea buscando un futuro entre la universidad, la música y el K-pop. Hoy, reconocido por sus videos sobre identidad y choque cultural, defiende al país frente al prejuicio externo: “Generalizar un país entero es una locura”.

Mucho antes del estallido digital, Jin fue un niño criado entre tres idiomas en el seno de una familia de inmigrantes coreanos, bajo el ejemplo de una madre que forjó su propio camino. Pasó sus primeros años en el restaurante de su abuela, vivió la infancia entre los barrios Parque Chacabuco y Flores.

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A los 18 años decidió explorar la tierra de sus ancestros. Llegó a Corea junto a su hermana mayor con la expectativa de estudiar y progresar, pero descubrió que la vida imaginada no siempre coincide con la realidad. Después de recorrer distintos caminos y enfrentar el golpe de un sueño frustrado, regresó con la certeza de estar, por fin, en casa: “Cuando volví sentí un alivio”.

Una historia que empezó con sus abuelos

La historia de Jin —como le gusta que lo llamen— está marcada por varios viajes, pero el primero ocurrió antes de que él existiera. Sus raíces nacen en Corea, aunque su vida comenzó lejos de allí: sus abuelos fueron parte de una generación que decidió emigrar hacia Latinoamérica en busca de nuevas oportunidades, en un momento en el que Corea atravesaba una situación económica muy difícil.

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Aunque Jin no conoce todos los detalles de aquella decisión familiar, sabe que sus abuelos maternos llegaron primero a Brasil. Allí, hace 46 años, nació su mamá, en San Pablo, y fue también en esa ciudad donde sus padres se conocieron y se establecieron durante unos años. Pero las cosas no salieron como esperaban y, entonces, fue el turno de sus padres de empezar de nuevo en otro país: después de que un pequeño negocio de fotografía que su madre intentó mantener no prosperó, sus abuelos le propusieron viajar a la Argentina para ayudarlos en el restaurante que administraban.

Las postales de su primera infancia (Instagram / @jinminelee)

Ese nuevo destino cambiaría para siempre la historia familiar. Jin llegó a Buenos Aires cuando tenía apenas dos años, junto a sus padres, su hermana y su mamá. “Durante los primeros años, recuerdo que vivimos en el restaurante de mi abuela, pero no tengo demasiados recuerdos de esa etapa porque era muy chico”, dice el joven de 23 años. Pero sí conserva la imagen de una infancia rodeada de esfuerzo familiar y de una comunidad que mantenía vivas sus raíces coreanas.

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Uno de los primeros recuerdos de Jin fuera de casa lo lleva al preescolar en una escuela coreana, donde aprendía el idioma y compartía con otros chicos cuyas familias también habían llegado a la Argentina para empezar de cero. “Tengo una vaga memoria de jugar allí con unos amiguitos. No eran muchos”, cuenta. También recuerda el cariño de sus maestras, algunas de las cuales aún mantienen contacto con su mamá.

Mientras Jin crecía, su familia buscaba mayor estabilidad. Tras la etapa en el restaurante y el trabajo de su mamá en la industria textil, lograron mudarse a un departamento en Parque Chacabuco, barrio que recuerda con nostalgia: “Estábamos en un edificio y en un departamento bastante pequeñito, pero relindo”. De esos años conserva la imagen de la gente en el parque, las conversaciones y los sonidos propios de la ciudad. En ese tiempo, su mamá empezó a abrirse camino sola: primero revendiendo ropa y luego fabricando sus propios productos. Así, la economía familiar comenzó a mejorar poco a poco. Ese esfuerzo marcó la vida de Jin: detrás de cada oportunidad que tuvo, estuvo el trabajo de una madre que buscaba un futuro mejor para sus hijos. Nunca deja de reconocerlo.

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La escuela primaria y secundaria las hizo en los colegios porteños. Allí comenzó a construir su identidad adolescente y se preparó para el desafío que el propuso su madre: buscar la oportunidad de estudiar en Corea.

En Brasil, Jin actuó y admite que desea poder convertirse en actor en Argentina (Instagram / @jinminelee)

Tres años en Corea: el trabajo y la experiencia para ser un Idol

Llegar a la tierra de sus ancestros fue para Jin encontrarse con un país que conocía desde la distancia. Era la tierra de sus abuelos, el origen de sus padres, pero también un sitio completamente nuevo para él. Viajó junto a su hermana mayor, que decidió acompañarlo cuando, por primera vez, tuvo que construir una vida lejos de Argentina.

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Su objetivo inicial era estudiar. Eligió una carrera relacionada con programación, computación e inteligencia artificial, un camino que parecía ofrecerle buenas oportunidades, pero que con el tiempo descubrió que no era lo que realmente quería hacer. Desde chico había tenido otra inquietud que lo perseguía a cada paso: la música.

“Era lo que yo quería hacer desde niño. Siempre me encantó hacer música, cantar y tocar instrumentos”, cuenta. Esa búsqueda lo llevó a acercarse al mundo del entretenimiento coreano y logró ingresar a una compañía en la que comenzó a entrenarse para convertirse en idol, un artista del k-pop. “Tuve la oportunidad de audicionar en una de esas compañías grandes de entretenimiento. Y empecé a entrenar en el baile, la música y la producción musical”.

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En Corea y en Brasil desarrolló su carrera musical (Instagram / @jinminelee)

Esa experiencia le permitió conocer desde adentro una industria que admiraba, pero también descubrir las dificultades de ese camino. A la exigencia del entrenamiento diario se sumaba otra preocupación: su economía. “En Corea no podía depender de mi familia, tenía que buscar la manera de mantenerme solo”, revive. Jin cuenta que las jornadas agotadoras porque debía combinar estudios, trabajo y entrenamiento artístico. “Llegó un punto en el que ya no podía más. Tenía que estudiar, tenía que trabajar todos los días... Era demasiado para mí y decidí dejarlo”. Decidió abandonar la universidad y también alejarse de la vida artística.

Después de esa etapa comenzó a trabajar en marketing, especialmente dentro de una empresa vinculada al mundo de la cosmética. Con el tiempo logró tener una vida más estable en Corea y adaptarse a una sociedad que, al principio, le había resultado difícil de entender. “Me sorprendió mucho la organización, la precisión del transporte público: si decía que el colectivo llegaba en tres minutos, en tres minutos estaba. Pero también había mucha distancia entre las personas... ¿Cómo explicarlo? En Argentina era normal conversar con desconocidos, en Corea la sociedad es mucho más reservada y competitiva”, compara. Cuando sintió que ya no tenía más por hacer, tomó el vuelo de regreso.

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Estuvo tres años en Corea, conoció sus raíces pero al regresar a Argentina sintió alivio (Instagram / @jinminelee)

Volver a casa

Después de casi tres años en Corea, Jin volvió a Argentina en octubre de 2025. Antes de regresar, pasó un tiempo en Brasil. Allí se había hecho conocido por sus primeros pasos musicales y tenía la intención de desarrollar su carrera, pero ese camino tampoco resultó como esperaba. “No me fue bien. Sentí que arriesgué mi vida estable para irme a Brasil a dedicarme a la música. Estaba bastante deprimido y la verdad no sabía qué hacer”, reconoce. Había dejado atrás una vida lejos de su familia y volvía con la sensación de tener que empezar de nuevo. “Cuando llegué a Argentina, la verdad no estaba en un buen lugar. Sentía que no había cumplido el objetivo propuesto y hasta pensé que había fallado, pero pese a todo sentía que, finalmente, estaba en casa y sentí alivio. Es una sensación que nunca antes había experimentado”, admite.

Con una mano en el corazón, admite que esa sensación no estaba solamente relacionada con la música, sino con la idea de haber tomado decisiones importantes y no saber todavía cuál era el siguiente paso. Pero fue su mamá quien lo ayudó a mirar su recorrido desde otro lugar. “Me dijo que no había fallado en nada porque salí ganando”, cuenta y suspira. El alivio regresó al evocar sus palabras, porque para ella, la experiencia no se medía únicamente por haber conseguido o no convertirse en un destacado artista, sino por todo lo que había aprendido en el camino.

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Con esa idea empezó a reconstruir su vida en la Argentina. Su mamá ya tenía un local de ropa en Flores y Jin pensó en ayudarla desde otro lugar: usando las redes sociales para mostrar el negocio y contar la historia detrás del emprendimiento familiar. “No era solo vender ropa, quería generar contenido y aprovechar lo que ya sabía de tecnología, tanto por mi experiencia en Brasil como por lo que aprendí en Corea”, explica. Así, convirtió su propia historia en una herramienta para conectar con otras personas y potenciar el proyecto familiar. Al principio no estaba convencido de que funcionaría, pero los videos comenzaron a llamar la atención y la propuesta creció gracias a que había cambiado el contexto de compra y venta personal a online, la nueva forma de comunicar ayudó al negocio familiar.

El joven es hijo de coreanos, nació en Brasil y eligió Argentina para vivir

El proceso también cambió la manera en que Jin entendía su propio recorrido. Aquello que había interpretado como una derrota empezó a transformarse en una suma de experiencias: haber vivido en tres países, hablar varios idiomas, conocer distintas culturas y animarse a perseguir un sueño que todavía no abandonó. Después de buscar oportunidades en distintos lugares, Jin volvía a encontrar estabilidad en el mismo país donde había crecido.

“Argentina me dio una vida”

Luego del final del Mundial 2026 y los dichos contra Argentina, Jin sintió la necesidad de opinar. Y sus comentarios se hicieron virales: “Argentina es un país hermoso, con gente muy humilde y amable, que me recibió a mí y a mi comunidad con los brazos abiertos”, asegura.

Jin Min Lee, argentino por opción (Instagram / @jinminelee)

“Cuando vi en las redes sociales todo lo que se estaba diciendo de Argentina, pensé que era injusto”, explica qué lo motivó a grabar ese video. Dice que esas afirmaciones vertidas en las redes no eran solamente una opinión sobre un país, sino algo que tocaba directamente sus raíces: sus abuelos y sus padres habían llegado buscando oportunidades y una vida mejor, y Argentina había sido el lugar donde su familia pudo establecerse, trabajar y salir adelante.

Sin embargo, su defensa del país no parte de negar los problemas. Jin también reconoce que la discriminación existe. “Decir que en Argentina no existe la discriminación también es una locura. En todo el mundo existe”, sostiene. Para él, el problema aparece cuando se intenta definir a millones de personas por las acciones de algunos. “Generalizar un país entero es una locura. Yo amo Argentina, estoy orgulloso del país donde vivo”, subraya.

A lo Enzo Fernández: el festejo de Jin luego de que la selección de Argentina derrotada a la de Inglaterra (Instagram / @jinminelee)

Ese vínculo con Argentina también se fortaleció a través de momentos vividos en Corea, como el Mundial de Qatar 2022. “Fue la primera Copa del Mundo que miré entendiendo realmente lo que significaba para los argentinos, y me sorprendió ver que en Corea mucha gente alentaba a la Selección. Hay muchos en Corea a los que les encanta el fútbol y adoran a Argentina”, dice. Para Jin, esa experiencia le mostró cómo una identidad puede cruzar fronteras: presenció la pasión argentina durante el torneo y este año pudo ver (y aprender) cómo el país acompañó al equipo incluso después del resultado de la final antes España.

Hoy Jin construye su futuro desde Buenos Aires y trabajando en Marketing. Y la música sigue siendo aquel sueño que lo acompaña desde niño y que, se esperanza, pueda por fin concretar.