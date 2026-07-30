Alerta en el mercado de autos: un cambio inesperado en Brasil amenaza los números de la industria argentina para el año que viene

El 75% de los autos argentinos exportados a Brasil son pickups, y ese es el tipo de vehículo que menos creció en el primer semestre del año

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El 65% de las exportaciones de autos argentinos tienen por destino a Brasil, por lo que la producción nacional depende directamente de los movimientos que tenga el mercado más grande de Sudamérica.

La reciente decisión de Ford de reducir la velocidad de producción en General Pacheco, su única planta regional, está fundamentada en una proyección de ventas inferior a las que se habían obtenido en los meses anteriores para el mercado brasileño.

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Según explicaron fuentes de la marca, no se trata de un mes puntual sino de una curva constante de varios períodos, y es una lectura sobre el impacto hacia 2027 y no sobre el mercado actual. Por ese motivo, la reducción del volumen se aplicará a partir de octubre, cuando ya se empiezan a fabricar las unidades que se venderán en los primeros meses del año siguiente.

El mercado brasileño tuvo en el primer semestre del año un notorio crecimiento de ventas que alcanzó el 20,1% en relación con el mismo período de 2025. Sin embargo, esa suba está dada principalmente por autos de pasajeros, compactos y SUV, que crecieron un 23,6%, y no tanto por los utilitarios, que solo registraron una suba del 7,7 por ciento. ¿Por qué? Una explicación al fenómeno podría ser que el crecimiento de los SUV, sobre todo chinos, impacta en la venta de pickups.

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Un año antes, en junio de 2025, la situación era exactamente la opuesta, ya que el primer semestre había mostrado una suba general del mercado automotor liviano del 5% pero con un crecimiento de solo el 3,5% en autos y un 10,7% en utilitarios.

De hecho, a fin de 2025, el acumulado de todo el año registró una suba total del 2,6% con un crecimiento de autos del 2,5% y de utilitarios del 2,9%, lo que marca el cambio de situación en tan solo 6 meses.

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En números netos, las pickups argentinas siguen teniendo protagonismo en el mercado brasileño, aunque no es el mismo que tenían un año atrás o incluso tres meses atrás, al finalizar el primer trimestre de 2026.

La pickup Toyota Hilux es la mejor posicionada, lidera las ventas de camionetas medianas en Brasil con un volumen de 23.363 unidades en lo que la del año, que equivalen al 8,5% del mercado de vehículos utilitarios livianos. Pero el año pasado, con un volumen menor de unidades de 23.151 unidades en el mismo período, el porcentaje representaba el 9,1% del mercado, y exactamente esa misma cuota se mantenía también en marzo de este año, al finalizar el primer trimestre.

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La Toyota Hilux es el vehículo argentino de mayor venta en Brasil. Subió el volumen en el último semestre, pero cayó la cuota en el mercado. Una tendencia generalizada para los autos nacionales en ese mercado

La otra pickup que tiene relevancia en Brasil y que puede comparar sus resultados de 2025 con los de 2026 es justamente la Ford Ranger. Este año lleva vendidas 16.970 unidades hasta junio, lo que representa el 6,2% del mercado de utilitarios livianos. Si se compara con los números de junio de 2025, el volumen era menor, 15.973 ventas, pero la cuota era la misma.

Sin embargo, en marzo de este año, cuando empezó a apreciarse la tendencia a la baja en Brasil, la cuota de Ranger bajó al 5,8%. Si bien hay una leve recuperación entre abril y junio, el crecimiento que se esperaba no se está dando.

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Aunque con volúmenes menores, dos de las otras tres camionetas argentinas que se venden en Brasil están obteniendo cifras similares. La única que tiene parámetros de comparación con 2025 es la Volkswagen Amarok, que en el primer semestre del año pasado tenía el 0,8% del mercado, pero en marzo de este año había bajado al 0,5%, cifra que se mantiene también al computar las ventas hasta el mes de junio.

Las restantes pickups no tienen referencia del primer semestre del año pasado porque no estaban en el mercado, aunque si tienen un punto de comparación con el resultado tras el primer trimestre de 2026.

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La Fiat Titano había alcanzado una cuota del 11,5% en marzo y bajó al 10% luego de finalizar junio. En cambio, la Ram Dakota terminó marzo con una participación del 0,4% en el mercado de utilitarios, y tras los primeros seis meses completos tiene ahora una cuota del 0,7%.

La Chevrolet S10 es la pickup de una tonelada de mayor venta en Brasil. La cuota de mercado se mantiene igual a la del año pasado. (General Motors)

Al solo efecto de obtener una referencia de otra camioneta mediana de venta masiva, pero de origen brasileño, los números de la Chevrolet S10 muestran que en el primer semestre del año pasado tenía el 5,4% del mercado, en el primer trimestre de este año había bajado al 4,8%, pero al completar los primeros seis meses del año volvió a subir al 5,4 por ciento.

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La camioneta más vendida de Brasil es de producción local también, aunque es una pickup de media tonelada. Se trata de la Fiat Strada, que en el primer semestre de este año registró un total de 83.032 unidades, el equivalente al 30,4% del mercado de utilitarios livianos. Tomando las mismas referencias, en el primer semestre del año pasado su cuota era mucho menor, del 24,8%, pero ya al finalizar el primer trimestre de este año volvió a subir al 30,6%.

El segmento de pickups está creciendo menos que el de autos y SUVs, así lo reflejan los números de Fenavrabe, la entidad que publica los informes de patentamientos de cada mes. Pero en ese contexto, las pickups brasileñas crecen a la par del mercado y las argentinas no.

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Si es un tema de competitividad de la industria automotriz argentina por la carga impositiva o no, es algo que se podrá comprobar con el correr de los meses. No deja de ser el tema por el cual reclaman constantemente los ejecutivos de las automotrices argentinas.