La deportación de Nixon Pérez Paz desde Estados Unidos marca un antecedente en el asesinato de una pareja de esposos en Guatemala

La pareja fue localizada entre cañaverales en San Andrés Villa Seca, mientras su hija de 1 año alertó a los vecinos con su llanto. (PNC/KCUR)

Guardar

Atados de pies y manos, los cuerpos sin vida de una pareja de esposos fue localizada entre cañaverales en la comunidad de San Andrés Villa Seca, del departamento de Retalhuleu, en Guatemala.

La pareja fue identificada como Nixon Giovanni Pérez Paz y Glendy Marisol González de la Cruz. Junto a ellos, también se localizó a su hija, una bebé de 1 año, quien alertó a los vecinos con su llanto.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de julio. Sin embargo, la historia dio un giro, luego de que familiares dieran a conocer que la familia tenía pocas semanas de haberse reencontrado, luego de una deportación desde Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Hallazgo y primeras investigaciones

Las autoridades de Guatemala identificaron a las víctimas y confirmaron que los cuerpos presentaban ataduras en manos y pies, estaban amordazados y mostraban señales de violencia física. La Policía Nacional Civil trabaja junto a la fiscalía para esclarecer la motivación y la autoría del crimen, mientras se investiga si el ataque está relacionado con la situación migratoria de la pareja.

Familiares identificaron a las víctimas como Nixon Giovanni Pérez Paz y Glendy Marisol González de la Cruz, quienes estaban desaparecidos desde el lunes. (Redes Sociales)

La familia había sido reportada como desaparecida el 20 de julio. Rolando Pérez Paz, hermano de la víctima relató a KCUR, que la última vez que vieron a la pareja fue en su motocicleta cuando se dirigía a un pueblo cercano a realizar trámites administrativos, luego de años de haber estado fuera de Guatemala.

PUBLICIDAD

“Sentí que me quitaron lo que más quería”, expresó Rolando, quien ahora se hace cargo de las tres niñas pequeñas.

Deportación y regreso tras la separación familiar

La historia de la pareja estuvo marcada por la migración y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Sin embargo, Nixon Pérez Paz fue detenido en abril del año pasado por agentes del ICE en Missouri, cuando se dirigía a su trabajo junto a su hermano. Según el testimonio de Rolando, los agentes los arrestaron por "haber ingresado ilegalmente al país“, aunque en ese momento no existía una orden de captura.

La pareja y su bebé fueron reportados como desaparecida el 20 de julio, antes del hallazgo de los cuerpos el 22 de julio en Guatemala. (KCUR)

El portavoz del ICE confirmó a KCUR la detención y la posterior deportación de Pérez Paz, citando condenas previas por conducir ebrio y una infracción municipal en Florida, aunque algunos de esos antecedentes no figuran en las bases judiciales estatales. La deportación obligó a la familia a separarse temporalmente.

PUBLICIDAD

La esposa, Glendy González de la Cruz, permaneció en Overland, Missouri, donde trabajó en dos empleos manuales y se integró a la organización Fuerza, defensora de los derechos de los inmigrantes. Dio a luz a su tercera hija en junio de 2025, pero decidió regresar a Guatemala junto a sus hijas por miedo a ser detenida y separada de ellas, a pesar de tener un caso de asilo pendiente.

Consecuencias familiares y respuesta social

La tragedia dejó a tres niñas sin sus padres y expuso el costo humano de las políticas migratorias. “Si inmigración no se hubiera llevado a mi hermano, mi cuñada todavía estaría viva y los niños no estarían pasando por este dolor”, manifestó Rolando Pérez Paz. Actualmente, él se encarga de las menores y describe la dificultad de explicarles lo sucedido.

PUBLICIDAD

Glendy González de la Cruz permaneció en Overland, Missouri, trabajó en dos empleos y volvió a Guatemala con sus hijas pese a tener un caso de asilo pendiente. (KCUR)

El caso fue vinculado por defensores de derechos humanos en Estados Unidos con las fallas del sistema migratorio. El estratega Zachary Mueller señaló: “Esto desmiente la idea de que algo de esto tenga que ver con la seguridad pública, porque ahora dos personas están muertas y tres niñas pequeñas se han quedado sin padres para el resto de sus vidas”.

El jefe de policía de Overland, Andy Mackey, aclaró que su departamento no participó en la detención ni deportación de los hermanos. Por otra parte, el abogado de tránsito de Pérez Paz declinó responder sobre el caso.

Está prevista una vigilia con velas en memoria de la pareja el domingo 2 de agosto en el ayuntamiento de Overland. Las autoridades guatemaltecas y estadounidenses no han emitido nuevos comentarios sobre la investigación, mientras la comunidad y la familia buscan respuestas y justicia para Nixon y Glendy.

PUBLICIDAD

Vecinos alertaron sobre dos personas fallecidas con proyectil de arma de fuego, mientras el Ministerio Público investiga las causas de la muerte. (Redes Sociales)