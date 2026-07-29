Guatemala
Agregar Infobae enGoogle

La deportación de Nixon Pérez Paz desde Estados Unidos marca un antecedente en el asesinato de una pareja de esposos en Guatemala

Los cuerpos fueron encontrados el 22 de julio en Retalhuleu; familiares dijeron que la familia se había reencontrado semanas antes tras una deportación desde Estados Unidos

La comunidad de Overland prevé una vigilia con velas en memoria de Nixon y Glendy, mientras la familia reclama justicia y respuestas.
La pareja fue localizada entre cañaverales en San Andrés Villa Seca, mientras su hija de 1 año alertó a los vecinos con su llanto. (PNC/KCUR)
Guardar

Atados de pies y manos, los cuerpos sin vida de una pareja de esposos fue localizada entre cañaverales en la comunidad de San Andrés Villa Seca, del departamento de Retalhuleu, en Guatemala.

La pareja fue identificada como Nixon Giovanni Pérez Paz y Glendy Marisol González de la Cruz. Junto a ellos, también se localizó a su hija, una bebé de 1 año, quien alertó a los vecinos con su llanto.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de julio. Sin embargo, la historia dio un giro, luego de que familiares dieran a conocer que la familia tenía pocas semanas de haberse reencontrado, luego de una deportación desde Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Hallazgo y primeras investigaciones

Las autoridades de Guatemala identificaron a las víctimas y confirmaron que los cuerpos presentaban ataduras en manos y pies, estaban amordazados y mostraban señales de violencia física. La Policía Nacional Civil trabaja junto a la fiscalía para esclarecer la motivación y la autoría del crimen, mientras se investiga si el ataque está relacionado con la situación migratoria de la pareja.

La violencia en el sur de Guatemala afecta con fuerza a departamentos como Retalhuleu, donde cañaverales y zonas rurales aisladas suelen ser usados para abandonar víctimas de crímenes.
Familiares identificaron a las víctimas como Nixon Giovanni Pérez Paz y Glendy Marisol González de la Cruz, quienes estaban desaparecidos desde el lunes. (Redes Sociales)

La familia había sido reportada como desaparecida el 20 de julio. Rolando Pérez Paz, hermano de la víctima relató a KCUR, que la última vez que vieron a la pareja fue en su motocicleta cuando se dirigía a un pueblo cercano a realizar trámites administrativos, luego de años de haber estado fuera de Guatemala.

PUBLICIDAD

Sentí que me quitaron lo que más quería”, expresó Rolando, quien ahora se hace cargo de las tres niñas pequeñas.

Deportación y regreso tras la separación familiar

La historia de la pareja estuvo marcada por la migración y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Sin embargo, Nixon Pérez Paz fue detenido en abril del año pasado por agentes del ICE en Missouri, cuando se dirigía a su trabajo junto a su hermano. Según el testimonio de Rolando, los agentes los arrestaron por "haber ingresado ilegalmente al país“, aunque en ese momento no existía una orden de captura.

La comunidad de Overland prevé una vigilia con velas en memoria de Nixon y Glendy, mientras la familia reclama justicia y respuestas.
La pareja y su bebé fueron reportados como desaparecida el 20 de julio, antes del hallazgo de los cuerpos el 22 de julio en Guatemala. (KCUR)

El portavoz del ICE confirmó a KCUR la detención y la posterior deportación de Pérez Paz, citando condenas previas por conducir ebrio y una infracción municipal en Florida, aunque algunos de esos antecedentes no figuran en las bases judiciales estatales. La deportación obligó a la familia a separarse temporalmente.

La esposa, Glendy González de la Cruz, permaneció en Overland, Missouri, donde trabajó en dos empleos manuales y se integró a la organización Fuerza, defensora de los derechos de los inmigrantes. Dio a luz a su tercera hija en junio de 2025, pero decidió regresar a Guatemala junto a sus hijas por miedo a ser detenida y separada de ellas, a pesar de tener un caso de asilo pendiente.

Consecuencias familiares y respuesta social

La tragedia dejó a tres niñas sin sus padres y expuso el costo humano de las políticas migratorias. “Si inmigración no se hubiera llevado a mi hermano, mi cuñada todavía estaría viva y los niños no estarían pasando por este dolor”, manifestó Rolando Pérez Paz. Actualmente, él se encarga de las menores y describe la dificultad de explicarles lo sucedido.

La comunidad de Overland prevé una vigilia con velas en memoria de Nixon y Glendy, mientras la familia reclama justicia y respuestas.
Glendy González de la Cruz permaneció en Overland, Missouri, trabajó en dos empleos y volvió a Guatemala con sus hijas pese a tener un caso de asilo pendiente. (KCUR)

El caso fue vinculado por defensores de derechos humanos en Estados Unidos con las fallas del sistema migratorio. El estratega Zachary Mueller señaló: “Esto desmiente la idea de que algo de esto tenga que ver con la seguridad pública, porque ahora dos personas están muertas y tres niñas pequeñas se han quedado sin padres para el resto de sus vidas”.

El jefe de policía de Overland, Andy Mackey, aclaró que su departamento no participó en la detención ni deportación de los hermanos. Por otra parte, el abogado de tránsito de Pérez Paz declinó responder sobre el caso.

Está prevista una vigilia con velas en memoria de la pareja el domingo 2 de agosto en el ayuntamiento de Overland. Las autoridades guatemaltecas y estadounidenses no han emitido nuevos comentarios sobre la investigación, mientras la comunidad y la familia buscan respuestas y justicia para Nixon y Glendy.

La violencia en el sur de Guatemala afecta con fuerza a departamentos como Retalhuleu, donde cañaverales y zonas rurales aisladas suelen ser usados para abandonar víctimas de crímenes.
Vecinos alertaron sobre dos personas fallecidas con proyectil de arma de fuego, mientras el Ministerio Público investiga las causas de la muerte. (Redes Sociales)

Temas Relacionados

GuatemalaDeportacionesMigraciónCañaveralEEUUEstados UnidosRetalhuleuNixon Giovanni Pérez PazGlendy Marisol González de la Cruz

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala rechaza el nuevo subsidio a los combustibles

La organización indígena solicitó a los diputados frenar la iniciativa 6801, que implica un costo fiscal de Q3,480 millones, y advirtió que las comunidades definirán acciones si se aprueba o se incumplen acuerdos

La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala rechaza el nuevo subsidio a los combustibles

A 33 años de prisión sentencian a sujeto en Panamá por violación agravada en contra de su hijastra

Hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año y la víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial

A 33 años de prisión sentencian a sujeto en Panamá por violación agravada en contra de su hijastra

Diputados costarricenses aprueban reforma a la Ley de Radio tras acuerdo político: concesiones, canon y sanciones tendrán nuevas reglas

La iniciativa fue aprobada luego de un acuerdo entre varias fracciones para retirar más de un centenar de mociones y deja abiertas futuras reformas para ajustar el canon y fortalecer la seguridad jurídica.

Diputados costarricenses aprueban reforma a la Ley de Radio tras acuerdo político: concesiones, canon y sanciones tendrán nuevas reglas

Decomisan USD 18,700 y capturan a presunto integrante de red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos en Honduras

El Ministerio Público capturó a un presunto integrante de una red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos y le decomisó USD 18,700 durante un operativo en San Pedro Sula.

Decomisan USD 18,700 y capturan a presunto integrante de red transnacional dedicada al fraude en cajeros automáticos en Honduras

La nube de polvo del Sahara degradará el aire en República Dominicana

La circulación atmosférica, explica el meteorólogo, empuja esa contaminación lejos del Caribe. Aquí el problema es otro y tiene dos fuentes claras. Las recomendaciones se enfocan en los más sensibles

La nube de polvo del Sahara degradará el aire en República Dominicana

TECNO

Cómo disfrutar de Las Guerreras K-pop en latino directamente en tu televisor

Cómo disfrutar de Las Guerreras K-pop en latino directamente en tu televisor

Google es el rey de las búsquedas con IA: pasó del 15% al 43% de respuestas automatizadas

Streaming domina en Smart TV: 88% del consumo y hasta siete espectadores por pantalla en México

Así es la nueva Serie Reno16 de OPPO: innovación en cada captura y diseño inspirado en el universo

La concentración de la superinteligencia podría deformar la economía y la política, advierte Mark Zuckerberg

ENTRETENIMIENTO

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

El increíble cambio de esta actriz de ’El manual de Ned’ y la extraordinaria suma que ganó después de la serie

Dos youtubers son condenados a prisión por caza ilegal de venados en Ohaio

Amazon prepara una película animada sobre el Sombrerero Loco

Michael Johnston, protagonista de ‘Obsession’ negocia su llegada a la cuarta entrega de ‘La Momia’

Anya Taylor-Joy contó cómo fue su inesperado primer encuentro con Paul McCartney en un hotel

MUNDO

Irán reivindicó ataques con misiles balísticos contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania

Irán reivindicó ataques con misiles balísticos contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania

Estados Unidos mantiene desplegados más de 20 buques de guerra en Medio Oriente para asegurar el bloqueo naval contra Irán

Estados Unidos y Arabia Saudita bombardearon posiciones de milicias proiraníes en el este de Irak

Represión en Irán: el régimen ejecutó a otros dos manifestantes por las protestas de enero

Irán propuso a Omán una fórmula de tráfico compartido para reabrir el estrecho de Ormuz