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A 33 años de prisión sentencian a sujeto en Panamá por violación agravada en contra de su hijastra

Hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año y la víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial

Hombre con uniforme naranja sentado en cama metálica, con esposas en las muñecas, en una celda de prisión con ventana enrejada
Un hombre con esposas se sienta en una cama dentro de una celda de prisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un hombre fue sentenciado a 33 años de prisión por la violación sexual agravada, actos libidinosos, corrupción de menores y abuso sexual infantil agravado en perjuicio de su hijastra de 11 años, según informó la Procuraduría General de la Nación.

Los abusos ocurrieron entre enero de 2025 y marzo de 2026 en el distrito de San Miguelito, donde el imputado, de 34 años, utilizó amenazas para someter a la menor.

La Fiscalía Regional de San Miguelito presentó pruebas contundentes que llevaron a la condena del agresor, confirmando que los hechos se produjeron de manera reiterada durante más de un año. La víctima, menor de edad, fue protegida por las autoridades durante el proceso judicial.

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En otro caso en el mismo distrito, las autoridades lograron la condena de 72 meses de prisión para un individuo por posesión ilícita de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 25 de julio de 2026, cuando la Policía Nacional sorprendió al condenado en el sector 5 de Samaria, Río Palomo, con un revólver y municiones en su poder. El informe de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que el arma era apta para disparar.

Una mano sostiene una pistola de color negro. Se aprecian el cañón del arma, el gatillo, las miras y el antebrazo.
A un ciudadano nicaragüense se le impuso detención provisional tras ser sorprendido el 12 de julio de 2026 en Paraíso, calle G, arrojando una pistola 9 mm a la basura.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En una situación similar, a un ciudadano nicaragüense se le impuso detención provisional tras ser sorprendido el 12 de julio de 2026 en Paraíso, calle G, arrojando una pistola 9 mm a la basura.

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El hombre también tenía dos proveedores y cinco municiones sin detonar. Ninguno de los procesados contaba con permiso para portar armas, según la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP).

La Fiscalía Metropolitana reportó la imputación de cargos para 12 personas por delitos sexuales, robo agravado, hurto de autos y tráfico de bienes ilícitos, tras la operación “Obsidiana” efectuada esta semana en Panamá y Panamá Oeste.

Uno de los procesados recibió una condena de 22 años de prisión por delitos sexuales tras la presentación de pruebas por parte de la Sección de Delitos Sexuales.

Además, se validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión para un ciudadano por hurto agravado de vehículos en Calidonia, mientras que otra persona quedó bajo detención provisional por el mismo delito.

Se reportó la imputación de cargos para varias personas por delitos sexuales, robo agravado, hurto de autos y tráfico de bienes ilícitos. (PN)
Se reportó la imputación de cargos para varias personas por delitos sexuales, robo agravado, hurto de autos y tráfico de bienes ilícitos. (PN)

La Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico logró la condena de 72 meses de prisión para un individuo acusado de robo agravado, a través de un acuerdo de pena. En tanto, otra persona vinculada a este delito recibió la medida de detención provisional.

En total, cinco de los detenidos en “Obsidiana” recibieron medidas cautelares alternativas a la detención. Dos optaron por acuerdos de mediación ante el Tribunal de Garantías.

La operación “Obsidiana” fue organizada por la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana y tuvo como objetivo desarticular un grupo delictivo dedicado al hurto de autos y otros ilícitos contra el patrimonio.

Las autoridades reiteraron su compromiso de ejercer la acción penal con respeto a la ley y los derechos ciudadanos, subrayando la importancia de la colaboración institucional para combatir estos delitos.

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Superior de Ambiente, también logró la imputación de cargos a un hombre por la presunta comisión de los delitos contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento de las normas urbanísticas, por hechos ocurridos en el río Duque, en Buena Vista, provincia de Colón.

Un mazo de juez de madera con banda dorada golpea una base de madera sobre una superficie de madera, generando chispas y residuos.
La imagen muestra un mazo de juez de madera con banda dorada golpeando una base, lo que genera chispas y partículas de madera en el punto de impacto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En audiencia de solicitudes múltiples, la información oficial indica que se le imputaron cargos y como medida cautelar, el Juez de Garantías le impuso reporte periódico e impedimento de salida del país.

La investigación inició en 2025, tras una querella presentada por la Autoridad del Canal de Panamá contra el promotor de un proyecto, por la presunta descarga de aguas residuales al río Duque y la construcción no autorizada en un área que forma parte de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

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