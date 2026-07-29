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La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Guatemala rechaza el nuevo subsidio a los combustibles

La organización indígena solicitó a los diputados frenar la iniciativa 6801, que implica un costo fiscal de Q3,480 millones, y advirtió que las comunidades definirán acciones si se aprueba o se incumplen acuerdos

Líderes de los 48 cantones se movilizan por calles de la ciudad de Guatemala
Los 48 Cantones de Totonicapán rechazaron el subsidio a los combustibles del gobierno de Bernardo Arévalo y pidieron al Congreso que no apruebe la iniciativa 6801.
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La junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán rechazó este martes el nuevo subsidio a los combustibles que impulsa el gobierno de Bernardo Arévalo y pidió al Congreso que no lo apruebe, en una disputa que combina el costo fiscal de Q3,480 millones, la desconfianza por el mecanismo anterior y la exigencia de que el uso de etanol quede garantizado como opcional.

La posición fue planteada en una reunión transmitida en vivo por la página oficial de la organización, celebrada con el presidente del Congreso, Luis Contreras, y los diputados Julio Gómez, Alberto de León y Luis Aguirre, además de Brian Tzoc en representación de los transportistas del departamento.

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El encuentro ocurrió horas antes de que el pleno legislativo reciba formalmente la iniciativa 6801, convocada para una sesión plenaria extraordinaria el miércoles 29 de julio.

La propuesta oficial, denominada Ley de Apoyo Temporal de Emergencia para Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, contempla Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular.

Ese reparto fue cuestionado durante la reunión por considerar que perjudica a quienes dependen de mototaxis y taxis, que funcionan con gasolina.

Eduardo Tay, presidente de la junta directiva de los 48 Cantones, advirtió que, si el Congreso aprueba el subsidio o si el Ejecutivo incumple los compromisos asumidos con las comunidades, serán las asambleas comunitarias las que decidan qué medidas tomar.

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En la transmisión lanzaron además un mensaje directo al mandatario: “Señor presidente Bernardo Arévalo, si en algún momento usted llega a escuchar este mensaje, recuerde cuáles fueron sus compromisos aquella noche del 14 o 15 de enero frente al Ministerio Público de Gerona”.

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Los 48 Cantones de Totonicapán rechazaron el subsidio a los combustibles del gobierno de Bernardo Arévalo y pidieron al Congreso que no apruebe la iniciativa 6801.

El rechazo se apoya en el precedente del subsidio anterior

La objeción de la organización indígena se basa en la experiencia reciente del Decreto 11-2026, aprobado en abril con 115 votos. Esa norma otorgó Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina entre el 1 de mayo y el 2 de julio.

Representantes de Sololá y Totonicapán sostuvieron que ese apoyo no se reflejó en los precios de las gasolineras del interior del país sino hasta las últimas dos semanas de vigencia. Uno de los participantes resumió esa percepción con una frase tajante: “El subsidio anterior fue un robo total a la población”.

Frente a ese antecedente, los 48 Cantones proponen eliminar el Impuesto de Distribución de Petróleo y crear un fondo permanente de estabilización de precios. Esa figura ya fue formalizada por la bancada Cabal mediante la iniciativa 6726, presentada en marzo.

La discusión también incorporó una demanda sobre el destino del eventual apoyo estatal. Delegados de Sololá, que acudieron con el respaldo de 74 alcaldes comunitarios y 85 unidades de transporte, pidieron que cualquier ayuda llegue directamente a la población más vulnerable y no a las distribuidoras.

Uno de ellos describió el efecto que observan en el mercado: “Cuando sale el subsidio, ellos suben a Q48. No tiene sentido”.

El Congreso sostiene que el etanol seguirá siendo opcional

El otro eje de la reunión fue la implementación del etanol en los combustibles. Contreras afirmó que esa mezcla no es ni será obligatoria y explicó que el Ministerio de Energía y Minas ya estableció, mediante un acuerdo gubernativo, que los consumidores podrán elegir entre combustible con o sin etanol en las estaciones de servicio.

“El etanol va a ser opcional”, reiteró el presidente del Congreso. También indicó que la aplicación será gradual porque no todas las gasolineras tienen la inversión necesaria para instalar surtidores adicionales.

Pese a esa aclaración, transportistas de Totonicapán anunciaron que presentaron ese mismo martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad. Su argumento es que el acuerdo gubernativo que regula el etanol no pasó por el Congreso.

La gasolina regular podría subir a Q4 si hay acuerdo político

Brian Tzoc sostuvo que el apoyo previsto para la gasolina regular resulta discriminatorio frente al monto asignado al diésel. Su planteo fue que miles de familias del departamento dependen de vehículos que usan gasolina como herramienta de trabajo cotidiana.

Contreras reconoció la desproporción y dijo que buscará negociar un ajuste con el Ejecutivo. La alternativa que adelantó consiste en elevar el apoyo a la gasolina regular a unos Q4 y reducir en Q1 el del diésel, aunque advirtió que cada quetzal adicional acorta la duración del subsidio porque el fondo total es fijo.

El presidente del Congreso también precisó que el subsidio no estaba incluido en la agenda de la sesión del miércoles 29 de julio al momento de la reunión. Añadió que aún podría incorporarse mediante mociones privilegiadas si las bancadas alcanzan consensos.

Según explicó Contreras, las reuniones regulares de trabajo legislativo se reanudarán el 4 de agosto y en esa fecha prevé discutir si hace falta un decreto adicional para formalizar la opcionalidad del etanol. “Para no mentirle a ellos, esa discusión no está para el 29, porque la agenda ya está hecha”, afirmó.

Al final del encuentro, el diputado Julio Gómez fijó una posición explícita sobre la iniciativa oficial. “Mi voto va a ser en contra del subsidio”.

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