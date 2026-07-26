Cayó un prófugo de la banda “79”, acusada de violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell

Audio: los mensajes de "La Banda del 79" para planear robos y comprar balas

La investigación contra la denominada banda “79”, acusada de cometer violentas entraderas en La Plata, Gonnet y City Bell, sumó un nuevo capítulo este domingo con la detención de David Jesús Bargas, de 24 años, quien permanecía prófugo desde el megaoperativo realizado en mayo y tenía un pedido de captura activo por los delitos de robo agravado por el uso de armas de fuego, asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 9ª de La Plata, en el marco de la causa que instruye la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15.

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Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, los investigadores lograron establecer que Bargas se encontraba en la zona de 134 entre 524 y 525, en el barrio de San Carlos. Tras tareas de inteligencia montaron una vigilancia discreta y lograron identificarlo entre un grupo de jóvenes que permanecía sobre la vereda.

Al advertir la presencia de los móviles policiales, el sospechoso escapó e ingresó a una vivienda de la cuadra para intentar refugiarse. De acuerdo con la versión oficial, familiares y allegados se ubicaron en el acceso al domicilio con la intención de impedir el ingreso de los efectivos y facilitar la fuga.

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David Jesús Bargas, de 24 años, permanecía prófugo

La situación derivó en un enfrentamiento con los policías, por lo que se solicitó apoyo del Escuadrón Motorizado La Plata y de otras dependencias. En ese contexto, los agentes utilizaron cartuchos de estruendo y postas de goma, municiones no letales, para dispersar a las personas que obstaculizaban el procedimiento.

Finalmente, se montó un operativo de extracción que permitió trasladar a Bargas hasta la seccional sin que lograra escapar. La fiscal Corfield avaló lo actuado y dispuso que el detenido fuera presentado ante la Justicia.

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Antecedentes

demás del pedido de captura vigente en esta causa, Bargas registra otros antecedentes penales. De acuerdo con la documentación a la que accedió Infobae, está vinculado a una investigación por asociación ilícita, otra causa por robo agravado con lesiones y un expediente iniciado tras el hallazgo de un automóvil, todos tramitados por fiscalías del Departamento Judicial de La Plata.

Sobre él también pesaba una prohibición de salida del país, dispuesta por el Juzgado de Garantías N° 6 de La Plata en el marco del expediente que investiga a la organización por robo agravado con armas de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y asociación ilícita. La medida había sido incorporada el 29 de mayo, pocos días después de los allanamientos que desarticularon gran parte de la banda.

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Los hermanos Tobías y Antón Monzón, líderes de la banda "79"

La banda “79”

La captura de Bargas se produjo poco más de dos meses después del megaoperativo con el que la Justicia de La Plata desarticuló gran parte de la organización. La investigación, iniciada a fines de 2023 y encabezada por la fiscal Corfield, permitió identificar a 10 presuntos integrantes de la banda acusada de cometer una serie de violentas entraderas en distintos barrios de La Plata, Gonnet y City Bell.

De acuerdo con los investigadores, el grupo no actuaba de manera improvisada. Según concluyeron, existía una estructura estable, con roles definidos y un reparto de funciones para seleccionar objetivos, conseguir vehículos, ejecutar los robos y ocultar los elementos sustraídos. Los asaltantes realizaban tareas de inteligencia sobre las viviendas elegidas y, generalmente durante la noche o la madrugada, irrumpían armados, con los rostros cubiertos y vestidos con ropa oscura. Para escapar utilizaban vehículos propios o autos robados que previamente “enfriaban” antes de volver a emplearlos en otros golpes.

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La pesquisa permitió atribuirles al menos cuatro entraderas ocurridas entre noviembre y diciembre de 2023, además de robos de vehículos y tenencia ilegal de armas. En los allanamientos realizados en mayo, la Policía secuestró escopetas, pistolas, municiones, pasamontañas, guantes, precintos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos que fueron incorporados a la causa como prueba.

Dos pistolas y dinero: otra foto de las redes de la banda

Uno de los hallazgos clave fue el análisis del celular de Ignacio Pugliese, donde los encontraron un grupo de WhatsApp denominado “79”, el número que en la quiniela representa al “ladrón”. Para la fiscalía, ese chat era el centro de operaciones de la organización: allí coordinaban los golpes, hablaban sobre armas y municiones, compartían información sobre posibles víctimas e intercambiaban fotografías del dinero y de los objetos robados. Entre los mensajes incorporados al expediente aparecían frases como “¿Estamos activos, vamos a salir a jugar un partidito?”, interpretada por los investigadores como una invitación a salir a delinquir, y referencias a “confites de nueve”, en alusión a municiones calibre 9 milímetros.

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Las escuchas y los peritajes sobre los teléfonos también revelaron que la organización era liderada por los hermanos Tobías y Antón Monzón, quienes impartían órdenes desde distintas cárceles bonaerenses. No solo eso, se jactaban del dinero obtenido en los robos y de la repercusión que había tenido la banda en la zona. En uno de esos mensajes, atribuido a Antón Monzón, se escuchaba la frase: “Le apagamos la tele a muchos”, mientras que en otro aseguraban: “Somos una banda como 10… estamos haciendo un re ruido en La Plata, 14 ranchos en una semana”.