Violento asalto a un kiosco en San Justo: entraron con una escopeta para robar vino, cigarrillos y galletas

Así fue cómo los ladrones ingresaron al kiosco

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Tres delincuentes -uno de ellos armado con una escopeta- protagonizaron un violento asalto en un kiosco de la localidad de San Justo, partido bonaerense de La Matanza, de donde se llevaron vinos, cigarrillos y galletitas. La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

Todo ocurrió en un comercio ubicado en la calle en Figueroa Alcorta al 4300, en el barrio Villa Constructora. En las imágenes se observa cómo tres de los delincuentes, con el rostro cubierto, acorralan a la trabajadora y la obligan a dejarlos ingresar.

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“Abrí o te mato”, le dijo uno de ellos para obligarla a destrabar la puerta. Un cuarto cómplice esperaba en un auto estacionado frente al kiosco, que utilizaron luego para la fuga.

Una vez dentro, los delincuentes comenzaron a cargar mercadería desde el local hasta el vehículo en el que se movilizaban.

En el video de las cámaras se llega a escuchar cómo los asaltantes, al ver que no había dinero en la caja, apuntaron directamente contra la mercadería. “Las galletitas, las galletitas”, gritaban mientras sustraían packs completos de productos.

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Todo el robo duró apenas dos minutos. Si bien dieron el golpe rápidamente, en la filmación también se llega a ver cómo la banda actuó con completa impunidad, mientras aprovechaban que se trataba de un horario de poca circulación de vecinos y prácticamente ningún cliente.

Robo a un kiosco en San Justo

Según indicaron los vecinos al canal TN, el kiosco suele permanecer abierto hasta altas horas de la noche y los delincuentes aprovecharon eso para llevar adelante el ataque. Los videos fueron aportados a las autoridades, quienes trabajan intensamente para dar con el paradero

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Las imágenes captadas muestran la violencia del momento y cómo la trabajadora fue reducida y amenazada con el arma. En ningún momento mostró resistencia y dejó que los delincuentes actuaran con completa impunidad. Por el momento, los delincuentes permanecer prófugos.