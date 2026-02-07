Sociedad

Otro soldado voluntario argentino murió en Ucrania bajo un ataque de Rusia con drones y misiles

Cristian Airala, de 27 años y oriundo de Puerto Iguazú, Misiones, cayó en combate en la región fronteriza de Járkov. Tenía experiencia previa en el Ejército nacional. Ya son cinco los fallecidos locales durante la contienda bélica

Guardar
Cristian Airala, el soldado argentino
Cristian Airala, el soldado argentino que murió en la Guerra de Ucrania

Cristian Airala, un soldado argentino de 27 años que luchaba como mercenario en una unidad de asalto del Ejército de Ucrania, murió durante un ataque ruso con drones y misiles en la región fronteriza de Járkov, al este del país europeo.

El ataque, ocurrido en medio de condiciones extremas que incluían temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, no fue aislado. Junto a Airala, murieron también dos combatientes colombianos del mismo grupo de asalto.

Según relataron combatientes que compartían unidad con Airala, el grupo avanzaba hacia una zona de combates cuando fue detectado y atacado primero por drones y luego por una ofensiva más amplia con misiles.

"Machete", así se hacía llamar
"Machete", así se hacía llamar Cristian Airala, quien combatió como mercenario bajo las filas ucranianas

Uno de sus compañeros describió que las bajas se produjeron de inmediato, señalando que “el hostigamiento con drones seguido de misiles se volvió habitual en esa región”. En estas unidades de asalto, integradas por mercenarios que perciben una paga mensual cercana a los 3.500 dólares, se agrupan voluntarios de diversas nacionalidades latinoamericanas, incluidos paraguayos, colombianos y brasileños, además de argentinos.

La camiseta de la Selección
La camiseta de la Selección nacional como homenaje al soldado argentino caído en combate en Ucrania

Airala empleaba el nombre de guerra “Machete” y tenía experiencia previa como voluntario en el Ejército Argentino, donde se había formado además como instructor de tiro, conforme a lo aportado por su entorno y compañeros.

Los otros tres soldados argentinos muertos en combate

El 30 de octubre pasado se conoció que tres ciudadanos argentinos murieron en el campo de batalla luego de ser atacados por un drone ruso cuando se encontraban en una misión en el frente de batalla.

De acuerdo a lo que pudo confirmar Infobae a partir de fuentes gubernamentales, los tres combatientes fueron identificados como José Adrián Gallardo de 53 años, Mariano Franco de 47 y el menor de ellos, Ariel Achor de 25 años. Todos se habían unido a las tropas de Volodímir Zelenski dos meses atrás.

Durante su primera misión en el frente de batalla, en la región de Sumy, en la frontera con Rusia, los argentinos fueron detectados y atacados por drones de las tropas rusas. La emboscada se dio hace tres semanas y en plena retirada, murieron producto de la explosión de una mina.

Los tres soldados argentinos que
Los tres soldados argentinos que murieron en combate José Adrián “Rogy” Gallardo (53 años), Ariel “Merlo” Achor (25) y Mariano “Sisu” Franco (47)

Asimismo, las mismas fuentes confirmaron que ninguno de los efectivos tenía formación del Ejército Argentino ni habían integrado sus filas, sino que eran contratados, aquellos a los que se denomina “mercenarios”.

Los perfiles de los tres ciudadanos muestran trayectorias diversas y orígenes marcados por el esfuerzo laboral. Mariano Alberto Franco es oriundo de Mariano Acosta, en el partido de Merlo, y era padre de dos hijos: una joven de 20 años y un joven de 23. Además, trabajaba como empleado ferroviario y, según informaron algunos medios, también practicaba artes marciales.

Mariano Franco, uno de los
Mariano Franco, uno de los argentinos que se alistó al ejército de Ucrania

En sus redes sociales, se mostró muy activo durante su estadía en el frente, donde compartió imágenes y videos sobre cómo era el día a día de los soldados. Este hombre de 53 años decidió ponerse “Sisu” como alias. Incluso, en una de las publicaciones que compartió, se lo puede ver a Franco con la vestimenta que tiene una bandera argentina en el pecho, portando un fusil y con la leyenda "Viva la libertad carajo", la frase de cabecera que utiliza el presidente Javier Milei.

Por su parte, Ariel Hernán Achor, era de Merlo y, justamente, decidió tomar ese nombre como alias en las fuerzas ucranianas. Su historial muestra un único empleo formal como operario en una fábrica de muebles.

El tercero, José Adrián Gallardo, vivía en Villa María, en la provincia de Córdoba, y era padre de una hija de 26 años. En los registros laborales, aparece vinculado al rubro de mensajería en una cooperativa local y se desempeñó a lo largo de su vida en empresas agropecuarias, una fábrica metalúrgica y en el comercio minorista.

Gallardo tenía 53 años y
Gallardo tenía 53 años y era oriundo de Córdoba

Gallardo, alias “Rogy”, también se mostró muy activo en sus redes sociales y compartió varias imágenes de cómo era el día a día. En una de las publicaciones que compartió a través de Threads, se puede observar cómo era el lugar donde dormían y que compartían con otros soldados.

El operativo militar que culminó con la muerte de los argentinos fue detallado por el jefe de la administración militar de la zona, Oleg Grigorov, quien sostuvo que durante el ataque el Ejército que responde a Vladimir Putin desplegó “decenas de lanzamientos de drones y bombas aéreas guiadas”. La ofensiva fue contundente y el impacto alcanzó también a prisioneros de guerra rusos que permanecían en la región en manos de las fuerzas ucranianas.

Algunos de los soldados en
Algunos de los soldados en el frente de batalla

Las muertes de Gallardo, Franco y Achor se suman al fallecimiento de Emmanuel Vilte, otro ciudadano argentino que se incorporó al ejército ucraniano desde 2022. Vilte, de 39 años, perdió la vida en julio en la ciudad de Pokrovsk luego de ser blanco de un dron Shahed, de origen iraní adaptado para usos militares por las fuerzas rusas. Su caso se conoció entre los voluntarios extranjeros como el primero en involucrar a un latinoamericano caído en el frente de batalla en Ucrania.

Los argentinos que viajan a Ucrania lo hacen a través de los mecanismos formales de alistamiento en las fuerzas armadas ucranianas y, en la mayoría de los casos, terminan asignados a unidades de asalto, que figuran entre las más expuestas a los ataques en el frente.

Temas Relacionados

Cristian AiralaPuerto IguazúEjército ArgentinoFuerzas Armadas UcranianasVoluntarios ExtranjerosGuerra en UcraniaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Fin de semana a pleno sol y calor en el AMBA, con alertas por tormentas fuertes en el norte del país

Se esperan máximas superiores a los 30 grados y jornadas despejadas, mientras se mantienen advertencias de nivel amarillo por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en distintas provincias

Fin de semana a pleno

Cerraron temporalmente las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

La clausura es hasta las 15 horas de hoy y forma parte del avance hacia el sistema Free Flow, que eliminará las últimas cabinas manuales. Y permitirá el pago sin detenerse ni usar dinero en efectivo

Cerraron temporalmente las autopistas 25

Detuvieron a cinco hombres por abusar sexualmente de un camionero en Santa Fe y grabar el crimen

La víctima pudo identificar a los acusados, tras señalar que todos habían trabajado con él durante la temporada de cosecha

Detuvieron a cinco hombres por

Evaluarán trasladar a Bastián a una clínica privada, luego de haber presentado mejorías en su salud

El martes por la noche, el nene de 8 años había despertado del coma y ya llevaría casi dos semanas con un estado de salud estable

Evaluarán trasladar a Bastián a

Inundación en Salta: hubo más de 200 evacuados luego de que registraran un récord histórico de lluvia

Mientras los afectados esperan para regresar a sus casas, el Servicio Meteorológico Nacional extendió la alerta por tormentas para este sábado

Inundación en Salta: hubo más
DEPORTES
La respuesta de Guillermo Barros

La respuesta de Guillermo Barros Schelotto cuando le consultaron si le gustaría tener una revancha como DT de Boca Juniors

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en su choque ante Tigre: hora, TV y formaciones

El Rosario Central de Di María visitará a Aldosivi en busca de seguir escalando en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Inter Miami se enfrentará al Barcelona de Ecuador en el “Partido de la historia”: hora, TV y formaciones

Racing intentará salir del último puesto en el duelo ante Argentinos Juniors en Avellaneda: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW
Fabiana Araujo contó cómo fue

Fabiana Araujo contó cómo fue la propuesta de casamiento de su pareja, Marcelo Dimini: la idea que inició como una broma

DJ Pipo: “Soñábamos que la cumbia sea todo en nuestra vida y ahora es así”

Tamara Báez reveló sus planes de agrandar la familia junto a Thiago Martínez: el tierno anuncio en redes

La tajante decisión de Florencia Peña tras suspender una función por temas de salud: “Estoy muy cansada”

La reacción de María Becerra al animarse a probar comida típica de Perú: “Soy la comilona”

INFOBAE AMÉRICA

“Opción cero”: las medidas anunciadas

“Opción cero”: las medidas anunciadas por el régimen cubano para hacer frente a la profunda crisis energética

El régimen de Irán advirtió que “el enriquecimiento cero de uranio” y el programa de misiles no son negociables

Zelensky afirmó que EEUU quiere que la guerra termine antes de junio y que propuso nuevas reuniones con Rusia la próxima semana

Estados Unidos anunció nuevos aranceles adicionales para los países que comercien con el régimen iraní

Rusia lanzó un ataque masivo contra la red eléctrica en Ucrania: se declaró el alerta aérea y anunciaron cortes de luz