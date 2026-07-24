Crimen y Justicia

Mató a puñaladas a un compañero de trabajo por una deuda de $500 en Misiones y ahora irá a juicio

La víctima le dijo que no contaba con el dinero y el acusado le propinó cinco puntazos que le provocaron la muerte inmediata. Ambos eran oriundos de Paraguay

Guardar
Google icon
El asesinato de Luis Fernando Duarte Vázquez, de nacionalidad paraguaya ocurrió en Misiones en 2021 (Foto: misionesonline)
El asesinato de Luis Fernando Duarte Vázquez, de nacionalidad paraguaya ocurrió en Misiones en 2021 (Foto: misionesonline)

Luis Fernando Duarte Vázquez fue asesinado en noviembre de 2021 en medio de una discusión con Roberto S. por una deuda de 500 pesos. El hecho se produjo en una localidad de Misiones cuando ambos se encontraban en la vía pública consumiendo bebidas.

El imputado permanece detenido desde el momento del ataque en una vivienda del barrio Niño Perdido de Candelaria, sobre la costa del río Paraná.

PUBLICIDAD

Ambos jóvenes de 23 años, de nacionalidad paraguaya, trabajaban como albañiles y la jornada del 14 de noviembre decidieron compartir un par de bebidas alcohólicas. En un momento de la noche, el acusado reclamó a Duarte Vázquez el dinero que supuestamente le debía. El joven respondió que no contaba con esa suma para saldar la deuda, por lo que se desencadenó una discusión.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho realizada por la investigación a cargo del juez de Instrucción Ricardo Balor y el fiscal René Casals, Roberto S. atacó a su compañero con un arma blanca y le propinó cinco puñaladas en los brazos y el tórax. La investigación determinó que algunas de las heridas fueron producidas por la espalda, lo que visibilizó un ataque sorpresivo que provocó el deceso sin llegar a recibir atención médica.

PUBLICIDAD

La zona donde el joven de 23 murió apuñalado
La zona donde el joven de 23 murió apuñalado

Tras el crimen, el agresor escapó del lugar junto a su pareja antes de que la Policía llegara al barrio tras haber sido alertada por los vecinos.

En un primer momento, los investigadores apuntaron a otro hombre de 41 años de la zona, pero los testimonios recopilados permitieron ubicar al acusado en la escena del homicidio. Los efectivos de la Dirección de Homicidios lo localizaron horas más tarde en la casa de su madre, donde se había refugiado. Allí, Roberto S. también intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducido y detenido por una orden judicial.

El acusado compareció ante la Justicia y rechazó la posibilidad de un acuerdo abreviado, por lo que el caso llega a juicio oral, que tendrá lugar el lunes próximo. Según explicó Misionesonline, la defensa estará a cargo de Miguel Ángel Varela ante el Tribunal Penal 1 de Posadas, integrado por los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y Carla Alejandra Freitag. La acusación estará a cargo del fiscal Vladimir Glinka.

Para el debate fueron convocados 15 testigos, entre efectivos policiales que participaron de la investigación y peritos, agregó el portal local Primera Edición. Se estima que las audiencias se extenderán a lo largo de cuatro jornadas. El acusado enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión.

Uno de los casos más resonantes en la misma provincia tuvo lugar en abril pasado cuando un prestamista asesinó a tiros a un mecánico en medio de una discusión por una deuda.

El video donde se ve el momento en que un hombre le disparó a un mecánico por una deuda

El agresor oriundo de San Pedro le disparó a la víctima y la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el frente del taller de la víctima. El hecho ocurrió cerca de las 16.00, en el barrio 29 de Junio de esa localidad.

Andrés Winck, de 46 años, llegó hasta el domicilio de Daniel Kaiser, alias “Negro”, de 50 años, a bordo de una moto. Según la reconstrucción de los investigadores, ambos mantuvieron una discusión en la vía pública por una deuda que Kaiser tenía con Winck. En un momento del intercambio, el prestamista extrajo una pistola calibre 9 milímetros del morral que llevaba colgado al hombro y efectuó cinco disparos contra la víctima. Luego sacó un segundo cargador y disparó tres veces más. La esposa de Kaiser escuchó las detonaciones, salió de la vivienda, encontró a su marido en el suelo y corrió a pedir ayuda. Personal policial y Bomberos Voluntarios trasladaron al mecánico al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV llegaron al lugar alertados por vecinos y detuvieron a Winck. En el lugar se levantaron 10 vainas servidas calibre 9mm y tres residuos metálicos compatibles con fragmentos de proyectiles. Al allanar el domicilio del sospechoso, la Policía incautó ocho cartuchos del mismo calibre, un teléfono celular y la moto Rouser Bajaj 220 cc utilizada para llegar al taller. El juez de Instrucción N° 1 de San Pedro, Omar Ariel Belda Palomar, a cargo de la investigación, también ordenó el secuestro del teléfono celular de la víctima.

Temas Relacionados

homicidiospuñaladasMisionesjuicioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Le tendieron una trampa y le robaron $3.5 millones a un camionero en una estación de servicio de Jujuy

En una fracción de segundos, el conductor denunció que los delincuentes se apoderaron de dinero en efectivo y documentación. Hasta el momento, no hay detenidos por el hecho

Le tendieron una trampa y le robaron $3.5 millones a un camionero en una estación de servicio de Jujuy

Condenaron a 6 años de prisión a una mujer por robar una moto junto a un adolescente con un arma falsa en Santa Fe

Dictaron una sentencia firme a una mujer que, junto a un menor de edad atacó a una madre y a su hija para robar un vehículo. Durante el hecho uso una pistola de utilería, intimidación y fuerza física

Condenaron a 6 años de prisión a una mujer por robar una moto junto a un adolescente con un arma falsa en Santa Fe

Tres presos fueron hospitalizados tras una violenta pelea con un arma blanca en la cárcel de Metán

Tres detenidos resultaron lesionados en la Unidad Carcelaria N.º 2 de Metán. Uno de ellos fue derivado a Salta con una herida grave mientras se espera información sobre los otros

Tres presos fueron hospitalizados tras una violenta pelea con un arma blanca en la cárcel de Metán

Detuvieron en Mendoza a un ciudadano chileno acusado de robos con inhibidores de señal

El hombre fue arrestado tras un procedimiento en Las Heras, donde la Policía recuperó bienes robados y pruebas clave que lo vinculan con al menos tres hechos ocurridos en distintos departamentos del Gran Mendoza

Detuvieron en Mendoza a un ciudadano chileno acusado de robos con inhibidores de señal

Desarticularon una red de narcomenudeo en Córdoba tras ocho allanamientos y hay cuatro aprehendidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico cerró siete puntos de venta de drogas en los barrios Monte Grande, Parque Monte Grande, Escuela y Castagnino, y secuestró más de 50 dosis de marihuana, 37 plantas de cannabis sativa y más de 38 millones de pesos

Desarticularon una red de narcomenudeo en Córdoba tras ocho allanamientos y hay cuatro aprehendidos

DEPORTES

Paredes puso en duda su continuidad en la Selección y habló sobre las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial

Paredes puso en duda su continuidad en la Selección y habló sobre las teorías conspirativas alrededor de la final del Mundial

10 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: el gesto de Paredes que lo dejó “sin palabras” y el partido de Villa

Boca Juniors venció 1-0 a O’Higgins y definirá en Chile el pasaje a octavos de la Copa Sudamericana

El especial pedido de Ángel Di María a Messi cuando le preguntaron si debe seguir en la selección argentina

Impacto en el mercado de pases: un club sudamericano negocia para contratar a Vozinha

TELESHOW

Los elogios de Ernesto Tenembaum a Davoo Xeneize, el popular streamer de fútbol: “¡Qué espectacular!”

Los elogios de Ernesto Tenembaum a Davoo Xeneize, el popular streamer de fútbol: “¡Qué espectacular!”

Ángela Leiva volvió a apostar al amor tras su decepción amorosa con Chelo Weigandt: las fotos

Trueno mostró la intimidad de sus vacaciones en Japón con Teresa Prettel: comidas exóticas y paseos en templos antiguos

Quién está detrás de Pache y Plumis, los perros virales de Ta Bueno Che, que llegaron al programa de Pergolini

Guido Kaczka sumará famosos a Es mi sueño en su segunda temporada: quiénes serían parte del certamen de canto

INFOBAE AMÉRICA

Suspenden caravana de 200 buses por alza de combustibles en Guatemala, persisten protestas de taxistas y otras gremiales

Suspenden caravana de 200 buses por alza de combustibles en Guatemala, persisten protestas de taxistas y otras gremiales

Condiciones atmosféricas inestables en Panamá mantienen bajo la lluvia a Bocas del Toro

Centroamérica y el Caribe: Con nuevos formatos y sedes, la Liga de Naciones Concacaf 2026/27 ya tiene sus grupos

Panamá continúa siendo un país ideal para que los ticos realicen turismo de compras

Hacienda presenta ante la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley para reforzar la recaudación y combatir el fraude fiscal en Costa Rica