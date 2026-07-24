Mató a puñaladas a un compañero de trabajo por una deuda de $500 en Misiones y ahora irá a juicio

El asesinato de Luis Fernando Duarte Vázquez, de nacionalidad paraguaya ocurrió en Misiones en 2021 (Foto: misionesonline)

Luis Fernando Duarte Vázquez fue asesinado en noviembre de 2021 en medio de una discusión con Roberto S. por una deuda de 500 pesos. El hecho se produjo en una localidad de Misiones cuando ambos se encontraban en la vía pública consumiendo bebidas.

El imputado permanece detenido desde el momento del ataque en una vivienda del barrio Niño Perdido de Candelaria, sobre la costa del río Paraná.

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Ambos jóvenes de 23 años, de nacionalidad paraguaya, trabajaban como albañiles y la jornada del 14 de noviembre decidieron compartir un par de bebidas alcohólicas. En un momento de la noche, el acusado reclamó a Duarte Vázquez el dinero que supuestamente le debía. El joven respondió que no contaba con esa suma para saldar la deuda, por lo que se desencadenó una discusión.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho realizada por la investigación a cargo del juez de Instrucción Ricardo Balor y el fiscal René Casals, Roberto S. atacó a su compañero con un arma blanca y le propinó cinco puñaladas en los brazos y el tórax. La investigación determinó que algunas de las heridas fueron producidas por la espalda, lo que visibilizó un ataque sorpresivo que provocó el deceso sin llegar a recibir atención médica.

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La zona donde el joven de 23 murió apuñalado

Tras el crimen, el agresor escapó del lugar junto a su pareja antes de que la Policía llegara al barrio tras haber sido alertada por los vecinos.

En un primer momento, los investigadores apuntaron a otro hombre de 41 años de la zona, pero los testimonios recopilados permitieron ubicar al acusado en la escena del homicidio. Los efectivos de la Dirección de Homicidios lo localizaron horas más tarde en la casa de su madre, donde se había refugiado. Allí, Roberto S. también intentó escapar al advertir la presencia policial, pero fue reducido y detenido por una orden judicial.

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El acusado compareció ante la Justicia y rechazó la posibilidad de un acuerdo abreviado, por lo que el caso llega a juicio oral, que tendrá lugar el lunes próximo. Según explicó Misionesonline, la defensa estará a cargo de Miguel Ángel Varela ante el Tribunal Penal 1 de Posadas, integrado por los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y Carla Alejandra Freitag. La acusación estará a cargo del fiscal Vladimir Glinka.

Para el debate fueron convocados 15 testigos, entre efectivos policiales que participaron de la investigación y peritos, agregó el portal local Primera Edición. Se estima que las audiencias se extenderán a lo largo de cuatro jornadas. El acusado enfrenta una pena de hasta 25 años de prisión.

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Uno de los casos más resonantes en la misma provincia tuvo lugar en abril pasado cuando un prestamista asesinó a tiros a un mecánico en medio de una discusión por una deuda.

El video donde se ve el momento en que un hombre le disparó a un mecánico por una deuda

El agresor oriundo de San Pedro le disparó a la víctima y la secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad instalada en el frente del taller de la víctima. El hecho ocurrió cerca de las 16.00, en el barrio 29 de Junio de esa localidad.

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Andrés Winck, de 46 años, llegó hasta el domicilio de Daniel Kaiser, alias “Negro”, de 50 años, a bordo de una moto. Según la reconstrucción de los investigadores, ambos mantuvieron una discusión en la vía pública por una deuda que Kaiser tenía con Winck. En un momento del intercambio, el prestamista extrajo una pistola calibre 9 milímetros del morral que llevaba colgado al hombro y efectuó cinco disparos contra la víctima. Luego sacó un segundo cargador y disparó tres veces más. La esposa de Kaiser escuchó las detonaciones, salió de la vivienda, encontró a su marido en el suelo y corrió a pedir ayuda. Personal policial y Bomberos Voluntarios trasladaron al mecánico al hospital local, donde se confirmó su fallecimiento.

Efectivos de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV llegaron al lugar alertados por vecinos y detuvieron a Winck. En el lugar se levantaron 10 vainas servidas calibre 9mm y tres residuos metálicos compatibles con fragmentos de proyectiles. Al allanar el domicilio del sospechoso, la Policía incautó ocho cartuchos del mismo calibre, un teléfono celular y la moto Rouser Bajaj 220 cc utilizada para llegar al taller. El juez de Instrucción N° 1 de San Pedro, Omar Ariel Belda Palomar, a cargo de la investigación, también ordenó el secuestro del teléfono celular de la víctima.

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