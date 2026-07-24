Condenaron a 6 años de prisión a una mujer por robar una moto junto a un adolescente con un arma falsa en Santa Fe

El Ministerio Público de la Acusación intervino en el caso y coordinó la acusación que llevó a la condena de Brenda Gabriela González

Una mujer identificada como Brenda Gabriela González recibió una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo tras ser hallada culpable de un robo agravado de una motocicleta, cometido junto a un adolescente y utilizando un arma de utilería. El hecho se produjo en la ciudad de Santa Fe el 23 de mayo de 2025, según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La sentencia fue dictada por el juez Sebastián Szeifert tras un juicio abreviado en los tribunales de la capital provincial, donde también se le impuso una inhabilitación absoluta por seis años. Esto significa que la persona condenada no puede ejercer funciones públicas, acceder a cargos en la administración, votar ni ser elegida para cargos electivos, entre otras restricciones legales.

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El fiscal Ignacio Orio brindó detalles sobre los hechos que ocurrieron aquel viernes de mayo durante la tarde. De acuerdo con el relato, Brenda Gabriela González y un adolescente interceptaron a una mujer y a su hija menor de edad en la calle Javier de la Rosa 3300. “Minutos antes de las 19:00 del viernes 23 de mayo de 2025, González y un adolescente abordaron a la víctima y a su hija menor de edad, quienes estaban arriba de la moto en la vereda de calle Javier de la Rosa al 3.300”, datalló el funcionario.

Según la acusación, el adolescente apuntó a la menor con una pistola de utilería: “Mientras el menor de edad involucrado en el ilícito exhibía una réplica plástica de un arma de fuego tipo pistola y le exigía a la mujer que entregue su moto, la condenada tomó del cabello a la niña, le exigió que no grite y le provocó lesiones”.

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A pesar de que la madre manifestó su voluntad de entregar la moto, González la empujó, provocando su caída y quedando atrapada bajo el vehículo. Tras la violenta situación, la víctima sufrió lesiones y contusiones en varias parte del cuerpo, incluida una fractura en la tibia derecha, de acuerdo con el informe brindado por el fiscal durante la audiencia.

Luego de concretar el robo, la mujer condenada y el adolescente huyeron en la motocicleta. Un operativo policial permitió localizarlos en la intersección de Don Guanella y Estrada. Allí, los agentes de la Brigada Motorizada vieron a las dos personas descartando la réplica del arma utilizada en el episodio.

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El adolescente fue aprehendido en inmediaciones de Jesús Misericordioso y Florencio Sánchez, mientras que González fue detenida a pocos metros. La intervención policial posibilitó recuperar el vehículo robado momentos antes. Según la Ley Nacional 22.278, en Argentina los menores de 16 años son inimputables, por lo que no pueden ser sometidos a un proceso penal ni recibir sanciones privativas de libertad. Para los adolescentes de 16 y 17 años, la ley permite el inicio de un proceso penal únicamente en casos de delitos graves, y la imposición de penas privativas de libertad solo es posible si la condena supera los dos años.

El caso se resolvió en un juicio abreviado -procedimiento que permite acelerar la tramitación de determinadas causas penales- ya que González reconoció su responsabilidad penal como coautora de robo triplemente agravado, por la intervención de un menor, por haber causado lesiones graves y por el uso de un arma de utilería.

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Tanto Brenda Gabriela González como su abogado aceptaron la calificación legal atribuida, la modalidad de juicio y la pena acordada en el marco del proceso. De este modo, la imputada recibió una condena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y una inhabilitación absoluta por igual período. La víctima fue informada sobre el contenido de la resolución judicial y expresó su conformidad con la decisión adoptada por el tribunal.