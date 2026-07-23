Córdoba: detuvieron a un hombre cuando intentaba robar cables de alumbrado público con un cuchillo de cocina

El sospechoso fue sorprendido mientras cortaba el tendido eléctrico desde un poste en una zona urbana de Córdoba

Un hombre resultó detenido en la ciudad de Córdoba cuando intentaba sustraer cables de alumbrado público. El hecho ocurrió en una zona urbana y fue captado en tiempo real, mientras el implicado ponía en riesgo su vida para cortar los cables con un cuchillo de cocina. La policía intervino justo antes de que terminara el robo, impidiendo que el acusado se llevara el material.

Las imágenes que dieron a conocer desde la policía de Córdoba muestran a la persona colgada sobre la vía pública, manipulando los cables eléctricos. El hombre subió a uno de los postes, cortó el cable de un extremo y luego bajó colgando para despegarlo antes de cortarlo completamente.

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El intento quedó frustrado por la llegada de la policía, que lo detuvo antes de que pudiera huir con el botín. El acusado utilizó un cuchillo para cortar el cable.

Robo de cables: modalidad y riesgos

Según explicó en Infobae Al Mediodía el periodista de policiales Facundo Kablan, el robo de cables creció notablemente en los últimos tiempos debido al precio del cobre. Los delincuentes pelan los cables extraídos de la vía pública y venden el cobre en lugares conocidos como chatarreras.

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La policía de Córdoba detuvo a un hombre cuando intentaba robar cables de alumbrado público con un cuchillo de cocina (Captura de video)

De acuerdo con el periodista, los comercios suelen operar fuera de la legalidad y, en muchos casos, forman parte de estructuras delictivas más amplias. “Son organizaciones delictivas que suelen ser polirrumbos del delito”, señaló Kablan, y agregó que estos sitios también pueden dedicarse a la venta de drogas y al desarme de vehículos robados.

Impacto en la comunidad y accionar policial

El intento de robo afectó el suministro eléctrico en la zona, lo que complicó la vida de los vecinos. Las maniobras sobre los cables generaron cortes imprevistos. La intervención policial evitó que el delito se consumara y permitió la detención del implicado en el momento.

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Kablan detalló las figuras penales que podrían aplicarse en este caso: tentativa de robo, hurto, daño a bienes públicos e interrupción de servicios públicos. La pena por estos delitos varía entre un mes y seis años de prisión. El periodista aclaró que, en la mayoría de los casos, las penas no alcanzan para mantener a los acusados detenidos por mucho tiempo, sobre todo cuando el robo no se consuma por completo y no hay personas heridas.

La problemática del robo de cables no se limita a un hecho aislado. Kablan resaltó que este delito “está en auge y ha crecido muchísimo en el último tiempo por el crecimiento del precio del cobre”. El cobre robado se comercializa principalmente en el mercado ilegal, lo que complica la trazabilidad y fomenta la continuidad de este tipo de hechos.

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Las autoridades detuvieron al acusado, aunque se espera que recupere la libertad en breve. El caso sigue en investigación, mientras persiste la preocupación por el aumento de robos de cables y sus efectos en la vida cotidiana de la población.

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