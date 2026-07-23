Crimen y Justicia

Córdoba: detuvieron a un hombre cuando intentaba robar cables de alumbrado público con un cuchillo de cocina

El sospechoso fue sorprendido por la policía mientras cortaba el tendido eléctrico desde un poste. El robo quedó frustrado y un especialista explicó por qué este delito creció en los últimos años

Guardar
Google icon
El sospechoso fue sorprendido mientras cortaba el tendido eléctrico desde un poste en una zona urbana de Córdoba

Un hombre resultó detenido en la ciudad de Córdoba cuando intentaba sustraer cables de alumbrado público. El hecho ocurrió en una zona urbana y fue captado en tiempo real, mientras el implicado ponía en riesgo su vida para cortar los cables con un cuchillo de cocina. La policía intervino justo antes de que terminara el robo, impidiendo que el acusado se llevara el material.

Las imágenes que dieron a conocer desde la policía de Córdoba muestran a la persona colgada sobre la vía pública, manipulando los cables eléctricos. El hombre subió a uno de los postes, cortó el cable de un extremo y luego bajó colgando para despegarlo antes de cortarlo completamente.

PUBLICIDAD

El intento quedó frustrado por la llegada de la policía, que lo detuvo antes de que pudiera huir con el botín. El acusado utilizó un cuchillo para cortar el cable.

Robo de cables: modalidad y riesgos

Según explicó en Infobae Al Mediodía el periodista de policiales Facundo Kablan, el robo de cables creció notablemente en los últimos tiempos debido al precio del cobre. Los delincuentes pelan los cables extraídos de la vía pública y venden el cobre en lugares conocidos como chatarreras.

PUBLICIDAD

La policía de Córdoba detuvo a un hombre cuando intentaba robar cables de alumbrado público con un cuchillo de cocina (Captura de video)
La policía de Córdoba detuvo a un hombre cuando intentaba robar cables de alumbrado público con un cuchillo de cocina (Captura de video)

De acuerdo con el periodista, los comercios suelen operar fuera de la legalidad y, en muchos casos, forman parte de estructuras delictivas más amplias. “Son organizaciones delictivas que suelen ser polirrumbos del delito”, señaló Kablan, y agregó que estos sitios también pueden dedicarse a la venta de drogas y al desarme de vehículos robados.

Impacto en la comunidad y accionar policial

El intento de robo afectó el suministro eléctrico en la zona, lo que complicó la vida de los vecinos. Las maniobras sobre los cables generaron cortes imprevistos. La intervención policial evitó que el delito se consumara y permitió la detención del implicado en el momento.

Kablan detalló las figuras penales que podrían aplicarse en este caso: tentativa de robo, hurto, daño a bienes públicos e interrupción de servicios públicos. La pena por estos delitos varía entre un mes y seis años de prisión. El periodista aclaró que, en la mayoría de los casos, las penas no alcanzan para mantener a los acusados detenidos por mucho tiempo, sobre todo cuando el robo no se consuma por completo y no hay personas heridas.

La problemática del robo de cables no se limita a un hecho aislado. Kablan resaltó que este delito “está en auge y ha crecido muchísimo en el último tiempo por el crecimiento del precio del cobre”. El cobre robado se comercializa principalmente en el mercado ilegal, lo que complica la trazabilidad y fomenta la continuidad de este tipo de hechos.

Las autoridades detuvieron al acusado, aunque se espera que recupere la libertad en breve. El caso sigue en investigación, mientras persiste la preocupación por el aumento de robos de cables y sus efectos en la vida cotidiana de la población.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Robo De CablesCórdobaMercado Del CobreServicios PúblicosInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cayó “El Paragua”, el nuevo sospechoso de matar a un comisario de la Federal en una brutal entradera

El hecho ocurrió en septiembre de 2025 en La Matanza. La víctima fue Marcelo Arizaga, ex jefe de prensa de la PFA. Otros cuatro sospechosos ya fueron arrestados por la División Homicidios de la misma fuerza

Cayó “El Paragua”, el nuevo sospechoso de matar a un comisario de la Federal en una brutal entradera

Santa Fe: mataron a un barra de Colón y en venganza, balearon e intentaron incendiar la casa del supuesto asesino

El crimen ocurrió el miércoles al mediodía en la capital provincial. Los ataques a la propiedad del presunto tirador ocurrieron horas después. Temen más violencia

Santa Fe: mataron a un barra de Colón y en venganza, balearon e intentaron incendiar la casa del supuesto asesino

Hallaron en Salta el cadáver de una mujer en situación de calle: murió ahorcada e investigan el caso

Una persona de 35 años fue encontrada sin vida por su pareja en una precaria casilla que usaban por la noche como refugio en el Barrio Juan Pablo II. La necropsia indicó asfixia por ahorcamiento. Ninguno de los dos presentaban signos de violencia física

Hallaron en Salta el cadáver de una mujer en situación de calle: murió ahorcada e investigan el caso

Veinte segundos de terror en un bar de Wilde: asaltaron a un matrimonio e investigan si fueron víctimas de una salidera bancaria

Ocurrió este miércoles, a plena luz del día, en una confitería ubicada sobre la concurrida avenida Mitre. Por el momento, no hay detenidos. El video del hecho

Veinte segundos de terror en un bar de Wilde: asaltaron a un matrimonio e investigan si fueron víctimas de una salidera bancaria

Tres adolescentes fueron filmados mientras robaban una casa en San Isidro, el dueño vio las cámaras en vivo y los detuvieron

El hecho ocurrió el miércoles, en una vivienda ubicada en la calle Alto Perú. El dueño de la propiedad, que no estaba al momento del asalto, vio a los ladrones a través de las cámaras de seguridad y avisó a la Policía. El video

Tres adolescentes fueron filmados mientras robaban una casa en San Isidro, el dueño vio las cámaras en vivo y los detuvieron

DEPORTES

La importante decisión que tomó Francia respecto al reemplazante de Deschamps en la selección: “Es inminente”

La importante decisión que tomó Francia respecto al reemplazante de Deschamps en la selección: “Es inminente”

Tomás Etcheverry sigue en alza: venció a Ignacio Buse y avanzó a semifinales del ATP de Kitzbühel

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

Colapinto explicó en detalle su inolvidable doble sobrepaso ante Gasly y Lawson en el GP de Bélgica: “A veces les cuesta mirar los espejos”

Oficial: Alejandro Garnacho firmó con Aston Villa y compartirá plantel con Dibu Martínez

TELESHOW

El nuevo viaje de Zaira Nara a Ibiza: entre la playa, sus clásicos mates y el relax total

El nuevo viaje de Zaira Nara a Ibiza: entre la playa, sus clásicos mates y el relax total

Cathy Fulop recordó el flechazo con Ova Sabatini: una novela, un amor que se marchitaba y una actriz como celestina

Tamara Báez anunció su cambio de look tras contar que está embarazada: “Lo necesitaba”

La madre de Wanda Nara criticó la actitud de Mauro Icardi luego del robo: “Está lastimando a mis nietas”

Los pequeños fans que conmovieron a María Becerra antes de su show en Barcelona: “Me muero por conocerlos”

INFOBAE AMÉRICA

Capturaron más de 18.000 pitones, pero Florida acaba de confirmar una nueva población reproductora

Capturaron más de 18.000 pitones, pero Florida acaba de confirmar una nueva población reproductora

La vicepresidenta Karin Herrera participa en Panamá en un diálogo del BID sobre inclusión laboral femenina

Embraer y Anduril convertirán al C-390 en un avión capaz de lanzar misiles de crucero

Centroamérica prevé entre agosto y octubre lluvias por debajo de lo normal, una canícula más larga y caudales reducidos en varias cuencas

“Servidumbres vergonzosas”: El régimen de Daniel Ortega arremete contra República Dominicana tras condena electoral