Hallaron en Salta el cadáver de una mujer en situación de calle: murió ahorcada e investigan el caso

Aunque la autopsia no detectó lesiones de agresión, desde el Ministerio Público Fiscal de Salta ordenaron pericias en la escena del hallazgo

Una mujer de 35 años fue hallada muerta durante la madrugada del miércoles en una casilla del barrio Juan Pablo II, en la ciudad de Salta. La autopsia determinó que falleció por asfixia por ahorcamiento y la Justicia investiga si hubo delito.

El hallazgo ocurrió cerca de las 4:00, cuando vecinos llamaron al Sistema de Emergencias 911 por una persona que aparentemente no presentaba signos vitales en una casilla ubicada junto al santuario del Gauchito Gil, sobre la avenida Escuadrón Los Decididos y en la intersección con la avenida 17 de Junio.

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La esquina de Avenida Escuadrón de Los Decididos y Avenida 17 de Junio, en el Barrio Juan Pablo II de Salta, en donde encontraron el cuerpo de la mujer.

La causa se tramita bajo la Resolución 1284/21 de la Procuración General de Salta, que ordenó abordar en forma inicial toda muerte de causa no esclarecida como un posible homicidio doloso, incluso cuando las primeras hipótesis apunten a un accidente o a un suicidio. Por eso intervienen de manera conjunta la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria y la Unidad de Femicidios.

Cómo fue el hallazgo

La mujer estaba en situación de calle y, de acuerdo con las primeras averiguaciones, usaba esa casilla como refugio nocturno junto con su pareja. Fue el hombre quien la encontró sin vida y aportó información a los investigadores.

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“La hipótesis más fuerte que se maneja es la de un suicidio. La mujer era una persona con consumos problemáticos. La pareja era conocida por los vecinos de la zona”, indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente del caso.

El barrio Juan Pablo II en Salta

Por disposición del fiscal penal Daniel Espilocín, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en feria, el cuerpo había sido trasladado para la autopsia: el informe forense concluyó que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento y descartó signos de violencia en el cuerpo.

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Medidas tomadas por la fiscalía y reclamos de una organización feminista

Aunque la necropsia no detectó lesiones de agresión, el fiscal ordenó pericias en la escena del hallazgo. En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Unidad UGAP del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, el CIF.

La fiscal de la Unidad de Femicidios María Luján Sodero Calvet interviene en la causa para esclarecer cómo ocurrió la muerte.

Tras conocerse el hecho, el Observatorio Popular Feminista Ñawi reclamó que la investigación se realice con perspectiva de género y que se agoten todas las líneas antes de descartar hipótesis, según publicó Informate Salta.

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El colectivo sostuvo que el caso obliga a mirar no solo las circunstancias de la muerte, sino también las condiciones de vida de las personas en situación de calle. La organización afirmó que una mujer no puede quedar reducida a una estadística y planteó que detrás de cada caso hay una historia que debe ser escuchada y respetada. También reclamó que toda muerte violenta de una mujer contemple las violencias que pudo haber atravesado la víctima.