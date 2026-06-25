Crimen y Justicia

Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta ampliará su declaración y reconstruirá qué hizo tras la desaparición de la adolescente

El hombre, acusado de encubrimiento agravado, volverá a presentarse este jueves ante el fiscal Raúl Garzón. Entre los puntos que buscará explicar figuran una llamada de 38 minutos con Claudio Barrelier y los movimientos que realizó durante las primeras horas de la búsqueda de Agostina

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Femicidio de Agostina Vega: Osvaldo Fassetta ampliará su declaración
Osvaldo Fassetta está acusado de encubrimiento agravado en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega

Osvaldo Fassetta, uno de los dos acusados por encubrimiento agravado en la causa que investiga el femicidio de Agostina Vega, volverá a sentarse este jueves ante el fiscal Raúl Garzón para ampliar su declaración indagatoria. Así lo confirmó a Infobae su abogado defensor, Eduardo Medina Allende, quien sostuvo que su cliente responderá las imputaciones y reconstruirá los movimientos que realizó durante las horas posteriores a la desaparición de la adolescente de 14 años.

La nueva presentación se producirá una semana después de que Fassetta se negara a declarar durante su primera indagatoria. En aquella oportunidad, rechazó los hechos que le atribuye la fiscalía y optó por abstenerse de responder preguntas. Según explicó ahora su defensor, esa decisión obedeció a que considera que la imputación no describe correctamente los hechos y que, antes de brindar su versión, necesitaba conocer con precisión la acusación.

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“Fassetta es inocente”, afirmó Medina Allende en diálogo con este medio. El abogado adelantó además que su cliente buscará explicar paso por paso qué hizo desde que comenzó la búsqueda de Agostina y por qué, según sostiene, colaboró con la familia y nunca intentó favorecer a Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio.

Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega
Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega

Uno de los puntos que buscará aclarar Fassetta durante la ampliación de la indagatoria es una llamada telefónica de 38 minutos que mantuvo con Claudio Barrelier durante la madrugada del domingo 24 de mayo y que forma parte de la imputación.

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Según pudo saber Infobae, esa comunicación existió, aunque no consistió en una conversación ininterrumpida entre ambos. Para ese momento, Fassetta acababa de salir de la Unidad Judicial 13 junto a Melisa Heredia, quien había ampliado la denuncia por la desaparición de su hija. En ese contexto, la mujer habría utilizado el teléfono de Fassetta para comunicarse con Barrelier. Antes de ese intercambio, siempre de acuerdo a la versión de Fassetta, él le habría dicho al principal acusado: “¿Viste que esta mina te iba a traer quilombo? ¿Por qué no le decís el número de la patente?”, en referencia al supuesto Volkswagen rojo que Barrelier mencionó como la última pista sobre Agostina.

Para los investigadores, esa y otras comunicaciones resultan determinantes porque consideran que Barrelier seguía en tiempo real cada paso de la búsqueda de la adolescente. La hipótesis de la fiscalía es que, mientras hablaba con la madre de Agostina, también mantenía contactos paralelos con Fassetta, quien habría actuado como un nexo para transmitirle información sobre los movimientos de la familia y de la policía.

Vista frontal de una calle con una camioneta de policía azul a la izquierda y una casa color salmón con cinta de seguridad. Al fondo, edificios de dos pisos
La casa de Juan Del Campillo 878, en el barrio Cofico, donde la investigación sitúa el crimen

En la indagatoria, Fassetta también buscará explicar qué hacía viviendo en la casa de Juan Del Campillo 878, en el barrio Cofico, junto a Barrelier, por qué la noche del crimen no estaba ahí y a qué hora regresó al día siguiente.

Según Medina Allende, hasta un mes antes del femicidio, su cliente vivía con su madre, pero tras un conflicto familiar debió abandonar la vivienda. Fue entonces cuando Barrelier le ofreció ocupar una habitación en la casa, a cambio de compartir los gastos de luz, agua y gas con el resto de los ocupantes.

La propiedad pertenecía a Marianela Palmero, pareja de Barrelier. De manera habitual vivían allí el principal acusado, Palmero, la hija de ambos, Osvaldo Fassetta y el matrimonio integrado por Eugenia Ludmila “La Gringa” Ascarruz y Matías Córdoba.

De acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, al momento del crimen había al menos seis personas en la vivienda, ya que además se encontraba uno de los hermanos de Matías Córdoba. Ese dato es uno de los ejes de la investigación. Las pericias y los testimonios incorporados al expediente buscan determinar si alguno de quienes estaban en la casa escuchó movimientos, advirtió situaciones inusuales o tuvo algún grado de conocimiento sobre lo ocurrido.

SOLEDAD ANDREANI TERCERA DETENIDA
Soledad Andreani también está imputada por encubrimiento agravado

Otro de los puntos que Fassetta pretende resaltar es que colaboró con la búsqueda desde el primer momento. Según su defensa, cuando el remisero que había trasladado a Agostina describió ante la familia al hombre que la recibió en la vivienda, fue Fassetta quien identificó a esa persona como Claudio Barrelier.

Para la fiscalía, sin embargo, el hombre de 47 años no fue un simple testigo de lo ocurrido. Los investigadores consideran poco probable que, al vivir en la misma casa donde presuntamente ocurrió el crimen, no haya advertido movimientos o situaciones relevantes después del femicidio. Además, sospechan que algunas de sus intervenciones durante las primeras horas posteriores a la desaparición de Agostina pudieron haber contribuido a desviar la investigación y a mantener informado a Barrelier sobre el avance de la búsqueda.

Carcel Penal de Bower en Cordoba
Osvaldo Fassetta permanece detenido en el penal de Bouwer

Desde que fue arrestado, Fassetta permanece detenido en el penal de Bouwer. Según contó su abogado a Infobae, se encuentra alojado en el módulo MX2, separado del resto de la población carcelaria. En ese mismo sector también está Claudio Barrelier, aunque ambos permanecen en extremos opuestos y sin contacto entre sí. “Está muy golpeado por toda esta situación”, aseguró el defensor.

Mientras prepara la ampliación de la indagatoria, Medina Allende también solicitará la libertad de su cliente, aunque reconoció que no espera una resolución favorable en esta etapa del proceso y que probablemente la discusión quede postergada hasta después de la feria judicial.

La investigación continúa bajo la dirección del fiscal Garzón, quien sostiene como principal hipótesis que Barrelier abusó sexualmente de Agostina, la asesinó y luego intentó ocultar el crimen con la colaboración de terceros. Además de Fassetta, también está imputada por encubrimiento agravado Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka negro que, según la acusación, fue utilizado para trasladar los restos de la adolescente hasta el descampado en Ampliación Ferreyra.

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