El Salvador

Esto es lo que debes saber sobre el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos

La resolución emitida en Washington D.C. mantiene habilitada la autorización laboral para beneficiarios de El Salvador, Ucrania y Sudán mientras avanza el litigio, con una definición prevista para el 5 de agosto

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Manos sostienen un cartel de cartón con las siglas TPS pintadas en azul y blanco. La letra P contiene el escudo nacional de El Salvador.
Un fallo judicial en Estados Unidos extendió de forma temporal el permiso de trabajo de las personas con TPS, incluidos los salvadoreños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un fallo judicial reciente en Estados Unidos otorgó una extensión temporal al permiso de trabajo para las personas protegidas bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), incluyendo a los salvadoreños. Esta medida, dictada por un juez federal en Washington D.C., detuvo provisionalmente la cancelación de los permisos laborales para quienes se encuentran amparados por dicho estatus migratorio, mientras se espera una decisión definitiva que podría conocerse el 5 de agosto.

1. El permiso de trabajo sigue vigente, pero solo hasta septiembre

El director de El Rescate Los Ángeles, Salvador Sanabria, explicó que el fallo “pone un paro temporal a la cancelación de los permisos de trabajo de aquellos que estaban amparados con el permiso temporal de protección, conocido en sus siglas en inglés como TPS”, explicó en entrevista con Infobae. Esta decisión beneficia a salvadoreños, ucranianos y sudaneses, quienes podrán seguir laborando legalmente hasta el 9 de septiembre de este año.

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Sanabria aclaró que este fallo no representa una extensión automática del TPS más allá de septiembre. “No significa que se ha extendido el TPS para los salvadoreños más allá de la fecha de caducidad del 9 de septiembre de este año. Esa es la decisión del juez”, puntualizó.

Una multitud de personas levanta carteles azules con la leyenda "SAVE TPS" y banderas de Estados Unidos frente a un edificio blanco con columnas.
La decisión de un juez federal en Washington D.C. frenó provisionalmente la cancelación de los permisos laborales vinculados al TPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

2. Más de 130,000 salvadoreños dependen del TPS en Estados Unidos

Según estimaciones de Jizi Moza, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), existen alrededor de 130,000 personas salvadoreñas bajo protección del TPS en la actualidad. Moza recordó que “la Corte Suprema de Justicia determinó que el TPS es un estatus de protección temporario y que es el Ejecutivo el que tiene la potestad de extenderlo o de quitarlo”, declaró a Infobae.

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Actualmente, la renovación o cancelación del TPS depende de una decisión del Departamento de Seguridad Interna y del Departamento de Estado de Estados Unidos, quienes emiten una recomendación al presidente para definir el futuro del programa. “Hasta este día no ha habido un pronunciamiento oficial de la administración Trump sobre la posibilidad de una extensión o la cancelación del permiso a partir del 9 de septiembre”, confirmó Sanabria.

Alrededor de 130.000 salvadoreños dependen actualmente del TPS en Estados Unidos, según estimaciones de INSAMI. (FOTO: HRN)
Alrededor de 130.000 salvadoreños dependen actualmente del TPS en Estados Unidos, según estimaciones de INSAMI. (FOTO: HRN)

3. Recomendaciones de expertos: prepararse para cualquier escenario

Los expertos insisten en la importancia de informarse únicamente a través de organizaciones reconocidas o abogados acreditados. Sanabria remarcó: “La recomendación principal es que consulten con las organizaciones que defienden sus derechos y los representan legalmente, para consultar sobre su situación o las alternativas para ellos”. Entre las organizaciones de confianza mencionó a El Rescate y CHIRLA en Los Ángeles.

Moza también recomienda evitar caer en estafas o en manos de personas no autorizadas. “No dejarse engañar por gente que le va a decir que le vamos a hacer un trámite para extender su TPS, eso no existe, solo el gobierno federal lo puede hacer”, subrayó.

Sobre la preparación ante una eventual no renovación, Moza aconsejó organizarse con tiempo: “Lo que deben hacerse los salvadoreños es prepararse para una posible deportación en un momento dado. Prepararse si, tienen bienes que no puedan trasladar para acá, si van a dejar a sus hijos en un momento dado, que los dejen bajo custodia de un familiar que esté legalmente constituido”.

Apretón de manos de negocios con banderas de Estados Unidos y El Salvador. Fondo de símbolos económicos, edificios, tecnología y campos agrícolas.
Un apretón de manos simboliza la cooperación y futuras alianzas económicas entre Estados Unidos y El Salvador, destacando el progreso en negocios, tecnología y agricultura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de INSAMI también sugirió explorar otras vías de regularización, aunque reconoció que las opciones son limitadas. Entre las alternativas mencionó la reunificación familiar, el matrimonio con ciudadanos estadounidenses o la petición laboral por parte del empleador, siempre que los solicitantes hayan trabajado por años y puedan demostrar su importancia para la empresa.

Tanto Sanabria como Moza coinciden en que la reinscripción debe realizarse utilizando la documentación actualizada, con información veraz y pagando el arancel correspondiente, ya que cualquier error puede generar complicaciones en el proceso migratorio.

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