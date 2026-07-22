Honduras

Honduras: tres pacientes permanecen graves por dengue, autoridades piden evitar la automedicación

Diez personas permanecen hospitalizadas por dengue, de las cuales tres se encuentran en estado grave, informaron autoridades de Salud

Guardar
Google icon
Diez personas permanecen hospitalizadas por dengue en Tegucigalpa y tres de ellas están delicadas. EFE/ Gustavo Amador
Diez personas permanecen hospitalizadas por dengue en Tegucigalpa y tres de ellas están delicadas. EFE/ Gustavo Amador

Diez personas hospitalizadas por dengue permanecen ingresadas en Tegucigalpa, según informó la coordinadora de la Región Metropolitana de Salud, Pamela Avilés. De ese total, tres están delicadas. La capital suma 1,320 casos confirmados en lo que va del año y las autoridades mantienen la vigilancia.

Avilés indicó que todos los pacientes hospitalizados residen en la capital. También advirtió que la automedicación puede agravar el cuadro, retrasar el diagnóstico y demorar el tratamiento adecuado.

Las autoridades sanitarias insistieron en que acudir a un establecimiento de salud desde la aparición de los primeros síntomas permite dar seguimiento al paciente y detectar a tiempo cualquier complicación que requiera hospitalización.

PUBLICIDAD

Síntomas y riesgos del dengue

Entre los principales síntomas del dengue figuran la fiebre alta, el dolor intenso de cabeza, las molestias musculares y articulares, el dolor detrás de los ojos, las náuseas y los vómitos.

En los casos más graves pueden presentarse sangrados, dolor abdominal intenso, dificultad para respirar y otros signos que requieren atención médica inmediata.

Avilés explicó que muchas personas consumen medicamentos por cuenta propia para aliviar la fiebre o el malestar general, sin saber que algunos fármacos pueden aumentar el riesgo de complicaciones o dificultar la identificación oportuna de los signos de alarma.

Incidencia en la capital

La fiebre alta, el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos figuran entre los principales síntomas del dengue. EFE/ Gustavo Amador
La fiebre alta, el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos figuran entre los principales síntomas del dengue. EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa sigue siendo uno de los municipios con mayor incidencia de dengue en el país por las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Las lluvias registradas durante las últimas semanas, sumadas a la acumulación de agua en recipientes descubiertos, llantas, barriles y otros objetos, aumentan el riesgo de proliferación del vector, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

Ante este escenario, las autoridades de Salud reiteraron que la prevención sigue siendo la principal herramienta para disminuir la transmisión del virus y evitar un aumento de casos durante la temporada lluviosa.

Medidas de prevención y control

La Región Metropolitana de Salud exhortó a la población a intensificar las acciones de limpieza en viviendas y comunidades para eliminar cualquier recipiente que pueda convertirse en un criadero del mosquito.

Entre las recomendaciones figuran vaciar y lavar pilas, barriles y depósitos de agua; mantener tapados los recipientes utilizados para almacenamiento; eliminar objetos en desuso que acumulen agua de lluvia, y limpiar periódicamente patios, solares y canaletas.

Tegucigalpa acumula 1.320 casos confirmados de dengue en lo que va del año, según la Región Metropolitana de Salud. EFE/ Gustavo Amador
Tegucigalpa acumula 1.320 casos confirmados de dengue en lo que va del año, según la Región Metropolitana de Salud. EFE/ Gustavo Amador

Las autoridades también pidieron la colaboración de la ciudadanía con las jornadas de control vectorial que se desarrollan en distintos barrios y colonias de la capital, incluidas inspecciones domiciliarias, aplicación de larvicidas y fumigaciones en sectores identificados con mayor incidencia.

Llamado a consultar a tiempo

El personal sanitario insistió en que la atención temprana puede marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad, especialmente en personas con factores de riesgo como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

También reiteró el llamado a no minimizar los síntomas ni recurrir a la automedicación, ya que el seguimiento médico oportuno permite detectar complicaciones antes de que representen un riesgo para la vida del paciente.

Eliminar criaderos, atender las recomendaciones del personal de salud y acudir de inmediato a un centro asistencial ante los primeros síntomas son medidas que pueden contribuir a reducir las complicaciones y evitar un mayor número de hospitalizaciones.

Temas Relacionados

HondurasDenguehospitalautomedicaciónsalud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Esto es lo que debes saber sobre el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos

La resolución emitida en Washington D.C. mantiene habilitada la autorización laboral para beneficiarios de El Salvador, Ucrania y Sudán mientras avanza el litigio, con una definición prevista para el 5 de agosto

Esto es lo que debes saber sobre el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos

San Salvador se prepara para las Fiestas Agostinas 2026 con despliegue de actividades y seguridad reforzada

La celebración patronal iniciará el 1 de agosto desde la madrugada con atol shuco en la Plaza Salvador del Mundo, el desfile del correo y una programación artística que se extenderá por varios puntos capitalinos

San Salvador se prepara para las Fiestas Agostinas 2026 con despliegue de actividades y seguridad reforzada

Laura Fernández asegura que Costa Rica mantiene sin retrasos sus obras de infraestructura y seguridad

La mandataria afirmó que la apuesta por la continuidad administrativa evitó una transición compleja y permitió atender problemas nacionales sin demoras desde el inicio de su mandato, según su balance de gestión

Laura Fernández asegura que Costa Rica mantiene sin retrasos sus obras de infraestructura y seguridad

Guatemala y Colombia firman un memorando para ampliar la cooperación geoespacial en el agro

El pacto entre el MAGA y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi busca intercambiar conocimientos, tecnologías y buenas prácticas para generar insumos técnicos que mejoren la planificación rural y refuercen la seguridad alimentaria

Guatemala y Colombia firman un memorando para ampliar la cooperación geoespacial en el agro

El Gobierno de Guatemala rechaza el fin de las elecciones en Nicaragua

La Cancillería guatemalteca advirtió este 22 de julio de 2026 que el anuncio atribuido a Daniel Ortega niega la alternancia y limita la participación ciudadana, en medio de mayor presión regional

El Gobierno de Guatemala rechaza el fin de las elecciones en Nicaragua

TECNO

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

Cómo programar eventos en WhatsApp: pasos para crear, editar y fijar reuniones en tus grupos

Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

La predicción de Elon Musk para 2031: la IA podría superar a toda la inteligencia humana junta

Del caso Mythos al experimento de OpenAI: por qué la industria empieza a preocuparse por las decisiones de la inteligencia artificial

El efecto del Mundial 2026 en Spotify: Dai Dai de Shakira logra 138 millones de reproducciones

ENTRETENIMIENTO

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

Beber de un inodoro: el insólito “Juego de Tronos” organizado en Rusia que sacude las redes sociales

William Shatner y su hija sobrevivieron al cáncer en fase 4: la batalla que libraron juntos

Quién era Wualys Aquino, la Miss Universo de Honduras que fue hallada muerta en su casa

El lado menos conocido de Timothy Olyphant: arrestos, familia y una vida muy distinta a la de sus personajes

“Rodé toda Clayface con un desgarro”, dijo Tom Rhys Harries sobre las exigencias físicas en la producción

MUNDO

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán

Estados Unidos desvió nueve buques en el estrecho de Ormuz en la segunda semana del bloqueo naval a Irán

Familias en Guyana exigen respuestas tras el naufragio de un ferry que dejó 100 muertos y decenas de desaparecidos

Éfeso, la ciudad romana que compite con los gigantes del turismo moderno

El barril de petróleo cerró en su nivel más alto en seis semanas por la tensión militar entre Estados Unidos e Irán

Viktor Orbán llamó a la “resistencia nacional” tras la destitución de altos cargos por el nuevo gobierno