Honduras: tres pacientes permanecen graves por dengue, autoridades piden evitar la automedicación

Diez personas permanecen hospitalizadas por dengue en Tegucigalpa y tres de ellas están delicadas. EFE/ Gustavo Amador

Diez personas hospitalizadas por dengue permanecen ingresadas en Tegucigalpa, según informó la coordinadora de la Región Metropolitana de Salud, Pamela Avilés. De ese total, tres están delicadas. La capital suma 1,320 casos confirmados en lo que va del año y las autoridades mantienen la vigilancia.

Avilés indicó que todos los pacientes hospitalizados residen en la capital. También advirtió que la automedicación puede agravar el cuadro, retrasar el diagnóstico y demorar el tratamiento adecuado.

Las autoridades sanitarias insistieron en que acudir a un establecimiento de salud desde la aparición de los primeros síntomas permite dar seguimiento al paciente y detectar a tiempo cualquier complicación que requiera hospitalización.

PUBLICIDAD

Síntomas y riesgos del dengue

Entre los principales síntomas del dengue figuran la fiebre alta, el dolor intenso de cabeza, las molestias musculares y articulares, el dolor detrás de los ojos, las náuseas y los vómitos.

En los casos más graves pueden presentarse sangrados, dolor abdominal intenso, dificultad para respirar y otros signos que requieren atención médica inmediata.

Avilés explicó que muchas personas consumen medicamentos por cuenta propia para aliviar la fiebre o el malestar general, sin saber que algunos fármacos pueden aumentar el riesgo de complicaciones o dificultar la identificación oportuna de los signos de alarma.

Incidencia en la capital

La fiebre alta, el dolor de cabeza, las náuseas y los vómitos figuran entre los principales síntomas del dengue. EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa sigue siendo uno de los municipios con mayor incidencia de dengue en el país por las condiciones que favorecen la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

PUBLICIDAD

Las lluvias registradas durante las últimas semanas, sumadas a la acumulación de agua en recipientes descubiertos, llantas, barriles y otros objetos, aumentan el riesgo de proliferación del vector, especialmente en zonas urbanas con alta densidad poblacional.

Ante este escenario, las autoridades de Salud reiteraron que la prevención sigue siendo la principal herramienta para disminuir la transmisión del virus y evitar un aumento de casos durante la temporada lluviosa.

Medidas de prevención y control

La Región Metropolitana de Salud exhortó a la población a intensificar las acciones de limpieza en viviendas y comunidades para eliminar cualquier recipiente que pueda convertirse en un criadero del mosquito.

Entre las recomendaciones figuran vaciar y lavar pilas, barriles y depósitos de agua; mantener tapados los recipientes utilizados para almacenamiento; eliminar objetos en desuso que acumulen agua de lluvia, y limpiar periódicamente patios, solares y canaletas.

PUBLICIDAD

Tegucigalpa acumula 1.320 casos confirmados de dengue en lo que va del año, según la Región Metropolitana de Salud. EFE/ Gustavo Amador

Las autoridades también pidieron la colaboración de la ciudadanía con las jornadas de control vectorial que se desarrollan en distintos barrios y colonias de la capital, incluidas inspecciones domiciliarias, aplicación de larvicidas y fumigaciones en sectores identificados con mayor incidencia.

Llamado a consultar a tiempo

El personal sanitario insistió en que la atención temprana puede marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad, especialmente en personas con factores de riesgo como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

También reiteró el llamado a no minimizar los síntomas ni recurrir a la automedicación, ya que el seguimiento médico oportuno permite detectar complicaciones antes de que representen un riesgo para la vida del paciente.

PUBLICIDAD

Eliminar criaderos, atender las recomendaciones del personal de salud y acudir de inmediato a un centro asistencial ante los primeros síntomas son medidas que pueden contribuir a reducir las complicaciones y evitar un mayor número de hospitalizaciones.