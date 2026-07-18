Raros modelos nuevos: las marcas de autos buscan alternativas creativas para vender en un mercado en baja

Las automotrices buscan sorprender a los clientes con modelos personalizados o versiones extremas de los autos actuales del mercado

Con un mercado que sostiene ya casi como normalidad una baja de ventas en torno al 10% interanual para 2026, y con una cada vez más variada oferta de autos importados con todo tipo de tecnologías, hay que salir a buscar los clientes a la calle.

Ante estos cambios de mercado, muchas marcas suelen buscar el modo de hacer más atractivos los autos actuales. Algunos lo hacen con precio o bonificaciones. Pero otros buscan que la diferencia sea mayor, apostando al espíritu aventurero de los usuarios con modelos que permitan un mayor un uso fuera de camino; la otra es lanzar ediciones limitadas de modelos clásicos.

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La tradicional exposición del campo en la Feria Rural de Buenos Aires, en el tradicional predio de Palermo, sirvió para que dos terminales automotrices argentinas lanzaran oficialmente dos nuevos modelos al mercado local.

Uno es una edición limitada que tiene un especial significado para los usuarios de pickups, ya que se trata de la última versión que se fabricará de la actual Volkswagen Amarok que en el primer trimestre del año próximo será relevada por la nueva generación del vehículo que cambiará en un 90% incluyendo motorización híbrida.

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Amarok V6 Unlimited

La VW Amarok Unlimited es una edición especial de despedida que tendrá una producción numerada reducida a 500 unidades con una personalización particular que resalte algunas de las cualidades del vehículo, y que se comenzará a vender en el mes de septiembre próximo.

Por ese motivo, y porque es parte esencial del recorrido de esta camioneta mediana que nació en Argentina, las Unlimited estarán equipadas por el potente motor V6 de 3 litros y 250 CV que tienen las versiones más altas de Amarok, y que representó un ícono en la industria automotriz.

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La última versión de la pickup Volkswagen Amarok será la V6 Unlimited Edition, que llegará en septiembre (Volkswagen Argentina Chevrolet Argentina)

La Amarok Unlimited se diferencia de las Extreme, Hero o Black Style, las más equipadas de la gama, por contar con overfenders en negro brillante, la parrilla frontal completamente negra, al igual que los estribos ovales y el paragolpes trasero, además de un sticker lateral distintivo que marcarán al modelo.

Además, incorpora accesorios de confort exclusivos como amortiguadores para la apertura del capo y la tapa de caja de carga, la lona marítima, nuevas luces de bienvenida en las puertas delanteras y alfombras de goma específicas de esta edición. Y para darle más carácter aún, cada unidad tiene una insignia interior V6 Unlimited numerada, alojada junto a la selectora de marchas, en la que quedará registrado el número de esa unidad dentro de la serie especial.

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Chevrolet Onix Activ

El otro modelo, en cambio, no es una pickup y empezará a comercializarse en el mes de agosto. Se trata de la ampliación de la familia de los modelos compactos de Chevrolet, que suma ahora el Onix Activ, la versión aventurera del auto compacto que representa la entrada al portafolio de productos de General Motors en el mercado local.

El Chevrolet Onix Activ tiene 4.163 mm de largo con una arquitectura funcional más elevada, que incluye cambios específicos en la suspensión, los neumáticos y los componentes externos que impactan directamente en la experiencia de conducción.

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A raíz de estas modificaciones, el auto es 61 mm más alto (1.533 mm) que el resto de la línea Onix, lo que impacta directamente en un mayor despeje del suelo, que es ahora de 201 mm. También ese mayor despeje permitió mejorar los ángulos de ataque y salida a 19,7° y 28,1° respectivamente.

El Chevrolet Onix Activ no es un SUV sino que llega para complementar al Onix y posicionar un modelo intermedio hasta llegar al nuevo Sonic. (Volkswagen Argentina Chevrolet Argentina)

Mecánicamente, el Onix Activ tiene el conocido motor turbo naftero de 1.0 litros que es capaz de desarrollar 116 CV de potencia a 5.500 rpm, con un torque de 160 Nm a 2.000 RPM, y la transmisión automática de seis velocidades.

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Al igual que la mayoría de los autos especiales que tienen como propósito resultar atractivos para el uso offroad, este vehículo tiene el nuevo emblema de Chevrolet de color negro, los retrovisores y la parrilla con un tratamiento exclusivo High Gloss, las llantas oscurecidas y con un diseño específico del modelo, las barras de techo funcionales entre otros detalles que buscan reforzar una imagen de robustez. Entre ellos están los faros traseros con lentes de cristal y el paragolpes trasero High Gloss.

El nuevo Onix Activ se comercializará a partir de agosto en toda la red de concesionarios Chevrolet del país en colores Gris “Sharkskin”, Blanco “Summer White”, Negro “Black Meet Kettle” y Azul “Some Kinda Blue”, y tendrá un precio al público de $35.043.900.

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