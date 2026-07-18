Panamá

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá retuvo cigarrillos de contrabando valorados en 60 millones de dólares

El cargamento fue detectado en la Zona Libre de Colón, según reportó EFE, y el caso reveló un esquema atribuido a redes del comercio ilícito que operan mediante empresas instaladas allí

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Agentes de Aduanas con chalecos negros inspeccionan un contenedor de carga abierto. Dentro se ven miles de cartones de cigarrillos. Grúas y otros contenedores en el fondo.
Agentes de Aduanas inspeccionan un contenedor de carga lleno de miles de cartones de cigarrillo de contrabando en un puerto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá retuvo en la Zona Libre de Colón un cargamento de cigarrillos de contrabando valorado en USD 60 millones, un caso que, según informó la agencia EFE, expone un nuevo esquema presuntamente usado por redes ligadas al comercio ilícito en el principal enclave comercial del país.

La carga fue detectada en la Zona Libre de Colón, la mayor del continente americano y ubicada en la costa caribeña panameña. En 2025, ese recinto registró un movimiento comercial de más de USD 25.000 millones, casi USD 2.000 millones por encima del año anterior, de acuerdo con declaraciones de su gerente general, Luisa Napolitano.

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La retención alcanzó a los llamados cigarrillos “illicit whites”: productos fabricados legalmente en un país, que no falsifican marcas reconocidas, pero que se destinan a mercados donde no tienen autorización de venta y no pagan impuestos.

El operativo fue ejecutado por la Unidad Sensitiva de Aduanas y la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera, con respaldo de la administración del recinto. El comunicado oficial indicó que esa actuación permitió detectar una gran cantidad de cigarrillos y un contenedor completamente cargado que estaba por salir del local.

La investigación apunta a contrabando, propiedad intelectual y riesgos sanitarios

La ANA sostuvo que hay una posible comisión de delitos de contrabando y de violación de normas nacionales e internacionales de propiedad intelectual. También señaló “signos evidentes de deterioro para el consumo humano”, una situación que será puesta en conocimiento del Ministerio de Salud para las evaluaciones correspondientes.

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La continuidad de la investigación quedará en manos de la Fiscalía, que deberá determinar responsabilidades. El comunicado añadió que las acciones forman parte de una investigación de inteligencia desarrollada durante meses por la autoridad aduanera.

Dos contenedores de carga apilados con miles de cigarrillos que caen en primer plano, con barcos cargueros en un puerto bajo un cielo tormentoso.
La Zona Libre de Colón muestra contenedores de carga que se abren, liberando miles de cigarrillos mientras un barco carguero se desvanece en un fondo gris tormentoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la información oficial citada por EFE, ese trabajo previo permitió detectar un nuevo esquema operativo presuntamente empleado por redes vinculadas al comercio ilícito a través de empresas establecidas en la zona franca. Ante los indicios reunidos, la autoridad suspendió las claves de operación para la tramitación de mercancías e inició un proceso de auditoría.

La respuesta de Aduanas y de la administración del área ocurre en un recinto que cuenta con más de 2.600 usuarios o empresas inscritas. La magnitud de su actividad comercial explica por qué cualquier señal de desvío irregular dentro de ese circuito adquiere peso para las autoridades panameñas.

El decomiso aparece tras un informe que señaló a Colón como punto vulnerable

Napolitano afirmó esta semana que desde hace más de dos años se combaten los ilícitos en la zona especial. La funcionaria dijo que antes “había mucho tema de hurto, mucho tema de plagio de mercancía, mucho tema de contrabando de cigarrillos”, y sostuvo que esa etapa quedó atrás.

Ilustración en acuarela de tres figuras masculinas: dos policías uniformados, uno con la bandera dominicana, escoltan a un hombre esposado y cabizbajo.
La carga detectada en la Zona Libre de Colón expuso un presunto nuevo esquema usado por redes ligadas al comercio ilícito en Panamá.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus declaraciones se conocieron después de la presentación en Panamá, el pasado 8 de julio, de un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito. Ese documento señaló que “la vulnerabilidad central” del país en la lucha contra el comercio ilícito era la Zona Libre Colón.

El informe describió que ese espacio funciona como un motor del comercio legítimo, pero también se utiliza ampliamente para el contrabando, el lavado de activos basado en el comercio y la distribución de bienes ilícitos. El decomiso informado por la publicación refuerza la atención oficial sobre ese punto del sistema comercial panameño.

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