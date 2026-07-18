Entre la Argentina y España suman más de USD 2.300 millones con sus planteles: cuáles son los jugadores más caros de la final

Ambas selecciones vencieron a equipos con mayor valor económico en las semifinales. (Infobae Argentina)

El domingo, Argentina y España se enfrentarán en la final del Mundial, en un partido que pondrá cara a cara a dos de las selecciones que mejor fútbol mostraron a lo largo del torneo. Ambos equipos llegan a la definición tras vencer a selecciones europeas en las semifinales.

La selección argentina superó a Inglaterra por 2 a 1, en un partido que quedó para la historia. Del otro lado, España dejó en el camino a Francia, una de las grandes candidatas al título, con un contundente 2 a 0 que confirmó el nivel colectivo que el equipo dirigido por Luis De la Fuente viene mostrando desde la fase de grupos.

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Pero además del historial reciente y del rendimiento futbolístico, hay otro dato que atraviesa la previa de la final: el valor de mercado de los planteles, según el sitio especializado Transfermarkt. Entre ambas selecciones, la suma supera los USD 2.300 millones, una cifra que refleja el peso económico de dos de los planteles más caros de todo el Mundial.

Cuánto vale cada plantel

De acuerdo con los datos de Transfermarkt, el valor de mercado del plantel de España asciende a USD 1.403 millones, mientras que el de Argentina se ubica en 928,6 millones de dólares. La diferencia entre ambos ronda los USD 474,4 millones a favor del combinado europeo, que llega a la final con el plantel más caro del torneo.

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Julián Álvarez es el jugador mejor cotizado de Argentina, con un valor de USD 115 millones. (Reuters)

De esta manera, la suma de ambos planteles alcanza los USD 2.331,6 millones, una cifra que confirma que la final del domingo también será, en el plano económico, una de las más importantes de la historia reciente de los Mundiales.

Los jugadores más valiosos de cada selección

Ahora bien, más allá del valor total de los planteles, la final también reúne a algunos de los futbolistas más cotizados del planeta. Por el lado de España, el nombre que encabeza la lista es el de Lamine Yamal, de Barcelona, valuado en 230 millones de dólares. Lo siguen Pedri, en USD 172,5 millones; Pau Cubarsí, en USD 92 millones; Martín Zubimendi, de Arsenal, en USD 86,25 millones; y Dani Olmo, en USD 69 millones. Entre los cinco futbolistas más valiosos de la Selección española, la suma llega a 649,75 millones de dólares.

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En el caso de Argentina, la lista la lidera Julián Álvarez, de Atlético Madrid, con un valor de USD 115 millones. Detrás aparecen Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos con USD 97,75 millones; Nicolás Paz, con un valor de USD 92 millones y Alexis Mac Allister, con 80,50 millones de dólares. En este caso, la suma de los cinco jugadores más valiosos del plantel albiceleste asciende a 488,75 millones de dólares.

Yamal, el más caro del Mundial

Lamine Yamal no solo es el futbolista más valioso de España: junto al noruego Erling Haaland, comparte el podio como el jugador más cotizado de todo el Mundial. A esa lista se suma Pedri, que también integra el top ten del ranking general del torneo, en el cuarto puesto.

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Junto con Erling Haaland, el español Lamine Yamal es el jugador más valioso del Mundial. (EFE)

Por el lado argentino, el jugador mejor posicionado en ese mismo ranking es Julián Álvarez, que se ubica en el puesto 17 entre todos los futbolistas del Mundial.

Como se puede observar, en materia de valor de mercado, España llega a la final con una nómina más cara tanto a nivel colectivo como en sus figuras individuales.

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El camino de cada selección hasta la final

El recorrido de ambas selecciones hasta esta instancia también marcó diferencias. Argentina debutó con un triunfo 3 a 0 ante Argelia, continuó con un 2 a 0 frente a Austria y cerró la fase de grupos con un 3 a 1 sobre Jordania. En dieciseisavos de final, el equipo superó a Cabo Verde por 3 a 2, resultado que repitió el margen en octavos, cuando venció a Egipto también por 3 a 2. En cuartos de final, Argentina goleó 3 a 1 a Suiza, antes de imponerse 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal.

El plantel más valioso al que se enfrentó el plante de Scaloni fue justamente Inglaterra, que alcanza un valor de mercado de USD 1.564 millones, superior incluso al valor de la selección española.

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España, en tanto, arrancó el torneo con un 0 a 0 ante Cabo Verde, goleó 4 a 0 a Arabia Saudita y venció 1 a 0 a Uruguay para cerrar la fase de grupos. En dieciseisavos, superó 3 a 0 a Austria, y en octavos se impuso 1 a 0 a Portugal. En cuartos de final, España venció 2 a 1 a Bélgica, antes de eliminar a Francia por 2 a 0 en semifinales.

En el caso del equipo español, el rival más valioso que enfrentó fue Francia, que entre todos sus jugadores suma un total de USD 1.748 millones.

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