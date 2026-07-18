Semana financiera: cayeron las acciones argentinas y el Banco Central aceleró las compras en el mercado

Los mercados financieros de Argentina transitaron la última semana con la mirada puesta en Oriente Medio, donde se reanudaron las hostilidades entre Estados Unidos e Irán. La consecuente alza del petróleo renovó las preocupaciones sobre la inflación y las tasas de interés globales.

Los principales indicadores de Wall Street retrocedieron en un rango de entre 1 y 2,2%, con bajas más profundas para los valores tecnológicos. A la vez, el petróleo se disparó 11,9%, a USD 87,83 el barril de crudo Brent del Mar del Norte con entrega en septiembre.

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En el panorama local, el Indec dio a conocer esta semana el dato oficial de inflación de junio, que en 1,9% marcó un piso en diez meses, y el resultado de la primera licitación de títulos del Tesoro del mes, que alcanzó un excepcional rollover de 183% sobre vencimientos, con el debut del Bonar 2029 (AO29). De este título hard dollar se colocaron USD 649 millones en dos tandas, con una tasa efectiva anual de 8,4 por ciento.

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

“En este marco, la deuda argentina bajo legislación extranjera y local sube 0,3% en una semana. De este modo, en lo que va del año, los Bonares acumulan una suba de 8,6%, mientras que los Globales acumulan 10,1% de suba. Los Bopreal, por su parte, caen 0,2% en la semana; aunque acumulan una suba de 5,7% en el acumulado del año”, detalló IEB.

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El riesgo país de JP Morgan avanzó 16 unidades desde el viernes 10, a 419 puntos básicos.

El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires exhibió una caída semanal de 2,4% en pesos, a 3.199.935 puntos.

Entre las acciones y ADR de empresas argentinas negociadas en dólares en Nueva York destacaron las alzas de Globant (+4,7%) e YPF (+2,3%, otra vez cerca de USD 50), mientras que del lado perdedor encabezó Satellogic (-14,9%),seguido de Grupo Galicia (-7,4%), Banco Francés (-6,8%), Banco Macro (-5,3%) y Vista Energy (-4%).

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“En el caso de los bonos en dólares, la reacción viene siendo mucho mejor ya que los inversores valoran las mejoras en el perfil crediticio, y que el riesgo país aún ofrece espacio para la convergencia regional a mediano plazo. Ello se reflejó también en las colocaciones primarias, con un sólido debut del AO29 que refleja un sostenido apetito de los ahorristas locales por esos títulos de corto plazo y una estructura que ofrece cupones mensuales, ideal para dicho perfil”, consideró el economista Gustavo Ber.

“La semana internacional estuvo marcada por un tono de risk-off en los mercados. Los índices accionarios terminan mayormente en rojo, en medio de tensiones geopolíticas, nerviosismo por la inteligencia artificial y datos económicos mixtos”, consignó TSA Bursátil.

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“El quiebre de la tregua entre Estados Unidos e Irán se tradujo en un repunte de la volatilidad en los mercados globales volviendo a poner presión sobre las expectativas inflacionarias y de tasas”, afirmó la correduría Aldazabal y Compañía.

Para la Consultora 1816, “la expectativa del mercado es que siga desacelerándose el IPC hasta la zona de 1,4% en el cuarto trimestre. Lo negativo de los últimos días en materia de precios es lo que pasó con el petróleo -que, por otro lado, ayuda para las cuentas externas-”.

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“El efecto neto de los nuevos anuncios del programa financiero 2026-2027 resultó positivo, con el riesgo país apuntando a superar la barrera de los 400 puntos básicos de persistir estas mejoradas expectativas. Sería una condición favorable para ir apuntando a ‘testear’ a los mercados voluntarios de deuda internacional”, confió la consultora Vatnet.

El índice líder “S&P Merval viene rezagado en comparación con el avance de los bonos”, comentó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero. Esto “se debe a tres factores: en primer lugar, en la composición del índice pesa muchos bancos -afectados por balances y altos niveles de mora-, en segundo lugar, el tipo de cambio estable hace que muchos papeles que tienen ADR no suban por este motivo. Por último, renta variable siempre es una apuesta de largo plazo, donde las elecciones del año próximo le quitan upside”, explicó.

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“El conflicto con Irán escaló abruptamente, con Trump dando por terminado el alto el fuego y Estados Unidos revocando las exenciones a las sanciones sobre el crudo iraní”, dijo el agente de liquidación y compensación Cohen.

El BCRA aceleró las compras en el mercado

El monto operado en el segmento de contado se sostuvo próximo a los USD 600 millones, un nivel aún elevado que reflejó una oferta sostenida más allá del segundo trimestre. El dólar mayorista quedó ofrecido a $1.478, con una baja semanal de diez pesos o 0,7 por ciento.

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En julio el tipo de cambio oficial baja cuatro pesos (-0,3%), mientras que en el transcurso de 2026 asciende 23 pesos o 1,6%, lejos de la inflación de 16,8% acumulada en el primer semestre.

El Banco Central fijó un techo de $1.827,63 para su régimen de bandas cambiarias. El dólar mayorista quedó a 349,63 pesos o 23,7% de esa marca.

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El dólar al público quedó a $1.500, también con baja de diez pesos respecto al viernes 10. El BCRA informó que en las entidades financieras el billete promedió $1.501,67 para la venta y $1.450,97 para la compra.

Asimismo, el dólar blue, a $1.530, regresó a sus precio más alto del año, nivel que ya había tocado en algunas ruedas durante el último mes. El dólar informal ganó 20 pesos o 1,3% respecto del viernes anterior.

A lo largo de cinco ruedas el Banco Central compró un total de USD 1.154 millones entre operaciones de mercado y adquisiciones de divisas “en bloque” por la colocación de Obligaciones Negociables.

Las reservas internacionales brutas aumentaron solo USD 62 millones, a USD 48.784 millones, dado el pago de capital e intereses de Bonares el lunes 13 y la volatilidad de la cotización de activos como el oro.

“La combinación de compras oficiales de divisas, estabilidad cambiaria y menor inflación refuerza la señal de una mejora en la consistencia macroeconómica. La debilidad de la demanda privada de dólares permitió al BCRA recomponer reservas sin trasladar presión al peso, aun fuera del pico estacional de liquidaciones agrícolas. En paralelo, la liquidez en pesos se mantuvo holgada, aunque menos abundante que a comienzos de mes, permitiendo una elevada demanda en la licitación del Tesoro”, apuntó el equipo de Research de Puente.

“En julio, producto de la compra de USD 1.400 millones para cancelar vencimientos de bonos en dólares, el saldo de la Cuenta Única del Tesoro en pesos se redujo de 11,8 a 5,8 billones. Como resultado, se achicó su margen para compensar el efecto contractivo de las intervenciones del Banco Central en los mercados cambiarios de futuros”, precisó un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia.

“En este marco, Hacienda absorbió 2,5 billones de pesos en su primera licitación de julio -aunque el efecto final habría sido ‘menos contractivo’, por la emisión de pesos en la previa a la subasta, todavía sin datos-“, amplió el reporte.