Crimen y Justicia

Siete detenidos y 11 allanamientos: cayó una banda que cometía entraderas en Mar del Plata

Fue en el marco de un amplio operativo de la Policía Bonaerense. Los sospechosos están acusados de delitos ocurridos entre mayo y julio, incluyendo robos y hurtos automotores

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Una banda investigada por robos agravados, sustracción de autos y asociación ilícita fue desarticulada tras once allanamientos simultáneos realizados en diferentes zonas del partido de General Pueyrredón. Los operativos, realizados por orden de la Justicia de Garantías N° 4 y con intervención de las fiscalías UFIJ 4 y UFIJ 13, concluyó con la detención de siete personas y el secuestro de una importante cantidad de pruebas vinculadas a los delitos investigados.

Las tareas de investigación comenzaron meses atrás tras una serie de entraderas y robos de vehículos en distintos barrios del municipio. En este contexto, se identificaron a los presuntos integrantes de una organización dedicada a robar de manera sistemática con violencia y uso de armas, así como a la posterior venta de vehículos y autopartes robadas.

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Los elementos secuestrados en otro de los domicilios allanados
Los elementos secuestrados en otro de los domicilios allanados

El despliegue policial incluyó la participación de agentes de la Comisaría 2da, 3ra, 16ta y la Subcomisaría Los Acantilados, quienes irrumpieron de forma simultánea en once domicilios ubicados en las calles Fragata Itatí, Puan, 453 entre 44 y 46, Bosch, Vignolo, Brumana, Ortiz de Zárate, Magnasco, Hernandarias, un pasillo entre Brumana, Magnasco, Ortiz de Zárate casi Namuncurá, y Polonia.

En el primer objetivo, los efectivos de la Comisaría 2da detuvieron a Jesús Oscar Vilte (37) y secuestraron su teléfono celular. En el segundo domicilio, la Comisaría 3ra aprehendió a Néstor Fabián Ruffino (62). Además incautó prendas de vestir, documentación vehicular, billeteras y un teléfono celular, elementos que la justicia considera pruebas clave para la causa por robo agravado y hurto.

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Los celulares incautados en uno de los procedimientos
Los celulares incautados en uno de los procedimientos

La Subcomisaría Los Acantilados detuvo en otro operativo a Lautaro Miguel Gómez (28), Mauricio Elías Marichar (19) y Javier Marichar (57). Allí se secuestraron diecisiete teléfonos celulares, trescientos dólares, municiones calibre 380, un motovehículo con numeración suprimida, un Ford Focus, un televisor Smart y una campera policial. Los fiscales imputaron a los arrestados por robo agravado y encubrimiento.

En la zona de Brumana y Ortiz de Zárate, personal de la Comisaría 16ta detuvo a Emiliano Nahuel Pérez (35) y Marcelo Ariel Pérez (52), ambos con antecedentes penales. En estos domicilios, la policía incautó una gran cantidad de autopartes, entre ellas diecinueve chasis de vehículos incinerados, motores con numeración suprimida, puertas, vidrios y documentos de identificación de automóviles, vinculados a robos recientes en la región. También se hallaron herramientas, chapas patentes y tarjetas de GNC.

Agentes policiales desplegados en uno de los domicilios
Agentes policiales desplegados en uno de los domicilios

Las autoridades judiciales dispusieron el traslado de los siete detenidos a la Unidad Penitenciaria 44, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y su posible relación con otros hechos delictivos ocurridos en General Pueyrredón y localidades cercanas. Los antecedentes policiales de algunos de los imputados y el volumen de elementos secuestrados refuerzan la hipótesis de una estructura delictiva dedicada al robo de viviendas y automotores.

Los procedimientos permitieron esclarecer delitos ocurridos entre mayo y julio, incluyendo robos y hurtos automotores en calles Azcuénaga, El Cano, José Martí, Ratery y Salta, así como un robo agravado con arma en la calle 40 entre 455 y 457. La fiscalía espera avanzar en las próximas semanas con nuevas indagatorias y peritajes sobre los objetos secuestrados.

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