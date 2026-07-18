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Irán amplío sus ataques contra posiciones de EEUU en Medio Oriente con ataques a bases en Jordania, Kuwait y Bahréin

El Ejército iraní llevó adelante una nueva ola de bombardeos tras la séptima ofensiva de Washington completada sobre el país persa. Diversas instalaciones estadounidenses fueron objetivos del régimen durante la madrugada de este sábado

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iran prueba misiles
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) atacó instalaciones estadounidenses en Medio Oriente (Foto de HO/SEPAH NEWS/AFP/Archivo)

El régimen de Irán informó durante la madrugada una nueva serie de ataques contra instalaciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente, en respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre territorio iraní, campaña militar que ya lleva siete noches consecutivas debido a las hostilidades de Teherán contra los aliados de Washington en la región y buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la televisión estatal iraní IRIB, fuerzas iraníes lanzaron ataques contra posiciones relacionadas con el despliegue militar estadounidense en la región, entre ellas la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita y la base Muwaffaq Salti en Jordania. Según el medio aliado al régimen, la instalación saudita, la cual albergaría aviones cisterna estadounidenses empleados en las operaciones de Washington contra la república islámica, resultó alcanzada con misiles, pero desde la nación atacada no confirmaron impactos ni intercepciones de proyectiles.

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Además, se registraron ataques a infraestructuras militares y “varios centros de transporte operados por Estados Unidos” en Kuwait. Un comunicado militar, reproducido por medios iraníes, indicó que drones iraníes impactaron en “el depósito de municiones del Ejército estadounidense en el campamento Al Adirei y los almacenes de municiones en la base aérea Ali Al Salem”. El campamento Al Adirei fue descrito como “uno de los centros importantes de apoyo y reestructuración de las fuerzas estadounidenses”, mientras que la base Ali Al Salem figura como uno de los principales puntos de apoyo y coordinación de operaciones aéreas de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

La nota castrense añadió que los depósitos de combustible de Estados Unidos en la base aérea Al Azraq en Jordania también fueron atacados con drones. Teherán considera estratégica esta instalación por su localización, infraestructura militar y relevancia para las operaciones estadounidenses en la región.

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La Guardia Revolucionaria de Irán llevó a cabo ataques contra Bahréin, Kuwait y Jordania (AFP/Archivo)

La emisora estatal también anunció que el Ejército del régimen atacó la base aérea Sheikh Isa en Bahréin, utilizada por fuerzas de Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado militar, drones iraníes impactaron en “los refugios y zonas de estacionamiento de aeronaves, los tanques de almacenamiento de combustible del ejército estadounidense en la base aérea de Sheikh Isa, así como varios puentes de conexión en Bahréin”. El ejército describió la base, ubicada en el sur del país, como “uno de los centros operativos y logísticos más importantes” para el despliegue estadounidense en la región.

En paralelo, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) difundió una advertencia a los países aliados de Washington en la región. “La contención ha terminado”, sostuvo el comunicado, y amenazó con atacar infraestructuras estratégicas de Estados Unidos y sus socios en Medio Oriente. El mensaje advirtió que Irán golpearía “la infraestructura del enemigo americano-sionista y sus aliados --EAU, Arabia Saudí, Kuwait, Baréin, Qatar-- de manera que privará a América y sus socios del petróleo y gas de la región durante años”.

Misiles iraníes exhibidos en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán (REUTERS/Archivo)
Misiles iraníes exhibidos en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Teherán (REUTERS/Archivo)

El Ejército iraní reiteró que es “heredero del coraje y la valentía del gran pueblo de Irán”, y sostuvo que “cualquier fuerza que tenga la ambición de poner a prueba la voluntad del pueblo iraní se enfrentará a la firme determinación y a la preparación de las fuerzas armadas y del valiente pueblo de esta antigua tierra”.

El viernes, la Guardia Revolucionaria reivindicó ataques con misiles y drones contra un centro de drones estadounidense y un centro tecnológico en Bahréin, en respuesta a los bombardeos estadounidenses sobre diferentes puntos de Irán, que dejaron más de 40 civiles muertos, según el balance de las autoridades iraníes. Además, confirmaron el ataque al “principal centro de inteligencia artificial de Bahréin”, utilizado por Estados Unidos para “cometer crímenes de guerra”. Según el comunicado, la instalación “fue completamente destruida con varios misiles balísticos y más de una docena de drones”.

(Con información de Europa Press)

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