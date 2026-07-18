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¿Por qué Gran Bretaña tendrá un nuevo primer ministro sin elecciones generales?

Cuando Andy Burnham abandone el Palacio de Buckingham, se habrá convertido en la persona número 59 en ocupar el cargo de premier británico

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Andy Burnham, el recién elegido líder del Partido Laborista británico, llega a su primer acto oficial como líder en Gravesend, Kent (Reino Unido), el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)
Andy Burnham, el recién elegido líder del Partido Laborista británico, llega a su primer acto oficial como líder en Gravesend, Kent (Reino Unido), el 17 de julio de 2026 (REUTERS/Isabel Infantes)

El veterano político laborista y popular ex alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, se convertirá el lunes en el próximo primer ministro británico, sucediendo formalmente a Keir Starmer, quien anunció su dimisión el mes pasado.

Burnham fue el único candidato que logró el apoyo suficiente de sus compañeros parlamentarios laboristas para reemplazar a Starmer como líder del partido gobernante. Dado que el Partido Laborista ostenta la mayoría en el gobierno, su líder también se convierte en primer ministro del Reino Unido.

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Burnham recibió el apoyo de 349 de los 401 diputados del Partido Laborista y fue proclamado líder laborista en una conferencia extraordinaria del partido el viernes. Sin embargo, no asumió oficialmente el cargo de primer ministro de inmediato; esto ocurrirá el lunes, cuando se reúna con el rey Carlos III en el Palacio de Buckingham para recibir la aprobación formal. Hasta entonces, Starmer seguirá siendo primer ministro interino.

¿Por qué se produce un cambio de líder sin elecciones generales?

La democracia parlamentaria británica permite a los partidos gobernantes cambiar de líder a mitad de mandato, y el ganador se convierte en primer ministro sin necesidad de elecciones generales. Los primeros ministros pueden ser reemplazados si uno de ellos ha dimitido como líder de su partido o si ha sido destituido por un desafío al liderazgo.

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Las próximas elecciones nacionales no tienen por qué celebrarse hasta 2029, cinco años después de las últimas elecciones celebradas en 2024.

Starmer anunció su dimisión como líder laborista el 22 de junio, tras apenas dos años en el poder, poniendo fin a un mandato marcado por una serie de errores políticos, entre los que destaca su decisión de nombrar embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos a un hombre con estrechos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el primer ministro británico, Keir Starmer —durante su última visita a Ucrania antes de dejar el cargo (REUTERS/Alina Smutko)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el primer ministro británico, Keir Starmer —durante su última visita a Ucrania antes de dejar el cargo (REUTERS/Alina Smutko)

Las fuertes derrotas sufridas por el Partido Laborista en las elecciones locales de mitad de mandato celebradas en mayo llevaron a muchos parlamentarios a exigir la dimisión de Starmer. Y cuando Burnham —favorecido por muchos dentro del Partido Laborista para liderar el partido y el país— ganó unas elecciones especiales para un escaño en el Parlamento, Starmer cedió ante la creciente presión para dimitir.

Su dimisión desencadenó automáticamente una contienda por el liderazgo del Partido Laborista. Según las normas laboristas, un diputado puede desafiar al líder si cuenta con el respaldo de una quinta parte de los diputados del partido en la Cámara de los Comunes. No había otro aspirante aparte de Burnham, quien superó con creces ese umbral.

Burnham será el séptimo primer ministro en una década.

En el sistema parlamentario británico, no es inusual que los primeros ministros lleguen al poder sin unas elecciones generales.

De hecho, cuatro de los seis primeros ministros británicos de la última década accedieron al cargo tras ganar contiendas internas por el liderazgo de sus partidos para suceder a sus predecesores, y no mediante votación popular.

En la década de 2010, tanto Theresa May como Boris Johnson se convirtieron en primeros ministros tras ganar las elecciones internas del Partido Conservador cuando sus predecesores dimitieron a mitad de mandato.

Cuando Johnson anunció su dimisión en 2022, los conservadores celebraron una contienda por el liderazgo y los miembros del partido eligieron a Liz Truss para sucederle. Y cuando Truss dimitió, tan solo 49 días después, fue sustituida a su vez por Rishi Sunak mediante un proceso similar.

Los ex primeros ministros británicos Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May y David Cameron asisten al Servicio Nacional de Conmemoración en el Cenotafio de Whitehall, en Londres (Reino Unido), el 12 de noviembre de 2023 (Henry Nicholls/Pool via REUTERS)
Los ex primeros ministros británicos Liz Truss, Boris Johnson, Theresa May y David Cameron asisten al Servicio Nacional de Conmemoración en el Cenotafio de Whitehall, en Londres (Reino Unido), el 12 de noviembre de 2023 (Henry Nicholls/Pool via REUTERS)

Burnham se convertirá así en el séptimo primer ministro en una década turbulenta de la política británica, marcada por una rápida sucesión de líderes que, en mayor o menor medida, fracasaron en su intento de gestionar con éxito las caóticas consecuencias de la decisión de Gran Bretaña de separarse de la Unión Europea.

El poder cambia de manos en un ritual bien ensayado

Tras años de constantes cambios en el liderazgo, la secuencia de acontecimientos tradicionales que conlleva la transferencia de poder se ha vuelto familiar para muchos en Gran Bretaña.

El lunes, Starmer pronunciará su discurso de despedida al público antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para mantener una breve reunión con el rey y presentar formalmente su dimisión.

Tras la partida de Starmer, le toca el turno a Burnham de llegar al palacio, donde Carlos le pedirá formalmente que forme gobierno. La ceremonia privada se conoce como el «Beso de Manos», de acuerdo con la tradición histórica, aunque en realidad no se besan las manos y lo más probable es que los hombres se den la mano.

Andy Burnham interviene tras ser confirmado como nuevo líder del Partido Laborista y próximo primer ministro del país, durante la conferencia extraordinaria del Partido Laborista en Londres (Reino Unido), el 17 de julio de 2026 (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)
Andy Burnham interviene tras ser confirmado como nuevo líder del Partido Laborista y próximo primer ministro del país, durante la conferencia extraordinaria del Partido Laborista en Londres (Reino Unido), el 17 de julio de 2026 (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

Cuando Burnham abandone el palacio, se habrá convertido en la persona número 59 en ocupar el cargo de primer ministro británico. A continuación, se trasladará en coche a su residencia oficial en el número 10 de Downing Street, donde se espera que haga su primera declaración como titular del cargo.

Toda la secuencia suele transmitirse en directo por televisión y termina en cuestión de horas.

(AP)

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